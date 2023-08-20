Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Удар от ворот произведет Норшеланн

Удар от ворот произведет Норшеланн

14' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Норшеланн

10' Норшеланн контролирует мяч.

9' Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Lucas Hey нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

8' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

5' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Силькеборг

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Норшеланн контролирует мяч.

3' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Силькеборг

2' Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

2' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Линд Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля