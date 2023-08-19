Отобрал мяч на фланге Рэшфорд, убежал в атаку и отдал поперек на Антони, но мяч полетел крайне неточно.

На фланге Уан-Биссака в грубом подкате снес соперника. Судья расценил нарушение правил на желтую карточку.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Каземиро на ход Фернандешу, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

Мог убегать на ворота соперника Сарр после паса от Сона, но в борьбе против Варана нарушил он правила.

Забросил на линию вратарской Шоу, куда ворвался Фернандеш и головой пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

Ушел от соперника по левому флангу Сон и навесил на дальнюю штангу, но тут Ришарлисон в падении не смог добраться до мяча.

32' Долго катают мяч на чужой половине поля в последние минуты хозяева, но пройти массированную оборону соперника не удается.

31' Ушел от соперника по флангу Сон и выдал в центр, куда ворвался Сарр и пробил с острого угла, но смог отбить в сторону ногой Онана.

30' Тонко выдал пас Маунт в штрафную на ход Рэшфорду, но тот откровенно завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

29' Убежал по флангу Кулушевски и отдал пас в штрафную на ход Мэддисону, но тому пробить не позволил в подкате Варан.

28' С угла поля навесил Фернандеш в центр штрафной, но после серии рикошетов сферу в центр поля вынес головой Биссума.

27' Пауза в матче. Пересматривали арбитры прошлый эпизод на предмет попадания мяча в руку Ромеро, но все же не стал назначать пенальти.

26' Прорывался к штрафной соперника Рэшфорд и покатил поперек на Гарначо, который пробил в касание, но мяч от ноги защитника полетел рядом со штангой.