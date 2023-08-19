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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 2606
Броммапойкарна
3:1
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
7' Гол
Петтерссон Оскар
2:0
10' Гол
Йоханссон Александр
3:0
24' Гол
Фрицсон Людвиг
3:1
36' Гол
Naeem Mohammed
49' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
72' Желтая карточка
Юханссон Андреас
90'+10

Ход матча

7'
Петтерссон Оскар
(Samuel Holm)
1:0
10'
Йоханссон Александр
(Samuel Holm)
2:0
24'
Фрицсон Людвиг
(Акерманн Кевин)
3:0
36'
3:1
Naeem Mohammed
(Ахльстранд Эрик)
49'
 
Аль-Аммари Амир
58'
 
Алланссон Йоэль
Карлссон Каспер
58'
 
Лав Джек Купер
Сведберг Джонатан
69'
Fredrik Nissen
Торбьерн Эггем
 
69'
Gustav Sandberg-Magnusson
Wilmer Odefalk
 
72'
 
Юханссон Андреас
80'
Сулака Ребин
Сёдерстрём Тим
 
80'
Инусса Зейдан
Йоханссон Александр
 
84'
Marijan Cosic
Петтерссон Оскар
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хёгг
Лукас
24
Акерманн
Кевин
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
12
Wilmer
Odefalk
18
Йоханссон
Александр
II
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
9
Viktor
Granath
10
Ахльстранд
Эрик
Броммапойкарна
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Броммапойкарна
Хальмстад

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
2:1
А
0:3
А
3:0
А
2:2
А
1:1
С
0:3
С
2:0
А
2:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.43

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

64
79

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 7 (2) 0.35
Фрицсон Людвиг 4 0.2
Васич Никола 3 0.15
Marijan Cosic 2 0.1
Акерманн Кевин 2 0.1
Alexander Jensen 1 0.05
Сёдерстрём Тим 1 0.05
Richie Omorowa 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Samuel Holm 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Monir Jelassi 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.3
Ахльстранд Эрик 3 0.15
Naeem Mohammed 3 0.15
Йоханссон Александр II 2 0.1
Офосу-Айе Фил 1 0.05
Аль-Аммари Амир 1 0.05
Карлссон Каспер 1 0.05
Боаки Томас 1 0.05
Gabriel Wallentin 1 0.05
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Васич Никола 3 0
Amadeus Soegaard 3 0
Richie Omorowa 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 2 1
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Баффо Джозеф 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
3
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

9
6
Броммапойкарна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Хальмстад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
5
45%
0
0%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
3
14%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
5
42%
6
29%
76-90

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
4
57%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
6
46%
1
14%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
5
33%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
4
27%
76-90

Забито

24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
5
29%
29%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
4
24%
76-90

Пропущено

32
36
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
9%
4
11%
1-15
4
13%
9
25%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
12
38%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0
Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хальмстад

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
8
12
1.5
7
13
2
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Хеккен
 19 13 2 4 47 - 20 41
3.
Мальмё
 19 13 2 4 41 - 16 41
4.
Юргорден
 19 10 3 6 27 - 24 33
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 2:0 20 8 1 11 21 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Сириус
 19 5 5 9 24 - 28 20
13.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 0:2 20 2 5 13 16 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 10 9 0 1 33 - 11 27
2.
Мальмё
 10 8 1 1 28 - 8 25
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 2:0 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 0:2 10 0 3 7 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Вернаму
 2:0 11 5 1 5 14 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 9 2 4 3 9 - 12 10
11.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
12.
Юргорден
 9 2 2 5 10 - 16 8
13.
Варберг БоИС
 0:2 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
16.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Варберг БоИС Станисич Оливер 6
Весь список
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