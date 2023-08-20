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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Kai He
Чанчунь Ятай
3:1
Конец матча
Цанчжоу
0'
1:0
20' Гол
Сержиньо Солер
22' Желтая карточка
Chengjian Liao
1:1
57' Гол
Oscar Taty Maritu
2:1
60' Гол
Тан Лонг
3:1
62' Гол
Тан Лонг
90'+7

Ход матча

20'
Сержиньо Солер
1:0
22'
Chengjian Liao
 
46'
Yongjing Cao
Чанчэн Чэн
 
57'
1:1
Oscar Taty Maritu
60'
Тан Лонг
(Jinxian Wang)
2:1
62'
Тан Лонг
(Yongjing Cao)
3:1
66'
 
Kaimu Zheng
Chuangyi Lin
77'
 
Shihao Piao
Qinhan Sun
79'
Yufeng Zhang
Chengjian Liao
 
81'
 
Xiangshuo Zhang
Yun Yang
88'
Юань Миньчэн
Тан Лонг
 
88'
Jinhao Bi
Jinxian Wang
 
90'
Abduhamit Abdugheni
Йи Тенг
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 457 Количество передач 400
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
10
Сержиньо
Солер
13
Чанчэн
Чэн
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
15
Peng
Wang
III
8
Chuangyi
Lin
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Чанчунь Ятай
5-4-1
Цанчжоу
5-4-1

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Цанчжоу

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:4
С
0:2
С
1:2
ПЛК
3:2
ПЛК
3:2
С
3:2
С
1:0
С
0:3
С
0:0

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
47

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 12 (1) 0.52
Тан Лонг 9 0.39
Цуль Петер 4 0.17
Сержиньо Солер 4 0.17
Jinxian Wang 2 0.09
Chengjian Liao 2 0.09
Чанчэн Чэн 2 0.09
Yufeng Zhang 1 0.04
Yongjing Cao 1 0.04
Окоре Жорес 1 0.04
Zhiyu Yan 1 0.04
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0
Abduhamit Abdugheni 0 0
Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.3
Овусу-Секьере Деабеас 7 0.3
Oscar Taty Maritu 6 (1) 0.26
Peng Wang III 4 0.17
Шкорич Миле 2 0.09
Жуков Георгий 1 0.04
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 4 0
Yufeng Zhang 4 0
Тан Лонг 3 0
Yake Wu 3 0
Chengjian Liao 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Zhiyu Yan 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Li Zhang II 1 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Yuda Tian 1 0
Hong Li 1 0
Chao Fan 1 0
Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Honglue Zhao 6 0
Yun Yang 3 1
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Peng Wang III 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Цанчжоу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
7
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Цанчжоу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

9
12
Чанчунь Ятай
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Цанчжоу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

16
19

Голы по времени матча

Забито

21
13
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
2
15%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
22%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
7
39%
6
25%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
1
6%
5
21%
76-90

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
4
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
8
47%
4
29%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
5
28%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
6
33%
5
36%
76-90

Забито

38
27
17 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
5
13%
5
19%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
11
29%
6
22%
76-90

Пропущено

36
38
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
9
25%
4
11%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
7
19%
6
16%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
7
19%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2
Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Цанчжоу

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Цанчжоу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
5
7
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
18
5
11
12
1.5
8
15
6
17
2.5
1
22
2
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 23 12 5 6 27 - 24 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Бэйцзин Гоань
 23 10 8 5 38 - 28 38
5.
Ченду Беттер Сити
 23 10 6 7 34 - 26 36
6.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
7.
Ухань Три Таунс
 23 9 9 5 36 - 26 36
8.
Чанчунь Ятай
 23 9 7 7 38 - 36 34
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 23 8 6 9 27 - 38 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 23 6 7 10 24 - 30 25
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Наньтун Чжиюнь
 23 3 10 10 18 - 29 19
15.
Далянь Профешнл
 23 3 9 11 20 - 33 18
16.
Шэньчжэнь
 23 3 3 17 20 - 58 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Бэйцзин Гоань
 12 7 4 1 27 - 12 25
3.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
4.
Чанчунь Ятай
 12 6 4 2 22 - 17 22
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
7.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
8.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 11 3 1 7 11 - 22 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 12 6 2 4 14 - 13 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
9.
Цанчжоу
 11 3 3 5 13 - 24 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 12 1 6 5 9 - 13 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 11
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Цанчжоу пытается что-то создать.
    • 94'
      Abduhamit Abdugheni из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Цанчжоу совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Тактическая замена. Йи Тенг уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni
    • 93'
      Yufeng Zhang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Цанчжоу пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Оооо... вот это был удар! Локадия Юрген должен был забить с этой позиции.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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