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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Молде
0:0
Второй тайм: 48'
Волеренга
0'
39' Желтая карточка
Хауган Эйрик

Ход матча

37'
 
Борвен Торгейр
Юклеред Симен
39'
Хауган Эйрик
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 325 Количество передач 155
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Волеренга
1.63
4.93
7.40
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
22
Грёдем
Магнус
31
Ловик
Матиас
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
1
Стуревик
Якоб
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
20
Риснаес
Магнус
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
Молде
3-5-2
Волеренга
3-4-2-1

История личных встреч

Молде
Волеренга

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

33 матча

63.6%
15.2%
21.2%
21 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:4
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:4
Э
4:1
Э
5:1
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:1
КН
6:3
Э
2:1
Э
0:3
Э
5:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

2.71
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
0.94

Среднее время на гол

72
95

Всего голов

66
44

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.37
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.32
Грёдем Магнус 5 0.26
Линнес Мартин 5 0.26
Китолано Эрик 4 0.21
Эриксен Кристиан I 3 0.16
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.16
Бериша Ветон 2 (1) 0.11
Эйкрем Магнус 1 0.05
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Ловик Матиас 1 0.05
Эдегор Никлас 1 0.05
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.28
Хоканс Даниэль 4 0.22
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.17
Офкир Мохамед 2 0.11
Странд Петтер 2 0.11
Страндберг Стефан 2 (2) 0.11
Риснаес Магнус 1 0.06
Jones El-Abdellaoui 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Хауган Эйрик 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Хансен Беньямин 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Риснаес Магнус 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Молде
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Волеренга
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
3
Молде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
19

Волевые поражения

16
4
Молде
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Волеренга
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
21

Волевые поражения

21
7

Голы по времени матча

Забито

24
10
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
5
21%
3
30%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
5
33%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Забито

42
21
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
12%
1
5%
1-15
7
17%
4
19%
16-30
7
17%
4
19%
31-45
8
19%
3
14%
46-60
6
14%
3
14%
61-75
9
21%
6
29%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
15%
6
19%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
5
25%
6
19%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
5
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0
Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1
Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1

Результаты матчей

Молде
Волеренга

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Молде
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
6
4
4
2.5
2
7
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
5
1.5
2
6
3
7
2.5
2
6
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
4
11
7
1.5
5
12
7
11
2.5
4
13
5
13
3.5
2
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 18 13 2 3 42 - 25 41
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 0:0 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Сарпсборг-08
 1:0 19 8 3 8 31 - 33 27
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Одд
 0:1 19 7 4 8 21 - 20 25
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 18 6 1 11 22 - 39 19
12.
Хёугесунн
 18 5 4 9 17 - 26 19
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 0:0 18 4 4 10 22 - 30 16
16.
Олесунн
 18 3 1 14 12 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Молде
 0:0 9 6 2 1 22 - 7 20
3.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
4.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
9.
Одд
 0:1 9 4 2 3 10 - 6 14
10.
Сарпсборг-08
 1:0 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 0:0 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 0:0 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Сарпсборг-08
 1:0 10 4 2 4 14 - 19 14
6.
Волеренга
 0:0 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 0:1 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
15.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Юклеред Симен уходит с поля. Борвен Торгейр выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Волеренга
1.63
4.93
7.40
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Молде
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