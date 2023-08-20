Тур: 19.
0:2
Второй тайм: 60'
0'
0:1
4' ГолВестермарк Йеспер
0:2
11' ГолРодич Владимир
22' Желтая карточкаAdam Herdonsson
57' Желтая карточкаБркич Харис
Ход матча
4'
11'
22'
57'
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Треллеборг
Эстер
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.32
|Бркич Харис
|5 (1)
|0.26
|Оффия Генри
|3
|0.16
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.16
|Мортенсен Николас
|2
|0.11
|Андерссон Маттиас
|2
|0.11
|Халльберг Херман
|1
|0.05
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|13
|0.65
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.6
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.15
|Родич Владимир
|3
|0.15
|Ahmed Bonnah
|2
|0.1
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.05
|Косица Дзенис
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Adam Herdonsson
|5
|0
|Карлссон Монц
|4
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Люнг Даниэль
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эстер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
5
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
16
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Эстер
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
13
21
Голы по времени матча
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
27%
5
26%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
3
20%
1
5%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Забито
23
35
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
2
9%
5
14%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
7
30%
7
20%
31-45
5
22%
7
20%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
4
17%
6
17%
76-90
Пропущено
32
28
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
5
16%
3
11%
1-15
7
22%
3
11%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
8
25%
6
21%
46-60
3
9%
8
29%
61-75
6
19%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3
Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1
Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2
Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1
Результаты матчей
Треллеборг
Эстер
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
54
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
64
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
172
711
118
414
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|3
|2
|41 - 13
|45
|2.
|19
|13
|3
|3
|32 - 15
|42
|3.
|2:0
|20
|11
|3
|6
|40 - 26
|36
|4.
|19
|9
|6
|4
|31 - 14
|33
|5.
|19
|8
|4
|7
|25 - 25
|28
|6.
|0:2
|19
|6
|7
|6
|25 - 22
|25
|7.
|19
|6
|7
|6
|31 - 34
|25
|8.
|19
|7
|3
|9
|23 - 28
|24
|9.
|0:2
|19
|6
|4
|9
|24 - 33
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|17 - 24
|22
|11.
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|12.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|22 - 27
|21
|13.
|19
|4
|9
|6
|20 - 23
|21
|14.
|20
|5
|5
|10
|25 - 39
|20
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 25
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|16 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 8
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|8.
|2:0
|9
|5
|0
|4
|18 - 10
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|10 - 4
|15
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|11.
|0:2
|9
|3
|4
|2
|16 - 13
|13
|12.
|0:2
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|13.
|2:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|0
|3
|18 - 12
|21
|2.
|2:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 16
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|8.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|12.
|9
|1
|5
|3
|13 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|10 - 19
|6
|15.
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5