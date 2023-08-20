Тур: 23. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Kai He
3:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолСержиньо Солер
22' Желтая карточкаChengjian Liao
1:1
57' ГолOscar Taty Maritu
2:1
60' ГолТан Лонг
3:1
62' ГолТан Лонг
90'+7
Ход матча
20'
1:0
22'
57'
60'
2:1
62'
3:1
88'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
457 Количество передач 400
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
24
Zhiyu
Yan
29
Тан
Лонг
44
Цуль
Петер
13
Чанчэн
Чэн
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
- Защитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
28 Zhifeng Wang
-
-
7 Yun Liu
-
-
17 Hong Li
-
20 Yufeng Zhang
-
27 Li Zhang II
-
32 Лукич Ненад
-
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Полузащитник
-
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
25 Yue Zhang
-
26 Yunqi Guo
-
27 Fuyu Ma
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Цанчжоу
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.44
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
47
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|12 (1)
|0.52
|Тан Лонг
|9
|0.39
|Цуль Петер
|4
|0.17
|Сержиньо Солер
|4
|0.17
|Jinxian Wang
|2
|0.09
|Chengjian Liao
|2
|0.09
|Чанчэн Чэн
|2
|0.09
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Zhiyu Yan
|1
|0.04
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.3
|Овусу-Секьере Деабеас
|7
|0.3
|Oscar Taty Maritu
|6 (1)
|0.26
|Peng Wang III
|4
|0.17
|Шкорич Миле
|2
|0.09
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|4
|0
|Yufeng Zhang
|4
|0
|Тан Лонг
|3
|0
|Yake Wu
|3
|0
|Chengjian Liao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Zhiyu Yan
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
|Chao Fan
|1
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Honglue Zhao
|6
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Puliang Shao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Цанчжоу
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
7
Чанчунь Ятай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Цанчжоу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
9
12
Чанчунь Ятай
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (13)
26% (6)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Цанчжоу
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
16
19
Голы по времени матча
Забито
21
13
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
5
24%
1
8%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
3
14%
4
31%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
2
15%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
22%
2
8%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
17%
3
13%
31-45
7
39%
6
25%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
1
6%
5
21%
76-90
Забито
17
14
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
4
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
8
47%
4
29%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
5
28%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
6
33%
5
36%
76-90
Забито
38
27
17 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
5
13%
5
19%
1-15
6
16%
3
11%
16-30
6
16%
5
19%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
11
29%
6
22%
76-90
Пропущено
36
38
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
9
25%
4
11%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
7
19%
6
16%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
7
19%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Цанчжоу
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2
Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Профешнл - Цанчжоу 1:1 Шэньчжэнь - Цанчжоу 0:1 Цанчжоу - Наньтун Чжиюнь 1:1
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Цанчжоу
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:4
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
2 раза 9%
1
10 раз 43%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Цанчжоу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
66
57
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
185
1112
815
617
122
221
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|11
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|7