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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Тоттенхэм
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 44
Тоттенхэм 13.6% (6)
X 25% (11)
Манчестер Юнайтед 61.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.00
3.80
2.48
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 16 побед

37 матчей

18.9%
21.6%
59.5%
7 побед 8 ничьих 22 победы

Первый тайм

24.3%
37.8%
37.9%
9 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
МКЧ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КC
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
5:2
КC
0:0
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.06
1.15

Среднее время на гол

85
78

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.35

Среднее время на гол

46
66

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.54
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Кристиан 1 1
Эмерсон Жуниор 1 1
Мэддисон Джеймс 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варан Рафаэль 1 1
Уан-Биссака Аарон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Скипп Оливер 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5
Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0

Результаты матчей

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Тоттенхэм 13.6% (6)
    X 25% (11)
    Манчестер Юнайтед 61.4% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.00
    3.80
    2.48
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Тоттенхэм
    13.3% (6)
    Ничья
    24.4% (11)
    Манчестер Юнайтед
    62.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    44.4% (20)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.7% (3)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.4% (2)
    2:1 Тоттенхэм
    4.4% (2)
    1:0 Тоттенхэм
    4.4% (2)
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