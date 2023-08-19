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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 8405 Главный судья: Marcin Kochanek
Радомьяк Радом
3:2
Конец матча
Варта Познань
0'
1:0
4' Гол
Донис Христос
1:1
20' Пенальти
Шмыт Каетан
2:1
22' Гол
Pedro Rodriguez2
45' Желтая карточка
Журавски Мачей
2:2
48' Гол
Визингер Дарио
58' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
58' Желтая карточка
Гжесик Ян
67' Желтая карточка
Визингер Дарио
2:2
69' Не забитый пенальти
Pedro Rodriguez2
76' Желтая карточка
Боровски Филип
83' Желтая карточка
Купчак Матеуш
3:2
90' Гол
Роча Леонардо
90' Желтая карточка
Роча Леонардо
90'+9
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
4
Ставропулос
Димитрис
21
Купчак
Матеуш
28
Боровски
Филип
3
Кьельб
Якуб
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
77
Савич
Стефан
V
7
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Варта Познань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
3:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 2 0.4
Вольски Рафал 1 0.2
Донис Христос 1 0.2
Семеду Лисандру 1 0.2
Цихоцки Матеуш 1 0.2
Роча Леонардо 1 0.2
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 3 (3) 0.6
Журавски Мачей 2 0.4
Визингер Дарио 1 0.2
Купчак Матеуш 1 0.2
Луиш Мигел 1 0.2
Кьельб Якуб 0 0
Савич Стефан V 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 0
Damian Jakubik 1 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Машаду Луиш 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Журавски Мачей 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Купчак Матеуш 1 0
Савич Стефан V 1 0
Визингер Дарио 1 0
Плеснерович Виктор 1 0
Боровски Филип 1 0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Радомьяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варта Познань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
Радомьяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2
Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
Варта Познань

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Радомьяк Радом
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Радомьяк Радом
 5 3 0 2 7 - 5 9
3.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Ракув
 2:0 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
Сталь Мелец
 0:2 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Рух Хожув
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 2:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Сталь Мелец
 0:2 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Рух Хожув
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
12.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Ракув
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ягеллония Белосток
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Сталь Мелец
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Видзев Лодзь Санчез Джорди 2 (2)
Радомьяк Радом Pedro Rodriguez2 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
ЛКС Лодзь Michal Mokrzycki 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 58'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Журавски Мачей получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Семеду Лисандру сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Pedro бьет в цель!
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