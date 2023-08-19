Тур: 20. Стадион: Гримста. Зрители: 2606
3:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолПеттерссон Оскар
2:0
10' ГолЙоханссон Александр
3:0
24' ГолФрицсон Людвиг
3:1
36' ГолNaeem Mohammed
49' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
72' Желтая карточкаЮханссон Андреас
90'+10
Ход матча
7'
1:0
10'
24'
3:0
36'
49'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Сулака РебинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Броммапойкарна
Хальмстад
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.43
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.4
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
64
79
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|7 (2)
|0.35
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.2
|Васич Никола
|3
|0.15
|Marijan Cosic
|2
|0.1
|Акерманн Кевин
|2
|0.1
|Alexander Jensen
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.05
|Richie Omorowa
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Samuel Holm
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.3
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.15
|Naeem Mohammed
|3
|0.15
|Йоханссон Александр II
|2
|0.1
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.05
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.05
|Карлссон Каспер
|1
|0.05
|Боаки Томас
|1
|0.05
|Gabriel Wallentin
|1
|0.05
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Amadeus Soegaard
|3
|0
|Richie Omorowa
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Баффо Джозеф
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
3
Броммапойкарна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
9
6
Броммапойкарна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Хальмстад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
11
10
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
5
45%
0
0%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
3
14%
1-15
2
17%
4
19%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
5
42%
6
29%
76-90
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
4
57%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
6
46%
1
14%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
5
33%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
35%
4
27%
76-90
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
5
29%
29%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
6
25%
4
24%
76-90
Пропущено
32
36
13 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
9%
4
11%
1-15
4
13%
9
25%
16-30
6
19%
4
11%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
4
13%
4
11%
61-75
12
38%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0
Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0
Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хальмстад
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
2 раза 10%
0
8 раз 40%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
128
812
713
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|41 - 15
|42
|2.
|19
|13
|2
|4
|47 - 20
|41
|3.
|19
|13
|2
|4
|41 - 16
|41
|4.
|19
|10
|3
|6
|27 - 24
|33
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 23
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|20 - 19
|28
|7.
|19
|8
|4
|7
|25 - 27
|28
|8.
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|2:0
|20
|8
|1
|11
|21 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|19
|5
|5
|9
|24 - 28
|20
|13.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|16.
|0:2
|20
|2
|5
|13
|16 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|33 - 11
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|28 - 8
|25
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|6.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|2:0
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|0:2
|10
|0
|3
|7
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|2:0
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|6