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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Kai He
Чанчунь Ятай
1:0
Первый тайм: 45+'
Цанчжоу
0'
1:0
20' Гол
Сержиньо Солер
22' Желтая карточка
Chengjian Liao

Ход матча

20'
Сержиньо Солер
1:0
22'
Chengjian Liao
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Цанчжоу
1.35
4.90
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
8
Jinxian
Wang
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
10
Сержиньо
Солер
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
15
Peng
Wang
III
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Чанчунь Ятай
5-3-2
Цанчжоу
5-4-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Цанчжоу

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:4
С
0:2
С
1:2
ПЛК
3:2
ПЛК
3:2
С
3:2
С
1:0
С
0:3
С
0:0

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
47

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.52
Тан Лонг 7 0.3
Цуль Петер 4 0.17
Сержиньо Солер 4 0.17
Jinxian Wang 2 0.09
Chengjian Liao 2 0.09
Чанчэн Чэн 2 0.09
Yufeng Zhang 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Zhiyu Yan 1 0.04
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0
Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.3
Овусу-Секьере Деабеас 7 0.3
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.22
Peng Wang III 4 0.17
Шкорич Миле 2 0.09
Жуков Георгий 1 0.04
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Тан Лонг 3 0
Yake Wu 3 0
Chengjian Liao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Zhiyu Yan 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Yuda Tian 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0
Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 6 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Цанчжоу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

7
6
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Цанчжоу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

9
12
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Цанчжоу
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

18
12
12 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
28%
1
8%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
24%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
6
35%
5
24%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
1
6%
5
24%
76-90

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
4
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
8
47%
4
29%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
5
28%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
6
33%
5
36%
76-90

Забито

35
26
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
5
14%
5
19%
1-15
5
14%
3
12%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
11
31%
6
23%
76-90

Пропущено

35
35
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 20
9
26%
4
11%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
5
14%
7
20%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
7
20%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2
Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Цанчжоу

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Цанчжоу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
5
7
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
5
10
12
1.5
8
14
5
17
2.5
1
21
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 1:0 23 9 7 7 36 - 35 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 0:1 23 8 6 9 26 - 36 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 23 3 9 11 20 - 33 18
16.
Шэньчжэнь
 23 3 3 17 20 - 58 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чанчунь Ятай
 1:0 12 6 4 2 20 - 16 22
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
7.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
8.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
9.
Цанчжоу
 0:1 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Чанчунь Ятай
 1:0 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Цанчжоу
 0:1 11 3 3 5 12 - 22 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Цанчжоу пытается что-то создать.
  • 47'
    Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 46'
    Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Йи Тенг ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Oscar Taty Maritu возвращается на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 58%, Цанчжоу: 42%.
  • 45'
    Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 44'
    Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • 44'
      Судья сигнализирует, что Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Oscar Taty Maritu
    • 43'
      Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
    • 42'
      Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Локадия Юрген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Yake Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Yake Wu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Цанчжоу
    1.35
    4.90
    9.00
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