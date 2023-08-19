Тур: 5. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Зрители: 8405 Главный судья: Marcin Kochanek
3:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолДонис Христос
1:1
20' ПенальтиШмыт Каетан
2:1
22' ГолPedro Rodriguez2
45' Желтая карточкаЖуравски Мачей
2:2
48' ГолВизингер Дарио
58' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
58' Желтая карточкаГжесик Ян
67' Желтая карточкаВизингер Дарио
2:2
69' Не забитый пенальтиPedro Rodriguez2
76' Желтая карточкаБоровски Филип
83' Желтая карточкаКупчак Матеуш
3:2
90' ГолРоча Леонардо
90' Желтая карточкаРоча Леонардо
90'+9
Ход матча
4'
1:0
20'
1:1
22'
45'
48'
2:2
58'
58'
67'
69'
2:2
76'
83'
90'
3:2
90'
13
Гжесик
Ян
20
Машаду
Луиш
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Радомьяк Радом
Варта Познань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|2
|0.4
|Вольски Рафал
|1
|0.2
|Донис Христос
|1
|0.2
|Семеду Лисандру
|1
|0.2
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.2
|Роча Леонардо
|1
|0.2
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|3 (3)
|0.6
|Журавски Мачей
|2
|0.4
|Визингер Дарио
|1
|0.2
|Купчак Матеуш
|1
|0.2
|Луиш Мигел
|1
|0.2
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Машаду Луиш
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Pedro Rodriguez2
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Журавски Мачей
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Купчак Матеуш
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Плеснерович Виктор
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Варта Познань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Радомьяк Радом
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Варта Познань
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
4
Радомьяк Радом
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Варта Познань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Погонь Щецин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:2
Омония Никосия - Радомьяк Радом 4:1 Радомьяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомьяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1
Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шленск Вроцлав 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
Варта Познань
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Радомьяк Радом
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
41
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|0:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|2 (2)
|Радомьяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|2 (1)
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|ЛКС Лодзь
|Michal Mokrzycki
|1 1