Тур: 19. Стадион: Акер. Главный судья: Svein Torre Sinnes
Ход матча
39'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
325 Количество передач 155
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Победа «Молде»
-
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Молде
Волеренга
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
33 матча
63.6%
15.2%
21.2%
21 победа 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
28
Голов в среднем за матч
2.71
1.75
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.25
0.94
Среднее время на гол
72
95
Всего голов
66
44
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.37
|Брейвик Эмиль
|6 (1)
|0.32
|Грёдем Магнус
|5
|0.26
|Линнес Мартин
|5
|0.26
|Китолано Эрик
|4
|0.21
|Эриксен Кристиан I
|3
|0.16
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.16
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.11
|Эйкрем Магнус
|1
|0.05
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Хансен Беньямин
|1
|0.05
|Ловик Матиас
|1
|0.05
|Эдегор Никлас
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.28
|Хоканс Даниэль
|4
|0.22
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.17
|Офкир Мохамед
|2
|0.11
|Странд Петтер
|2
|0.11
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.11
|Риснаес Магнус
|1
|0.06
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.06
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Хауган Эйрик
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Ятта Сиди
|2
|0
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Молде
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Волеренга
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
3
Молде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
19
Волевые поражения
16
4
Молде
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Волеренга
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
21
Волевые поражения
21
7
Голы по времени матча
Забито
24
10
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
5
21%
3
30%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Пропущено
15
20
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
5
33%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Забито
42
21
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
5
12%
1
5%
1-15
7
17%
4
19%
16-30
7
17%
4
19%
31-45
8
19%
3
14%
46-60
6
14%
3
14%
61-75
9
21%
6
29%
76-90
Пропущено
20
31
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
15%
6
19%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
5
25%
6
19%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
5
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0
Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1
Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1
Результаты матчей
Молде
Волеренга
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Молде
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
36
44
27
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
71
55
26
37
26
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
134
117
512
711
413
513
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 21
|41
|2.
|18
|13
|2
|3
|42 - 25
|41
|3.
|17
|11
|3
|3
|26 - 15
|36
|4.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|18
|9
|3
|6
|30 - 23
|30
|6.
|18
|9
|2
|7
|34 - 29
|29
|7.
|1:0
|19
|8
|3
|8
|31 - 33
|27
|8.
|18
|7
|4
|7
|23 - 25
|25
|9.
|0:1
|19
|7
|4
|8
|21 - 20
|25
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|18
|6
|1
|11
|22 - 39
|19
|12.
|18
|5
|4
|9
|17 - 26
|19
|13.
|17
|4
|5
|8
|27 - 35
|17
|14.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|15.
|0:0
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|16.
|18
|3
|1
|14
|12 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|27 - 14
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|5.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|9.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|10.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|22 - 11
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 19
|14
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|9 - 24
|5
|14.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|8 - 22
|4
|16.
|8
|0
|0
|8
|4 - 22
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5