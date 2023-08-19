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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 39'
Манчестер Юнайтед
0'
33' Желтая карточка
Уан-Биссака Аарон
39' Желтая карточка
Антони

Ход матча

33'
 
Уан-Биссака Аарон
39'
 
Антони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 149
Тоттенхэм 13.4% (20)
X 29.5% (44)
Манчестер Юнайтед 57% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.65
3.85
2.48
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
7
Хын-Мин
Сон
9
Ришарлисон
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
7
Маунт
Мэйсон
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
49
Гарначо
Алехандро
10
Рэшфорд
Маркус
Тоттенхэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед

37 матчей

18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

24.3%
37.8%
37.9%
9 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.15

Среднее время на гол

85
78

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.35

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.54
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Кристиан 1 0.5
Эмерсон Жуниор 1 0.5
Мэддисон Джеймс 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варан Рафаэль 1 0.5
Уан-Биссака Аарон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5
Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Брайтон Эступиньян Первис 2
Брентфорд Хикки Аарон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Грубо прыгнул Антони двумя ногами в ноги Биссума в центре поля. Судья заслуженно показал нарушителю желтую карточку.
  • 38'
    Ушел от соперника по левому флангу Сон и навесил на дальнюю штангу, но тут Ришарлисон в падении не смог добраться до мяча.
  • 37'
    Забросил на линию вратарской Шоу, куда ворвался Фернандеш и головой пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 36'
    Мог убегать на ворота соперника Сарр после паса от Сона, но в борьбе против Варана нарушил он правила.
  • 35'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Каземиро на ход Фернандешу, но тому пробить по воротам не позволили защитники. 
  • Желтая карточка
    34'
    На фланге Уан-Биссака в грубом подкате снес соперника. Судья расценил нарушение правил на желтую карточку.
  • 33'
    Отобрал мяч на фланге Рэшфорд, убежал в атаку и отдал поперек на Антони, но мяч полетел крайне неточно.
  • 32'
    Долго катают мяч на чужой половине поля в последние минуты хозяева, но пройти массированную оборону соперника не удается.
  • 31'
    Ушел от соперника по флангу Сон и выдал в центр, куда ворвался Сарр и пробил с острого угла, но смог отбить в сторону ногой Онана.
  • 30'
    Тонко выдал пас Маунт в штрафную на ход Рэшфорду, но тот откровенно завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.
  • 29'
    Убежал по флангу Кулушевски и отдал пас в штрафную на ход Мэддисону, но тому пробить не позволил в подкате Варан.
  • 28'
    С угла поля навесил Фернандеш в центр штрафной, но после серии рикошетов сферу в центр поля вынес головой Биссума.
  • 27'
    Пауза в матче. Пересматривали арбитры прошлый эпизод на предмет попадания мяча в руку Ромеро, но все же не стал назначать пенальти.
  • 26'
    Прорывался к штрафной соперника Рэшфорд и покатил поперек на Гарначо, который пробил в касание, но мяч от ноги защитника полетел рядом со штангой.
  • 25'
    Накрутил соперника на фланге Сон и покатил поперек на Кулушевски, но с выстрелом последнего справился в падении Онана.
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    • 24'
      Догнал мяч на линии вратарской Шоу и прострелил к линии штрафной, где пробил Каземиро, но на пути мяча оказался защитник.
    • Офсайд
      23'
      Забросил мяч в штрафную соперника Каземиро на ход Рэшфорду, который пробил головой, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
    • 22'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Гарначо, но в спокойно подкате Ван де Вен перехватил этот пас.
    • 21'
      Проникающий пас исполнял Антони в штрафную на ход Рэшфорду, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 20'
      По флангу отдавал Уан-Биссака на ход Антони, но того опередил Удоги и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 19'
      По ногам получил на чужой половине поля Биссума в подкате от Уана-Биссаки. Штрафной удар исполнять будут игроки "Тоттенхэма".
    • 18'
      Очередной угловой исполнял Порро, послав мяч на дальнюю штангу, но здесь Варан головой вынес сферу в центр поля.
    • 17'
      С угла поля Порро навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Биссума, но мяч полетел крайне неточно.
    • Угловой
      16'
      Подключился едва ли не впервые к атаке своей команды по флангу Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Мартинеса полетел на угловой.
    • 15'
      Прорывался по флангу Уан-Биссака и покатил в штрафную на Фернандеша, но выстрел последнего пришелся в защитника.
    • 14'
      Диагональный пас исполнял Ван де Вен на левый фланг, куда забегал Сон, но его опередил Уан-Биссака и головой вынес сферу в аут.
    • Опасный момент
      13'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Рэшфорд после паса от Маунта, но вышедший из ворот Викарио смог отбить мяч в сторону ногой.
    • 12'
      Отобрал мяч в центре поля Маунт и тут же забросил на ход Рэшфорду, но тому не удалось оторваться от защитника.
    • 11'
      Тут же еще один угловой заработали манкунианцы. Пробивал снова Варан с угла вратарской, но мяч полетел крайне неточно.
    • 10'
      После навеса с угла поля от Шоу пробивал головой Варан, но мяч угодил в сетку сверху. Будет удар от ворот.
    • Угловой
      9'
      Подключился к атаке по флангу Шоу и прострелил вдоль ворот, но от ноги Порро сфера полетела на угловой.
    • 8'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Фернандеш. Потребуется ему помощь медицинского штаба.
    • 7'
      Продавил соперника по флангу Биссума и прострелить вдоль ворот попытался, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 6'
      Убежал в атаку по левой бровке Гарначо, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел точно в руки Викарио.
    • 5'
      В центре поля грамотно подставился Сон и вынудил нарушить правила Маунта, штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 4'
      Отобрал мяч на фланге Гарначо и тут же покатил поперек на Антони, который пробил в касание, но сфера прошла выше перекладины.
    • 3'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Биссума на ход Сону, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Тоттенхэм
    13.2% (20)
    Ничья
    29.1% (44)
    Манчестер Юнайтед
    57.6% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    92.98% (106)
    Нет
    7.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    31.8% (48)
    1:1 Ничья
    23.8% (36)
    2:1 Тоттенхэм
    5.3% (8)
    2:2 Ничья
    4.6% (7)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    2% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    2% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    2% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    2% (3)
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