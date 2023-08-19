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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Молде
0:0
Конец матча
Волеренга
0'
39' Желтая карточка
Хауган Эйрик
63' Желтая карточка
Ловик Матиас
74' Желтая карточка
Борвен Торгейр
87' Желтая карточка
Стуревик Якоб
90' Вторая желтая карточка
Хауган Эйрик
90'+8

Ход матча

37'
 
Борвен Торгейр
Юклеред Симен
39'
Хауган Эйрик
 
61'
 
Илич Андрей
Офкир Мохамед
62'
Брюнхильдсен Ола
Бериша Ветон
 
62'
Хестад Эйрик
Грёдем Магнус
 
63'
Ловик Матиас
 
69'
Эйкрем Магнус
Китолано Эрик
 
69'
Брейвик Эмиль
Эриксен Кристиан I
 
71'
 
Aaron Kiil Olsen
Страндберг Стефан
74'
 
Борвен Торгейр
80'
Линнес Мартин
Кнутсон Эрлинг
 
87'
 
Стуревик Якоб
90'
Хауган Эйрик
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 665 Количество передач 286
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
14
Кнутсон
Эрлинг
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
22
Грёдем
Магнус
31
Ловик
Матиас
10
Китолано
Эрик
9
Бериша
Ветон
1
Стуревик
Якоб
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
20
Риснаес
Магнус
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
8
Бьёрдаль
Хенрик
10
Офкир
Мохамед
Молде
3-5-2
Волеренга
3-4-2-1

История личных встреч

Молде
Волеренга

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.3%
17.4%
4.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

33 матча

63.6%
15.2%
21.2%
21 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:4
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:4
Э
4:1
Э
5:1
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:1
КН
6:3
Э
2:1
Э
0:3
Э
5:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

46
28

Голов в среднем за матч

2.71
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
0.94

Среднее время на гол

72
95

Всего голов

66
44

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюнхильдсен Ола 7 0.37
Брейвик Эмиль 6 (1) 0.32
Грёдем Магнус 5 0.26
Линнес Мартин 5 0.26
Китолано Эрик 4 0.21
Эриксен Кристиан I 3 0.16
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.16
Бериша Ветон 2 (1) 0.11
Эйкрем Магнус 1 0.05
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Хансен Беньямин 1 0.05
Ловик Матиас 1 0.05
Эдегор Никлас 1 0.05
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.28
Хоканс Даниэль 4 0.22
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.17
Офкир Мохамед 2 0.11
Странд Петтер 2 0.11
Страндберг Стефан 2 (2) 0.11
Риснаес Магнус 1 0.06
Jones El-Abdellaoui 1 0.06
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 3 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хагельскьер Андерс 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Карлстрём Якоб 1 1
Хансен Беньямин 2 0
Риса Бирк 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Китолано Эрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Ловик Матиас 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Риснаес Магнус 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Молде
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Волеренга
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
3
Молде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
19

Волевые поражения

16
4
Молде
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Волеренга
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
21

Волевые поражения

21
7

Голы по времени матча

Забито

24
10
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
3
30%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
5
21%
3
30%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
11%
1
9%
1-15
2
11%
4
36%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
5
33%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Забито

42
21
19 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
5
12%
1
5%
1-15
7
17%
4
19%
16-30
7
17%
4
19%
31-45
8
19%
3
14%
46-60
6
14%
3
14%
61-75
9
21%
6
29%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
15%
6
19%
1-15
1
5%
2
6%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
5
25%
6
19%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
5
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0
Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Молде 0:4 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Молде - Бранн 2:0 Будё-Глимт - Молде 2:2 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Молде - Хёугесунн 1:0 Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1
Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1

Результаты матчей

Молде
Волеренга

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Молде
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
2
7
2
7
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
2
7
3
7
2.5
2
7
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
5
11
8
1.5
5
13
7
12
2.5
4
14
5
14
3.5
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 13 2 3 45 - 21 41
2.
Викинг
 18 13 2 3 42 - 25 41
3.
Тромсё
 17 11 3 3 26 - 15 36
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 18 9 3 6 30 - 23 30
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Русенборг
 18 7 4 7 23 - 25 25
9.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 18 6 1 11 22 - 39 19
12.
Хёугесунн
 18 5 4 9 17 - 26 19
13.
Саннефьёрд
 17 4 5 8 27 - 35 17
14.
Стабек
 17 4 4 9 17 - 29 16
15.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
16.
Олесунн
 18 3 1 14 12 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 9 7 1 1 27 - 14 22
2.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
3.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
4.
Бранн
 9 6 2 1 18 - 8 20
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Хёугесунн
 8 4 2 2 12 - 10 14
9.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
11.
Хам-Кам
 9 4 1 4 10 - 12 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 7 0 2 22 - 11 21
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
6.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 8 2 3 3 9 - 11 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 9 1 2 6 9 - 24 5
14.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
15.
Стабек
 8 1 1 6 8 - 22 4
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
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