Тур: 5. Стадион: Ракув. Зрители: 5255 Главный судья: Pawel Malec
2:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЛидерман Бен
1:0
45' ГолПапаниколау Яннис
46' Желтая карточкаPiotr Wlazlo
49' Желтая карточкаТудор Фран
55' Желтая карточкаKoki Hinokio
61' Желтая карточкаЗволински Лукаш
2:0
63' ГолНовак Бартош
88' Желтая карточкаЭхманн Марко
90'+6
Ход матча
34'
45'
46'
49'
55'
61'
63'
2:0
88'
22
Сореску
Деян
27
Новак
Бартош
21
Драчал
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
21 Драчал ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Ракув
Сталь Мелец
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.54
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.75
|Новак Бартош
|2
|0.5
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.25
|Кочергин Владислав
|1
|0.25
|Папаниколау Яннис
|1
|0.25
|Берггрен Густав
|0
|0
|Сореску Деян
|0
|0
|Замора Джон
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Драчал Давид
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Koki Hinokio
|2
|0.4
|Доманьски Мацей
|1
|0.2
|Тромбка Михал
|1
|0.2
|Шкурин Илья
|1
|0.2
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лидерман Бен
|2
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Папаниколау Яннис
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|3
|0
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гетингер Крыстян
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Тромбка Михал
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
5
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арис Лимассол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2
Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Флора Таллин - Ракув 0:3 Ракув - Легия 0:0 Ракув - Флора Таллин 1:0 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2
Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь Легница 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 1:1
Результаты матчей
Ракув
Сталь Мелец
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ракув
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
13
14
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|3
|Видзев Лодзь
|Санчез Джорди
|2 (2)
|Радомьяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|2 (1)
|Лех
|Муравски Радослав
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2
|Гурник Забже
|Щесняк Криспин
|1 2
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|3
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|3