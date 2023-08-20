Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Пелле Мэттсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Серен Тенгстедт

Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

48' Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сертдемир Зидан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

47' Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Удар от ворот произведет Силькеборг

44' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

44' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде

43' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Антман Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

40' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.

36' Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде

36' Серен Тенгстедт бьет со штрафного в створ, но Андреас Хансен держит все под контролем

35' Судья свистит. Ibrahim Osman атаковал сзади соперника. Это Серен Тенгстедт заработал своей команде штрафной

33' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Норшеланн пытается что-то создать.

31' Эстрём Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде

28' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон

27' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Силькеборг

26' Шанс! Ibrahim Osman из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

26' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Адамо Нагало из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Ibrahim Osman получает желтую карточку за нырок

22' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Ibrahim Osman нырнул в штрафной. Спорно!

21' Удар от ворот произведет Норшеланн

20' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде

19' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

17' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Удар от ворот произведет Норшеланн

14' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Норшеланн

10' Норшеланн контролирует мяч.

9' Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Lucas Hey нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

8' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

5' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Силькеборг

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Норшеланн контролирует мяч.

3' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Силькеборг

2' Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

2' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Линд Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля