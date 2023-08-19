Тур: 19. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0:3
Конец матча
0'
0:1
38' ГолМайгор Миккел
0:2
53' ГолМайгор Миккел
61' Желтая карточкаРууд Эспен
84' Желтая карточкаЛундквист Рамон-Паскаль
85' Undefined phrase: football_event_Faniel Temesgen Tewelde
88' Желтая карточкаХаген Стеффен
0:3
90' ГолHenrik Meister
90'+5
Ход матча
38'
0:1
53'
61'
88'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 17
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Одд
Сарпсборг-08
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
23 матча
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.46
Среднее время на гол
75
195
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.62
0.8
Среднее время на гол
55
112
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.43
0.61
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
62
147
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.16
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.11
|Йоргенсен Филип
|2
|0.11
|Юхансен Сондре
|2
|0.11
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0.11
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.11
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Dennis Gjengaar
|1
|0.05
|Томас Диого
|1
|0.05
|Евтович Милан
|1
|0.05
|Thomas Rekdal
|1
|0.05
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.05
|Leon Hien
|1
|0.05
|Овусу Соломон
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Овусу Леонард
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|6
|0.32
|Торп Виктор
|6
|0.32
|Майгор Миккел
|5
|0.26
|Солтведт Йоахим
|4
|0.21
|Утвик Бьорн
|4
|0.21
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.16
|Вишне Эйрик
|2
|0.11
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Henrik Meister
|1
|0.05
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Соломон
|3
|1
|Юхансен Сондре
|2
|1
|Рууд Эспен
|3
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Одд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
8
Одд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
5
14
Одд
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сарпсборг-08
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
6
22
Голы по времени матча
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
28%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
2
25%
6
35%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
25%
3
17%
1-15
1
8%
6
33%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
13
13
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
22
36
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
3
14%
5
14%
1-15
2
9%
10
28%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
5
23%
6
17%
46-60
3
14%
2
6%
61-75
6
27%
8
22%
76-90
Пропущено
21
30
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
1
5%
7
23%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
6
20%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
5
24%
4
13%
61-75
6
29%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3
Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0
Результаты матчей
Одд
Сарпсборг-08
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Одд
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
54
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
163
613
109
217
415
118
118
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5