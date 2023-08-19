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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Одд
0:3
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
38' Гол
Майгор Миккел
0:2
53' Гол
Майгор Миккел
61' Желтая карточка
Рууд Эспен
84' Желтая карточка
Лундквист Рамон-Паскаль
85' Undefined phrase: football_event_
Faniel Temesgen Tewelde
88' Желтая карточка
Хаген Стеффен
0:3
90' Гол
Henrik Meister
90'+5
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
4
Leon
Hien
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
20
Thomas
Rekdal
6
Овусу
Леонард
3
Баккай
Йосеф
Бриан
24
Dennis
Gjengaar
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
10
Ингебритсен
Микаэль
12
Jarik
Sundling
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
25
Майгор
Миккел
23
Сандберг
Никлас
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
29
Торп
Виктор
22
Упсет
Кристиан
Одд
3-4-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Одд
Сарпсборг-08

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

23 матча

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:1
Э
0:0
ТМК
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
К
4:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
К
2:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.46

Среднее время на гол

75
195

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.62
0.8

Среднее время на гол

55
112

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.43
0.61

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

62
147

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.16
Ингебритсен Микаэль 2 0.11
Йоргенсен Филип 2 0.11
Юхансен Сондре 2 0.11
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0.11
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.11
Валлем Конрад 1 0.05
Dennis Gjengaar 1 0.05
Томас Диого 1 0.05
Евтович Милан 1 0.05
Thomas Rekdal 1 0.05
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.05
Leon Hien 1 0.05
Овусу Соломон 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Овусу Леонард 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 6 0.32
Торп Виктор 6 0.32
Майгор Миккел 5 0.26
Солтведт Йоахим 4 0.21
Утвик Бьорн 4 0.21
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.16
Вишне Эйрик 2 0.11
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Henrik Meister 1 0.05
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 5 0
Овусу Соломон 3 1
Юхансен Сондре 2 1
Рууд Эспен 3 0
Хаген Стеффен 3 0
Овусу Леонард 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Одд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
8
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

5
14
Одд
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сарпсборг-08
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

6
22

Голы по времени матча

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
28%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
2
25%
6
35%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
25%
3
17%
1-15
1
8%
6
33%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

13
13
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

22
36
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
3
14%
5
14%
1-15
2
9%
10
28%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
5
23%
6
17%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
6
27%
8
22%
76-90

Пропущено

21
30
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
5%
7
23%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
6
20%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
6
29%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3
Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0

Результаты матчей

Одд
Сарпсборг-08

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Одд
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
6
13
1.5
10
9
2
17
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 18 13 2 3 42 - 25 41
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 18 6 1 11 22 - 39 19
12.
Хёугесунн
 18 5 4 9 17 - 26 19
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
16.
Олесунн
 18 3 1 14 12 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
3.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
4.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
9.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
6.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
15.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Вишне Эйрик сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Майгор Миккел бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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