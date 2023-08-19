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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: .
Варберг БоИС
0:2
Второй тайм: 82'
Вернаму
0'
12' Желтая карточка
Лушаку Исмет
0:1
16' Гол
Бастос Марко
0:2
29' Гол
Берг Виктор
80' Желтая карточка
Hampus Naesstroem

Ход матча

12'
Лушаку Исмет
 
16'
0:1
Бастос Марко
(Терн Симон)
29'
0:2
Берг Виктор
(Йоханссон Оскар)
46'
Биркфельдт Йон
Сильверхолт Оливер
 
57'
Карлссон Виктор
Kristoffer Hoven
 
61'
 
Вилар Бернардо
Бастос Марко
61'
 
Зелькович Айдин
Терн Симон
80'
 
Hampus Naesstroem

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Вернаму
44.00
3.42
2.56
Все Коэффициенты
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
40
Дальстрём
Никлас
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
38
Сверриссон
Оскар
37
Красники
Дион
17
Mads
Borchers
19
Kristoffer
Hoven
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
25
Эрикссон
Виктор
3
Берг
Виктор
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
19
Бастос
Марко
9
Йоханссон
Оскар
8
Адеми
Альбион
Варберг БоИС
3-4-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Вернаму

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

А
3:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:0
ТМК
2:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
6:2
С
1:1
С
3:3
С
1:2
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.89

Среднее время на гол

42
101

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.15
Жуниор Элитон 3 0.15
Ле Ру Люк 2 0.1
Альфонси Оливер 2 0.1
Транберг Робин 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Oemuer Pektas 1 0.05
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.35
Йоханссон Оскар 3 0.15
Бастос Марко 3 (1) 0.15
Терн Симон 1 0.05
Адеми Альбион 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Albin Lohikangas 1 0.05
Зелькович Айдин 1 0.05

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 5 0
Maxime Sainte 5 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Вернаму
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5
Варберг БоИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

9
5
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
11% (2)
53% (10)
Вернаму
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
36%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
17%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
5
28%
3
20%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
19%
4
40%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
3
18%
2
11%
1-15
2
12%
6
33%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Пропущено

34
25
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
7
21%
2
8%
1-15
4
12%
3
12%
16-30
4
12%
5
20%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
3
9%
6
24%
61-75
8
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Вернаму
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0
Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Вернаму

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
13
6
3
16
1.5
5
14
1
18
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
3.
Мальмё
 19 13 2 4 41 - 16 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 2:0 20 8 1 11 21 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 0:2 20 2 5 13 16 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 2:0 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 0:2 10 0 3 7 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Вернаму
 2:0 11 5 1 5 14 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 0:2 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
16.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Вернаму
44.00
3.42
2.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:2 Вернаму онлайн

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