  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 19. Стадион: .
Рёуфосс
1:0
Второй тайм: 59'
ИК Старт
0'
6' Желтая карточка
Вормгор Вито
1:0
6' Пенальти
Loris Mettler
43' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
57' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness

Ход матча

6'
 
Вормгор Вито
6'
Loris Mettler
1:0
43'
 
Антонссон Бьярни
55'
 
Kalle Wallius
Шеквист Сандер Хансен
55'
 
Salim Nkubiri
Sindre Osestad
57'
 
Fabian Oestigaard Ness
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
ИК Старт
2.58
4.10
7.50
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
11
Nicolai
Fremstad
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Эмсис
Эдуард
22
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хельмерсен
Андреас
8
Markus
Johnsgaard
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
30
Fabian
Oestigaard
Ness
7
Дервискадич
Эмир
40
Sindre
Osestad
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
Рёуфосс
3-5-2
ИК Старт
3-4-2-1

История личных встреч

Рёуфосс
ИК Старт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

70
45

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 6 (3) 0.32
Хельмерсен Андреас 5 0.26
Gard Simenstad 1 0.05
Haakon Butli Hammer 1 0.05
Markus Johnsgaard 1 0.05
Nicolai Fremstad 1 0.05
Ryan Nelson 1 0.05
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.05
Браттбакк Филип 1 0.05
Andreas Osterud 1 0.05
Jamal Deen Haruna 1 0.05
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.32
Alagie Sanyang 6 0.32
Zakaria Sawo 5 0.26
Марес Люк 5 (5) 0.26
Страннегорд Том 4 0.21
Mathias Grundetjern 4 0.21
Садику Агон 2 0.11
Дервискадич Эмир 2 0.11
Сакор Важебах 1 0.05
Вормгор Вито 1 0.05
Salim Nkubiri 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Jamal Deen Haruna 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Loris Mettler 2 0
Янссон Оскар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
Kodjo Somesi 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 6 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Сакор Важебах 2 0
Антонссон Бьярни 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
ИК Старт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
10
Рёуфосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ИК Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

7
23
Рёуфосс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
ИК Старт
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

10
33

Голы по времени матча

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
4
40%
1
7%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
6
40%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
4
40%
5
33%
76-90

Забито

10
24
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
5
21%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
6
60%
10
42%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90

Забито

20
38
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
4
20%
1
3%
1-15
1
5%
6
16%
16-30
3
15%
3
8%
31-45
4
20%
9
24%
46-60
2
10%
6
16%
61-75
6
30%
13
34%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
4
16%
8
32%
46-60
4
16%
1
4%
61-75
8
32%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2

Результаты матчей

Рёуфосс
ИК Старт

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
2:2
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
8
1
2
6
2.5
5
4
1
7
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
17
1
6
12
1.5
12
6
4
14
2.5
6
12
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 19 12 2 5 35 - 23 38
2.
Фредрикстад
 1:1 19 9 9 1 24 - 12 36
3.
КФУМ Осло
 19 10 4 5 33 - 25 34
4.
Согндаль
 18 9 4 5 29 - 23 31
5.
ФК Кристиансунн
 1:1 18 8 6 4 34 - 25 30
6.
ИК Старт
 0:1 19 8 6 5 38 - 26 30
7.
Ранхейм
 19 8 2 9 24 - 37 26
8.
Мосс
 2:1 19 7 5 7 21 - 25 26
9.
Рёуфосс
 1:0 19 7 4 8 23 - 23 25
10.
Дьерв
 19 7 4 8 29 - 35 25
11.
Санднес
 18 6 5 7 31 - 24 23
12.
Брюне
 0:2 19 6 4 9 21 - 26 22
13.
Мьёндален
 1:2 19 6 3 10 26 - 30 21
14.
Хёдд
 18 4 5 9 18 - 25 17
15.
Осане
 2:0 19 3 8 8 25 - 30 17
16.
Скейд
 19 2 5 12 19 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 1:1 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 0:1 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
4.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Фредрикстад
 1:1 10 5 5 0 15 - 6 20
6.
Мосс
 2:1 10 6 1 3 10 - 7 19
7.
Брюне
 0:2 10 5 3 2 14 - 9 18
8.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
9.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
10.
Рёуфосс
 1:0 9 4 3 2 13 - 8 15
11.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Осане
 2:0 9 2 4 3 14 - 14 10
14.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
15.
Мьёндален
 1:2 10 2 3 5 12 - 13 9
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
2.
Фредрикстад
 1:1 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Мьёндален
 1:2 9 4 0 5 14 - 17 12
6.
Санднес
 8 3 2 3 14 - 9 11
7.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
8.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
ИК Старт
 0:1 10 1 5 4 14 - 16 8
11.
ФК Кристиансунн
 1:1 8 1 4 3 10 - 15 7
12.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
13.
Мосс
 2:1 9 1 4 4 11 - 18 7
14.
Осане
 2:0 10 1 4 5 11 - 16 7
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 0:2 9 1 1 7 7 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Антонссон Бьярни получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Г О О О О Л - Loris Mettler из команды Рёуфосс забивает с точки!
  • 6'
    Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
ИК Старт
2.58
4.10
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рёуфосс 1:0 ИК Старт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рёуфосс
ИК Старт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 