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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Треллеборг
0:2
Второй тайм: 60'
Эстер
0'
0:1
4' Гол
Вестермарк Йеспер
0:2
11' Гол
Родич Владимир
22' Желтая карточка
Adam Herdonsson
57' Желтая карточка
Бркич Харис
1
Кристенсен
Каспер
15
Emmanuel
Godwin
6
Стенмарк
Йохан
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
34
Бьорквист
Маркус
8
Халльберг
Херман
26
Бркич
Харис
16
Jesper
Dickman
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Треллеборг
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Треллеборг
Эстер

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
С
5:2
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
1:1
ТМК
3:3
С
0:1
С
4:1
ПД
0:0
ПД
1:3
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.29

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
69

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.32
Бркич Харис 5 (1) 0.26
Оффия Генри 3 0.16
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.16
Мортенсен Николас 2 0.11
Андерссон Маттиас 2 0.11
Халльберг Херман 1 0.05
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 13 0.65
Бергмарк-Виберг Адам 12 (2) 0.6
Сёдерберг Никлас 3 0.15
Родич Владимир 3 0.15
Ahmed Bonnah 2 0.1
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.05
Косица Дзенис 1 0.05
Люнг Даниэль 1 0.05
Кусу Манассе 1 0.05
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Прекович Милое 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 1
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 7 0
Хедлунд Себастьян 6 0
Adam Herdonsson 5 0
Карлссон Монц 4 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Стенберг Джон 4 0
Люнг Даниэль 3 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эстер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

5
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
16
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Эстер
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

13
21

Голы по времени матча

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
27%
5
26%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
3
20%
1
5%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
3
16%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Забито

23
35
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 1
2
9%
5
14%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
7
30%
7
20%
31-45
5
22%
7
20%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
4
17%
6
17%
76-90

Пропущено

32
28
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
5
16%
3
11%
1-15
7
22%
3
11%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
8
25%
6
21%
46-60
3
9%
8
29%
61-75
6
19%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3
Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1
Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2
Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1

Результаты матчей

Треллеборг
Эстер

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:3
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
2
7
11
1.5
11
8
4
14
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 2:0 20 11 3 6 40 - 26 36
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 0:2 19 6 7 6 25 - 22 25
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 0:2 19 6 4 9 24 - 33 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Браге
 19 6 3 10 20 - 32 21
12.
Эргрюте
 2:0 19 5 6 8 22 - 27 21
13.
Эребру
 19 4 9 6 20 - 23 21
14.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эстер
 2:0 9 5 0 4 18 - 10 15
9.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 0:2 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Треллеборг
 0:2 10 4 1 5 12 - 17 13
13.
Эргрюте
 2:0 10 3 4 3 15 - 13 13
14.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Эстер
 2:0 11 6 3 2 22 - 16 21
3.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 0:2 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 0:2 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 2:0 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Эстер
44.00
3.65
2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 0:2 Эстер онлайн

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Треллеборг
Эстер
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