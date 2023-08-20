Тур: 19. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
6' Желтая карточкаВормгор Вито
1:0
6' ПенальтиLoris Mettler
43' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
57' Желтая карточкаFabian Oestigaard Ness
Ход матча
6'
6'
1:0
43'
22
Ryan
Nelson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ryan NelsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
15 James Ampofo
-
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Рёуфосс
ИК Старт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
2.33
Среднее время на гол
60
38
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
70
45
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|6 (3)
|0.32
|Хельмерсен Андреас
|5
|0.26
|Gard Simenstad
|1
|0.05
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.05
|Markus Johnsgaard
|1
|0.05
|Nicolai Fremstad
|1
|0.05
|Ryan Nelson
|1
|0.05
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.05
|Браттбакк Филип
|1
|0.05
|Andreas Osterud
|1
|0.05
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.05
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.32
|Alagie Sanyang
|6
|0.32
|Zakaria Sawo
|5
|0.26
|Марес Люк
|5 (5)
|0.26
|Страннегорд Том
|4
|0.21
|Mathias Grundetjern
|4
|0.21
|Садику Агон
|2
|0.11
|Дервискадич Эмир
|2
|0.11
|Сакор Важебах
|1
|0.05
|Вормгор Вито
|1
|0.05
|Salim Nkubiri
|1
|0.05
|Лане Джек
|1
|0.05
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Jamal Deen Haruna
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|6
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Сакор Важебах
|2
|0
|Антонссон Бьярни
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ИК Старт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
10
Рёуфосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
7
23
Рёуфосс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
ИК Старт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
10
33
Голы по времени матча
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
4
40%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
10
15
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
6
40%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
4
40%
5
33%
76-90
Забито
10
24
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
5
21%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
6
60%
10
42%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90
Забито
20
38
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
4
20%
1
3%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
3
15%
3
8%
31-45
4
20%
9
24%
46-60
2
10%
6
16%
61-75
6
30%
13
34%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
4
16%
8
32%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
8
32%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2
Результаты матчей
Рёуфосс
ИК Старт
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
81
26
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
81
37
45
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
171
612
126
414
612
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|2
|5
|35 - 23
|38
|2.
|1:1
|19
|9
|9
|1
|24 - 12
|36
|3.
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 23
|31
|5.
|1:1
|18
|8
|6
|4
|34 - 25
|30
|6.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|38 - 26
|30
|7.
|19
|8
|2
|9
|24 - 37
|26
|8.
|2:1
|19
|7
|5
|7
|21 - 25
|26
|9.
|1:0
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|10.
|19
|7
|4
|8
|29 - 35
|25
|11.
|18
|6
|5
|7
|31 - 24
|23
|12.
|0:2
|19
|6
|4
|9
|21 - 26
|22
|13.
|1:2
|19
|6
|3
|10
|26 - 30
|21
|14.
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|15.
|2:0
|19
|3
|8
|8
|25 - 30
|17
|16.
|19
|2
|5
|12
|19 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|2.
|0:1
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|3.
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|1:1
|10
|5
|5
|0
|15 - 6
|20
|6.
|2:1
|10
|6
|1
|3
|10 - 7
|19
|7.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|9.
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|10.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|15.
|1:2
|10
|2
|3
|5
|12 - 13
|9
|16.
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|2.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|3.
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|14 - 9
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|0:1
|10
|1
|5
|4
|14 - 16
|8
|11.
|1:1
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|12.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|13.
|2:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 18
|7
|14.
|2:0
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|0:2
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5