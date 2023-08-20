Тур: 5. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Jonas Hansen
2:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаIbrahim Osman
51' Желтая карточкаМаттссон Пелле
1:0
58' ПенальтиТенгстедт Сёрен
2:0
67' ГолЛинд Александр
90'+5
Ход матча
22'
51'
58'
1:0
67'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
496 Количество передач 746
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
-
-
-
47 Magnus Munck
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Нордшелланн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
26 матчей
19.2%
19.2%
61.6%
5 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.5
2.08
Среднее время на гол
36
43
Всего голов
54
39
Голов в среднем за матч
2.08
1.5
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
43
60
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|3
|0.6
|Тенгстедт Сёрен
|2 (1)
|0.4
|Адамсен Тонни
|1
|0.2
|Маккоуотт Каллум
|1
|0.2
|Куск Каспер
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|4
|0.8
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.4
|Ингвартсен Маркус
|2 (1)
|0.4
|Ibrahim Osman
|1
|0.2
|Фресе Мартин
|1
|0.2
|Тверсков Йеппе
|1
|0.2
|Антман Оливер
|1
|0.2
|Adamo Nagalo
|1
|0.2
|Conrad Harder
|1
|0.2
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
|Ibrahim Osman
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
0
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нордшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
7
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нордшелланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
14
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
3
43%
5
36%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2
Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0
Результаты матчей
Силькеборг
Нордшелланн
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 13
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|4
|Силькеборг
|Линд Александр
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2
|Видовре
|Геммер Йонас
|2