Тур: 20. Стадион: Варберг Энерджи Арена. Зрители: 1913
0:3
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЛушаку Исмет
0:1
16' ГолБастос Марко
0:2
29' ГолБерг Виктор
80' Желтая карточкаHampus Naesstroem
85' Желтая карточкаЛе Ру Люк
90' Желтая карточкаВинст Фредди
0:3
90' ГолБечирович Эдвин
90'+8
Ход матча
12'
16'
0:1
29'
0:2
85'
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
-
43 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Варберг БоИС
Вернаму
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
2.11
0.89
Среднее время на гол
42
101
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.94
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.15
|Жуниор Элитон
|3
|0.15
|Ле Ру Люк
|2
|0.1
|Альфонси Оливер
|2
|0.1
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Oemuer Pektas
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.35
|Йоханссон Оскар
|3
|0.15
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.15
|Терн Симон
|1
|0.05
|Адеми Альбион
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Albin Lohikangas
|1
|0.05
|Зелькович Айдин
|1
|0.05
|Бечирович Эдвин
|1
|0.05
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|6
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Лушаку Исмет
|5
|0
|Maxime Sainte
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Красники Дион
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Вернаму
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
5
Варберг БоИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
9
5
Варберг БоИС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
10% (2)
55% (11)
Вернаму
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
5
36%
76-90
Пропущено
21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
19%
4
40%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
8
38%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90
Пропущено
37
25
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
7
19%
2
8%
1-15
6
16%
3
12%
16-30
4
11%
5
20%
31-45
8
22%
2
8%
46-60
3
8%
6
24%
61-75
9
24%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Вернаму
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0
Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Вернаму
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
37
56
19
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
146
317
614
119
218
119
119
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6