Тур: 20. Стадион: Варберг Энерджи Арена.
0:2
Второй тайм: 82'
0'
12' Желтая карточкаЛушаку Исмет
0:1
16' ГолБастос Марко
0:2
29' ГолБерг Виктор
80' Желтая карточкаHampus Naesstroem
Ход матча
12'
16'
0:1
29'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Варберг БоИС
Вернаму
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Среднее время на гол
42
101
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.15
|Жуниор Элитон
|3
|0.15
|Ле Ру Люк
|2
|0.1
|Альфонси Оливер
|2
|0.1
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Oemuer Pektas
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.35
|Йоханссон Оскар
|3
|0.15
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.15
|Терн Симон
|1
|0.05
|Адеми Альбион
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Albin Lohikangas
|1
|0.05
|Зелькович Айдин
|1
|0.05
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|5
|0
|Maxime Sainte
|5
|0
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Вернаму
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
5
Варберг БоИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
9
5
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
Вернаму
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
36%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
6
33%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90
Пропущено
34
25
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
7
21%
2
8%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
4
12%
5
20%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
8
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Вернаму
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0
Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Вернаму
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
46
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
136
316
514
118
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|2.
|19
|13
|2
|4
|47 - 20
|41
|3.
|19
|13
|2
|4
|41 - 16
|41
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 23
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|20 - 19
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|25 - 27
|28
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|2:0
|20
|8
|1
|11
|21 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|16.
|0:2
|20
|2
|5
|13
|16 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|33 - 11
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|2:0
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:2
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|2:0
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6