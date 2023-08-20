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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Силькеборг
2:0
Конец матча
Нордшелланн
0'
22' Желтая карточка
Ibrahim Osman
51' Желтая карточка
Маттссон Пелле
1:0
58' Пенальти
Тенгстедт Сёрен
2:0
67' Гол
Линд Александр
90'+5

Ход матча

22'
 
Ibrahim Osman
37'
 
Беньямин Нюгрен
Ibrahim Osman
46'
Карлсен Фредрик
Маккоуотт Каллум
 
51'
Маттссон Пелле
 
58'
Тенгстедт Сёрен
1:0
60'
 
Фресе Мартин
Тверсков Йеппе
60'
 
Mario Dorgeles
Сертдемир Зидан
67'
Линд Александр
(Сонне Оливер)
2:0
68'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Тенгстедт Сёрен
 
68'
Мусонда Лубамба
Эстрём Робин
 
74'
Адамсен Тонни
Линд Александр
 
79'
 
Conrad Harder
Диоманде Мохаммед
79'
 
Kaare Barslund
Вилладсен Оливер
90'
Пюндт Андреас
Бринк Марк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 496 Количество передач 746
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
19
Lucas
Boel
Hey
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
Силькеборг
4-3-2-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Нордшелланн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

19.2%
19.2%
61.6%
5 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
26.9%
50%
6 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.5
2.08

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

54
39

Голов в среднем за матч

2.08
1.5

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

43
60

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 3 0.6
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.4
Адамсен Тонни 1 0.2
Маккоуотт Каллум 1 0.2
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 4 0.8
Беньямин Нюгрен 2 0.4
Ингвартсен Маркус 2 (1) 0.4
Ibrahim Osman 1 0.2
Фресе Мартин 1 0.2
Тверсков Йеппе 1 0.2
Антман Оливер 1 0.2
Adamo Nagalo 1 0.2
Conrad Harder 1 0.2
Диоманде Мохаммед 0 0
Lasso Coulibaly 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Сонне Оливер 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Ibrahim Osman 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Нордшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нордшелланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
14
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
3
43%
5
36%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2
Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1
АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0

Результаты матчей

Силькеборг
Нордшелланн

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Люнгбю
 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
9.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Раннерс
 0:0 5 0 3 2 4 - 13 3
11.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Люнгбю
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 0:0 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Раннерс
 0:0 3 0 2 1 2 - 6 2
10.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Люнгбю
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Силькеборг Линд Александр 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Видовре Геммер Йонас 2
Весь список
  • 93'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Пюндт Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пюндт Андреас
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Kaare Barslund. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Силькеборг: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 85'
      Мусонда Лубамба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 84'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 84'
      Сальквист Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 82'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 82'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Силькеборг: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 79'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Kaare Barslund
    • 79'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Conrad Harder
    • 79'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Адамсен Тонни из команды Силькеборг фолит на Свенссон Даниэль, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 78'
      Бринк Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 77'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 77'
      Mario Dorgeles не смог попасть в створ ударом издали
    • 77'
      Сонне Оливер из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Силькеборг: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 75'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Тактическая замена. Линд Александр уходит с поля и его заменяет Адамсен Тонни
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 73'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 72'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 71'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Силькеборг: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 70'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 70'
      Карлсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Линд Александр удалось забить из легкой позиции.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 68'
      Тактическая замена. Эстрём Робин уходит с поля и его заменяет Мусонда Лубамба
    • 68'
      Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Тордарсон Стефан-Тейтюр
    • 67'
      Серен Тенгстедт сделал ключевой пас для гола!
    • 67'
      Сонне Оливер сделал результативную передачу.
    • 67'
      Г О О О О Л - Линд Александр забивает с левой ноги!
    • 67'
      Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 67'
      Серен Тенгстедт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 67'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Серен Тенгстедт
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 66'
      Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 65'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Хорошую попытку сделал Фресе Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 64'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Буш Александер Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 61'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 60'
      Контроль мяча: Силькеборг: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 60'
      Тактическая замена. Сертдемир Зидан уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • 60'
      Тактическая замена. Тверсков Йеппе уходит с поля и его заменяет Фресе Мартин
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Сальквист Тобиас выиграл воздушное противоборство у Мохаммед Диоманд.
    • 59'
      Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 58'
      Г О О О О О Л - Серен Тенгстедт из команды Силькеборг забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Андреас Хансен прыгнул не в ту сторону.
    • 56'
      ПЕНАЛЬТИ - Lucas Hey из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Линд Александр.
    • 56'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 56'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 55'
      Контроль мяча: Силькеборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 55'
      Сонне Оливер нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 55'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 54'
      Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 54'
      Адамо Нагало ошибается в защите.
    • 54'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 54'
      Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Серен Тенгстедт
    • 53'
      Серен Тенгстедт успешно блокирует удар.
    • 53'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Пелле Мэттсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 51'
      Судья свистит. Пелле Мэттсон атаковал сзади соперника. Это Тверсков Йеппе заработал своей команде штрафной
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 50'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 49'
      Линд Александр задерживает мяч рукой
    • 49'
      Линд Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Сальквист Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Линд Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Силькеборг начинает контратаку
    • 46'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Маккоуотт Каллум уходит с поля и его заменяет Карлсен Фредрик
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Силькеборг: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 48'
      Сертдемир Зидан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 47'
      Сонне Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Буш Александер Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Эстрём Робин успешно блокирует удар.
    • 47'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Силькеборг: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 44'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Сонне Оливер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 42'
      Антман Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 41'
      Сальквист Тобиас из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Линд Александр из команды Силькеборг в офсайде
    • 40'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Буш Александер Магнус
    • 40'
      Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 40'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 39'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 37'
      Тактическая замена. Ibrahim Osman уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 37'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 36'
      Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде
    • 36'
      Серен Тенгстедт бьет со штрафного в створ, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 35'
      Контроль мяча: Силькеборг: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 35'
      Судья свистит. Ibrahim Osman атаковал сзади соперника. Это Серен Тенгстедт заработал своей команде штрафной
    • 34'
      Буш Александер Магнус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Сонне Оливер успешно блокирует удар.
    • 32'
      Ibrahim Osman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Сертдемир Зидан успешно блокирует удар.
    • 31'
      Маккоуотт Каллум нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Эстрём Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Силькеборг: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 30'
      Ларсен Николай из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде
    • 28'
      Сальквист Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Сертдемир Зидан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон
    • 27'
      Сальквист Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 26'
      Шанс! Ibrahim Osman из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 26'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Силькеборг: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 25'
      Линд Александр из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Сальквист Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Эстрём Робин из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 23'
      Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ibrahim Osman получает желтую карточку за нырок
    • 22'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Ibrahim Osman нырнул в штрафной. Спорно!
    • 21'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 21'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 20'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Силькеборг: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 19'
      Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде
    • 19'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Ibrahim Osman
    • 18'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Сонне Оливер ошибается в защите.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Шанс! Буш Александер Магнус из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
    • 16'
      Клинг Андерс из команды Силькеборг подал угловой справа.
    • 15'
      Вилладсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 15'
      Буш Александер Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Вилладсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 15'
      Сальквист Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Клинг Андерс из команды Силькеборг подал угловой слева.
    • 15'
      Контроль мяча: Силькеборг: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 14'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 14'
      Линд Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 12'
      Силькеборг контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Сертдемир Зидан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линд Александр
    • 11'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 10'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 10'
      Контроль мяча: Силькеборг: 21%, Норшеланн: 79%.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Буш Александер Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ibrahim Osman наказан за толчок Ларсен Николай
    • 8'
      Lucas Hey нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.
    • 8'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 8'
      Сонне Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Lucas Hey ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Буш Александер Магнус из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 5'
      Контроль мяча: Силькеборг: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Маккоуотт Каллум ошибается в защите.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 2'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 2'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Маккоуотт Каллум из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 1'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Линд Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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