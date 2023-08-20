  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 1305
Рёуфосс
2:1
Конец матча
ИК Старт
0'
5' Желтая карточка
Вормгор Вито
1:0
6' Пенальти
Loris Mettler
43' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
57' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness
2:0
61' Гол
Markus Johnsgaard
2:1
65' Гол
Дервискадич Эмир
79' Желтая карточка
Сакор Важебах
90'+5
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
11
Nicolai
Fremstad
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Эмсис
Эдуард
22
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хельмерсен
Андреас
8
Markus
Johnsgaard
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
30
Fabian
Oestigaard
Ness
7
Дервискадич
Эмир
40
Sindre
Osestad
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
Рёуфосс
3-5-2
ИК Старт
3-4-2-1

История личных встреч

Рёуфосс
ИК Старт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

70
45

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 6 (3) 0.32
Хельмерсен Андреас 5 0.26
Markus Johnsgaard 2 0.11
Gard Simenstad 1 0.05
Haakon Butli Hammer 1 0.05
Nicolai Fremstad 1 0.05
Ryan Nelson 1 0.05
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.05
Браттбакк Филип 1 0.05
Andreas Osterud 1 0.05
Jamal Deen Haruna 1 0.05
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.32
Alagie Sanyang 6 0.32
Zakaria Sawo 5 0.26
Марес Люк 5 (5) 0.26
Страннегорд Том 4 0.21
Mathias Grundetjern 4 0.21
Дервискадич Эмир 3 0.16
Садику Агон 2 0.11
Сакор Важебах 1 0.05
Salim Nkubiri 1 0.05
Вормгор Вито 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Jamal Deen Haruna 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Loris Mettler 2 0
Янссон Оскар 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Эмсис Эдуард 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
Kodjo Somesi 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 6 0
Робстад Хенрик 3 1
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Сакор Важебах 3 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Антонссон Бьярни 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ИК Старт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
11
Рёуфосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ИК Старт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

7
23
Рёуфосс
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
63% (12)
37% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
ИК Старт
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

10
34

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
5
42%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

11
17
1 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
6
35%
46-60
4
36%
2
12%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
24
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
2
20%
5
21%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
6
60%
10
42%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
2
20%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90

Забито

22
39
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
5
23%
1
3%
1-15
1
5%
6
15%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
4
18%
9
23%
46-60
3
14%
7
18%
61-75
6
27%
13
33%
76-90

Пропущено

26
27
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
2
8%
3
11%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
4
15%
8
30%
30%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
8
31%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1
Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3
ИК Старт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1
ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2 КФУМ Осло - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - ИК Старт 2:2

Результаты матчей

Рёуфосс
ИК Старт

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
2:2
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
8
1
2
7
2.5
5
4
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
18
1
7
12
1.5
12
7
4
15
2.5
6
13
1
18
3.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 19 12 2 5 35 - 23 38
2.
Фредрикстад
 19 10 8 1 27 - 12 38
3.
КФУМ Осло
 19 10 4 5 33 - 25 34
4.
Согндаль
 18 9 4 5 29 - 23 31
5.
ИК Старт
 19 8 6 5 39 - 27 30
6.
ФК Кристиансунн
 18 8 5 5 34 - 28 29
7.
Ранхейм
 19 8 2 9 24 - 37 26
8.
Мосс
 19 7 5 7 23 - 25 26
9.
Рёуфосс
 19 7 4 8 24 - 24 25
10.
Дьерв
 19 7 4 8 29 - 35 25
11.
Санднес
 18 6 5 7 31 - 24 23
12.
Брюне
 19 6 4 9 22 - 26 22
13.
Мьёндален
 19 6 3 10 26 - 32 21
14.
Хёдд
 18 4 5 9 18 - 25 17
15.
Осане
 19 3 8 8 25 - 31 17
16.
Скейд
 19 2 5 12 19 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Фредрикстад
 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
5.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
6.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
7.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
8.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
9.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
10.
Рёуфосс
 9 4 3 2 14 - 9 15
11.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Мьёндален
 9 4 0 5 14 - 19 12
6.
Санднес
 8 3 2 3 14 - 9 11
7.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
8.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
ИК Старт
 10 1 5 4 15 - 17 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 9 1 1 7 8 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Антонссон Бьярни получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Рёуфосс 2:1 ИК Старт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     