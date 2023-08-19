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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 1913
Варберг БоИС
0:3
Конец матча
Вернаму
0'
12' Желтая карточка
Лушаку Исмет
0:1
16' Гол
Бастос Марко
0:2
29' Гол
Берг Виктор
80' Желтая карточка
Hampus Naesstroem
85' Желтая карточка
Ле Ру Люк
90' Желтая карточка
Винст Фредди
0:3
90' Гол
Бечирович Эдвин
90'+8

Ход матча

12'
Лушаку Исмет
 
16'
0:1
Бастос Марко
(Терн Симон)
29'
0:2
Берг Виктор
(Йоханссон Оскар)
46'
Биркфельдт Йон
Сильверхолт Оливер
 
57'
Карлссон Виктор
Kristoffer Hoven
 
61'
 
Вилар Бернардо
Бастос Марко
61'
 
Зелькович Айдин
Терн Симон
80'
 
Hampus Naesstroem
80'
 
Бечирович Эдвин
Адеми Альбион
83'
Filipe Sisse
Лушаку Исмет
 
83'
Закриссон Хампус
Линднер Йоаким
 
85'
Ле Ру Люк
 
87'
 
Винст Фредди
Йоханссон Оскар
88'
Янссон Лео
Mads Borchers
 
90'
 
Винст Фредди
90'
0:3
Бечирович Эдвин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
43
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
40
Дальстрём
Никлас
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
38
Сверриссон
Оскар
37
Красники
Дион
17
Mads
Borchers
19
Kristoffer
Hoven
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
25
Эрикссон
Виктор
3
Берг
Виктор
22
Терн
Симон
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
19
Бастос
Марко
9
Йоханссон
Оскар
8
Адеми
Альбион
Варберг БоИС
3-4-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Вернаму

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

А
3:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:0
ТМК
2:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:0
С
5:0
С
0:2
С
2:1
С
6:2
С
1:1
С
3:3
С
1:2
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.89

Среднее время на гол

42
101

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.94
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.15
Жуниор Элитон 3 0.15
Ле Ру Люк 2 0.1
Альфонси Оливер 2 0.1
Транберг Робин 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Oemuer Pektas 1 0.05
Линднер Йоаким 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.35
Йоханссон Оскар 3 0.15
Бастос Марко 3 (1) 0.15
Терн Симон 1 0.05
Адеми Альбион 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Albin Lohikangas 1 0.05
Зелькович Айдин 1 0.05
Бечирович Эдвин 1 0.05

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 6 1
Станисич Оливер 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Лушаку Исмет 5 0
Maxime Sainte 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Красники Дион 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Frank Junior Adjei 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Вернаму
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
5
Варберг БоИС
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

9
5
Варберг БоИС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
10% (2)
55% (11)
Вернаму
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
6
43%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
5
36%
76-90

Пропущено

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
14%
2
13%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
4
27%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
19%
4
40%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
8
38%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
6
29%
76-90

Пропущено

37
25
17 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 14
7
19%
2
8%
1-15
6
16%
3
12%
16-30
4
11%
5
20%
31-45
8
22%
2
8%
46-60
3
8%
6
24%
61-75
9
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2
Вернаму
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0
Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Вернаму

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5
1
10
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
14
6
3
17
1.5
6
14
1
19
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
3.
Мальмё
 19 13 2 4 41 - 16 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 20 8 1 11 22 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
16.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Йоханссон Оскар сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Берг Виктор бьет в цель!
    • 16'
      Терн Симон сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Бастос Марко бьет в цель!
    • 12'
      Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Варберг БоИС 0:3 Вернаму онлайн

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