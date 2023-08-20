Тур: 19.
1:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолВестермарк Йеспер
0:2
11' ГолРодич Владимир
22' Желтая карточкаAdam Herdonsson
57' Желтая карточкаБркич Харис
82' Желтая карточкаПрекович Милое
83' Желтая карточкаКарлссон Монц
1:2
90' ГолОффия Генри
1:3
90' ГолAhmed Bonnah
90'+7
Ход матча
4'
11'
22'
57'
82'
83'
90'
1:2
90'
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Треллеборг
Эстер
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.29
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.32
|Бркич Харис
|5 (1)
|0.26
|Оффия Генри
|4
|0.21
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.16
|Андерссон Маттиас
|2
|0.11
|Мортенсен Николас
|2
|0.11
|Халльберг Херман
|1
|0.05
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|13
|0.65
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.6
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.15
|Родич Владимир
|3
|0.15
|Ahmed Bonnah
|3
|0.15
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.05
|Косица Дзенис
|1
|0.05
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Карлссон Монц
|5
|0
|Adam Herdonsson
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Люнг Даниэль
|3
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эстер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
9
Волевые поражения
6
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Эстер
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
16
Треллеборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Эстер
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
14
21
Голы по времени матча
Забито
13
19
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
1
8%
5
26%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Пропущено
18
20
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
6
33%
1
5%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
22%
5
25%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
4
22%
2
10%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
2
18%
5
26%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
2
18%
3
16%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
2
22%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Забито
24
38
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 1
2
8%
7
18%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
7
29%
29%
7
18%
31-45
5
21%
7
18%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
7
18%
76-90
Пропущено
35
29
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
7
20%
3
10%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
8
23%
6
21%
46-60
3
9%
8
28%
61-75
7
20%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сундсвалль - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3
Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1
Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2
Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1
Результаты матчей
Треллеборг
Эстер
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:3
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
46
54
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
74
27
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
182
712
128
415
713
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5