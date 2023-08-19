Тур: 2. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
24
Онана
Андре
23
Шоу
Люк
21
Антони
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Витек РадекВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Санчо ДжедонНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед
37 матчей
18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы
Первый тайм
24.3%
37.8%
37.9%
9 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.06
1.15
Среднее время на гол
85
78
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.35
Среднее время на гол
46
66
Всего голов
57
46
Голов в среднем за матч
1.54
1.24
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
58
72
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Кристиан
|1
|0.5
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.5
|Мэддисон Джеймс
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варан Рафаэль
|1
|0.5
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Люк
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5
Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Результаты матчей
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|2
|Брентфорд
|Висса Йоан
|2
|Ньюкасл
|Исак Александр
|2
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
|Вулверхэмптон
|Луис Матеус II
|1 1
|Брайтон
|Эступиньян Первис
|2
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Тоттенхэм
13.2% (20)
Ничья
29.1% (44)
Манчестер Юнайтед
57.6% (87)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (70)
Меньше
38.6% (44)
Обе команды забьют
Да
92.98% (106)
Нет
7.02% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
31.8% (48)
1:1 Ничья
23.8% (36)
2:1 Тоттенхэм
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:3 Манчестер Юнайтед
2% (3)
3:2 Тоттенхэм
2% (3)
0:1 Манчестер Юнайтед
2% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
2% (3)
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