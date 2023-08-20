Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Сержиньо Солер пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

40' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Chengjian Liao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Цанчжоу

37' Удар от ворот произведет Цанчжоу

36' Удар от ворот произведет Цанчжоу

35' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Оооо... вот это был удар! Oscar Taty Maritu должен был забить с этой позиции.

34' Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Овусу-Секьере Деабеас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Цуль Петер пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Цуль Петер

30' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Chuangyi Lin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Oscar Taty Maritu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Тан Лонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Chuangyi Lin из команды Цанчжоу своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Chengjian Liao получил желтую карточку от судьи

21' Команда Чанчунь Ятай забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Сержиньо Солер забивает ударом с правой ноги!

19' Удар от ворот произведет Цанчжоу

18' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Chuangyi Lin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Yun Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Oscar Taty Maritu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Yun Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Цанчжоу

9' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Цанчжоу

7' Оооо... вот это был удар! Цуль Петер должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Цуль Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Сержиньо Солер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Тан Лонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шкорич Миле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Цанчжоу совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Цанчжоу

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру