Тур: 19. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
38'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.66 Победа «Одда»
-
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Одд
Сарпсборг-08
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
23 матча
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.46
Среднее время на гол
75
195
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.62
0.8
Среднее время на гол
55
112
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.43
0.61
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
62
147
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.16
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.11
|Йоргенсен Филип
|2
|0.11
|Юхансен Сондре
|2
|0.11
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0.11
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.11
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Dennis Gjengaar
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Евтович Милан
|1
|0.05
|Thomas Rekdal
|1
|0.05
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.05
|Leon Hien
|1
|0.05
|Овусу Соломон
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|6
|0.32
|Торп Виктор
|6
|0.32
|Солтведт Йоахим
|4
|0.21
|Майгор Миккел
|4
|0.21
|Утвик Бьорн
|4
|0.21
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.16
|Вишне Эйрик
|2
|0.11
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Соломон
|3
|1
|Юхансен Сондре
|2
|1
|Овусу Леонард
|3
|0
|Рууд Эспен
|2
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
8
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
5
14
Одд
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сарпсборг-08
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
6
22
Голы по времени матча
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
27%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
1
20%
2
12%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
1
20%
3
18%
61-75
1
20%
6
35%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
3
25%
3
17%
1-15
1
8%
6
33%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
13
13
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
22
33
8 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
3
14%
5
15%
1-15
2
9%
10
30%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
6
27%
7
21%
76-90
Пропущено
18
30
4 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
6%
7
23%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
5
28%
4
13%
61-75
5
28%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3
Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0
Результаты матчей
Одд
Сарпсборг-08
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Одд
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
54
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
612
99
216
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|18
|13
|2
|3
|42 - 25
|41
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|18
|9
|2
|7
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|31 - 33
|27
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|0:1
|19
|7
|4
|8
|21 - 20
|25
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|18
|6
|1
|11
|22 - 39
|19
|12.
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|13.
|17
|4
|5
|8
|27 - 35
|17
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|0:0
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|16.
|18
|3
|1
|14
|12 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|5.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|10.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5