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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 21'
Нордшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Нордшелланн
3.14
4.10
2.35
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
19
Lucas
Boel
Hey
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
Силькеборг
4-3-2-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Нордшелланн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

19.2%
19.2%
61.6%
5 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.5
2.08

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

54
39

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

43
60

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 2 0.4
Адамсен Тонни 1 0.2
Маккоуотт Каллум 1 0.2
Тенгстедт Сёрен 1 0.2
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 4 0.8
Беньямин Нюгрен 2 0.4
Ингвартсен Маркус 2 (1) 0.4
Ibrahim Osman 1 0.2
Фресе Мартин 1 0.2
Тверсков Йеппе 1 0.2
Антман Оливер 1 0.2
Adamo Nagalo 1 0.2
Conrad Harder 1 0.2
Диоманде Мохаммед 0 0
Lasso Coulibaly 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Сонне Оливер 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нордшелланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
3
60%
5
36%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2
Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Нордшелланн

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 0:0 5 4 1 0 15 - 3 13
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
7.
Силькеборг
 0:0 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Люнгбю
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Раннерс
 4 0 2 2 4 - 13 2
11.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Силькеборг
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Видовре Геммер Йонас 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 21'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 20'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 20'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Силькеборг: 50%, Норшеланн: 50%.
  • 19'
    Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде
  • 19'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Ibrahim Osman
  • 18'
    Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 18'
    Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 18'
    Сонне Оливер ошибается в защите.
  • 17'
    Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 17'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 16'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
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    • 14'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 12'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Сертдемир Зидан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линд Александр
    • 11'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 10'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 10'
      Контроль мяча: Силькеборг: 21%, Норшеланн: 79%.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Буш Александер Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Lucas Hey нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.
    • 8'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 8'
      Сонне Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Буш Александер Магнус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 5'
      Контроль мяча: Силькеборг: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Маккоуотт Каллум ошибается в защите.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 2'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 2'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Маккоуотт Каллум из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 1'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Линд Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Нордшелланн
    3.14
    4.10
    2.35
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