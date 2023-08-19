Тур: 5. Стадион: Городской стадион Хожува. Зрители: 9073 Главный судья: Мусял Томаш
0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаКубицки Ярослав
28' Желтая карточкаСтечик Доминик
59' Желтая карточкаPrzemyslaw Szur
66' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
78' Желтая карточкаWojciech Laski
0:1
84' ГолНене III
88' Желтая карточкаTomasz Wojtowicz
90' Желтая карточкаКупиш Томаш
90' Желтая карточкаMichal Feliks
90'+8
Ход матча
25'
28'
59'
78'
84'
0:1
88'
90'
90'
21
Садлок
Мацей
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Рух Хожув
Ягеллония Белосток
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
1.9
0.8
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
47
112
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|2
|0.4
|Михальский Кацпер
|1
|0.2
|Michal Feliks
|1
|0.2
|Щепан Даниэль
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пюлюлю Афимико
|2 (1)
|0.5
|Нене III
|2
|0.5
|Вдовик Бартломей
|1
|0.25
|Wojciech Laski
|1
|0.25
|Левицки Якуб
|1
|0.25
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Имас Хесус
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|3
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Tomasz Swedrowski
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Михальский Кацпер
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купиш Томаш
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Имас Хесус
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Рух Хожув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
6
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ягеллония Белосток
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
4
67%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
5
71%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1
Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0
Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1
Результаты матчей
Рух Хожув
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|2 (2)
|Радомьяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|2 (1)
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|3