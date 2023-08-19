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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 9073 Главный судья: Мусял Томаш
Рух Хожув
0:1
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
25' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
28' Желтая карточка
Стечик Доминик
59' Желтая карточка
Przemyslaw Szur
66' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
78' Желтая карточка
Wojciech Laski
0:1
84' Гол
Нене III
88' Желтая карточка
Tomasz Wojtowicz
90' Желтая карточка
Купиш Томаш
90' Желтая карточка
Michal Feliks
90'+8
1
Бухалик
Михал
4
Przemyslaw
Szur
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
26
Михальский
Кацпер
22
Стажиньски
Филип
6
Tomasz
Swedrowski
20
Szymon
Szymanski
5
Tomasz
Wojtowicz
18
Стечик
Доминик
95
Щепан
Даниэль
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
Рух Хожув
3-5-2
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Рух Хожув
Ягеллония Белосток

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
4:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:0
Э
5:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:2
OE
1:0
OE
0:0
OE
4:0
OE
1:1

Голы

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

1.9
0.8

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

47
112

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 2 0.4
Михальский Кацпер 1 0.2
Michal Feliks 1 0.2
Щепан Даниэль 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюлюлю Афимико 2 (1) 0.5
Нене III 2 0.5
Вдовик Бартломей 1 0.25
Wojciech Laski 1 0.25
Левицки Якуб 1 0.25
Кубицки Ярослав 0 0
Имас Хесус 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 3 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Tomasz Swedrowski 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Михальский Кацпер 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Tomasz Wojtowicz 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купиш Томаш 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Имас Хесус 1 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Матысик Милош 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Рух Хожув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
6
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ягеллония Белосток
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
4
67%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
5
71%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1
Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0 Арка Гдыня - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - ЦВКС Ресовия 1:3 Сандецья - Рух Хожув 0:1 Рух Хожув - Висла Краков 2:0 Заглембе Сосновец - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Подбескидзе 2:2 Брук-Бет Термалица - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 5:2
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0
Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 5:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония Белосток 2:4 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 2:1 Медзь Легница - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

Рух Хожув
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Радомьяк Радом
 5 3 0 2 7 - 5 9
4.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
Сталь Мелец
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Видзев Лодзь Санчез Джорди 2 (2)
Радомьяк Радом Pedro Rodriguez2 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
Сталь Мелец Эхманн Марко 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Стечик Доминик получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Хожув 0:1 Ягеллония Белосток онлайн

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