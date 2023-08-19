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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 5255 Главный судья: Pawel Malec
Ракув
2:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
34' Желтая карточка
Лидерман Бен
1:0
45' Гол
Папаниколау Яннис
46' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
49' Желтая карточка
Тудор Фран
55' Желтая карточка
Koki Hinokio
61' Желтая карточка
Зволински Лукаш
2:0
63' Гол
Новак Бартош
88' Желтая карточка
Эхманн Марко
90'+6
12
Цифцис
Антонис
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
22
Сореску
Деян
27
Новак
Бартош
9
Зволински
Лукаш
21
Драчал
Давид
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
4
Kamil
Pajnowski
7
Lukasz
Gerstenstein
19
Тромбка
Михал
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
Ракув
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Ракув
Сталь Мелец

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.54
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
65

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 3 (2) 0.75
Новак Бартош 2 0.5
Салес Жеан Карлос 1 0.25
Кочергин Владислав 1 0.25
Папаниколау Яннис 1 0.25
Берггрен Густав 0 0
Сореску Деян 0 0
Замора Джон 0 0
Лидерман Бен 0 0
Драчал Давид 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Koki Hinokio 2 0.4
Доманьски Мацей 1 0.2
Тромбка Михал 1 0.2
Шкурин Илья 1 0.2

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидерман Бен 2 0
Зволински Лукаш 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Папаниколау Яннис 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 3 0
Piotr Wlazlo 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гетингер Крыстян 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Тромбка Михал 1 0
Кохальски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2
Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2
Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1

Результаты матчей

Ракув
Сталь Мелец

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ракув
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 7 - 5 10
2.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Радомьяк Радом
 5 3 0 2 7 - 5 9
4.
Легия
 3 2 1 0 7 - 1 7
5.
Лех
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Краковия
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Видзев Лодзь
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Погонь Щецин
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Пяст
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Варта Познань
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
Сталь Мелец
 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
14.
Рух Хожув
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Пуща Неполомице
 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
ЛКС Лодзь
 4 1 0 3 2 - 7 3
17.
Корона Кельце
 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Легия
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Ягеллония Белосток
 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Видзев Лодзь
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Сталь Мелец
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Пуща Неполомице
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Варта Познань
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
ЛКС Лодзь
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Краковия
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Рух Хожув
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Радомьяк Радом
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Пяст
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Корона Кельце
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Шленск Вроцлав
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Радомьяк Радом
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Лех
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Погонь Щецин
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Заглембе Любин
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Гурник Забже
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
8.
Пяст
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Варта Познань
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Рух Хожув
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Корона Кельце
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Легия Пекхарт Томаш 4
Ракув Зволински Лукаш 3
Варта Познань Шмыт Каетан 3
Видзев Лодзь Санчез Джорди 2 (2)
Радомьяк Радом Pedro Rodriguez2 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лех Муравски Радослав 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Гурник Забже Щесняк Криспин 1 2
Рух Хожув Садлок Мацей 3
Сталь Мелец Эхманн Марко 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
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    • 47'
      Г О О О О Л - Папаниколау Яннис бьет в цель!
    • 34'
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    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ракув 2:0 Сталь Мелец онлайн

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