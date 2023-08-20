Тур: 19. Стадион: Melloes Stadion.
0'
1:0
3' ГолThomas Klemetsen Jakobsen
1:1
30' ПенальтиБрингакер Матиас
2:1
44' ГолSebastian Pedersen II
3:1
59' ГолSebastian Pedersen II
Ход матча
3'
30'
1:1
44'
59'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Harald Race
-
-
18 Leonard Getz
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
-
14 Keerat Singh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Мосс
Мьёндален
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|6 (2)
|0.32
|Sebastian Pedersen II
|5
|0.26
|Anas Farah Ali
|2
|0.11
|Marius Andresen2
|1
|0.05
|Александерссон Ноа
|1
|0.05
|Aksel Baran Potur
|1
|0.05
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.05
|Sivert Haugli
|1
|0.05
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.05
|Faites Makosso
|1
|0.05
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.53
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.16
|Брингакер Матиас
|3 (1)
|0.16
|Овенстад Мартин
|2
|0.11
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|1
|0.05
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Mats Pedersen
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Sander Bratvold
|1
|0.05
|Свеен Оле
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|7
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Sivert Haugli
|2
|0
|Ilir Kukleci
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|4
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Мьёндален
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
1
4
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мьёндален
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
7
8
Мосс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Мьёндален
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
2
29%
5
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
6
40%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
9
50%
2
15%
76-90
Забито
18
27
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
6%
2
7%
1-15
3
17%
4
15%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
4
22%
7
26%
46-60
2
11%
2
7%
61-75
5
28%
9
33%
76-90
Пропущено
25
26
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
6
24%
1
4%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
9
36%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0
Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Результаты матчей
Мосс
Мьёндален
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Мосс
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
513
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|2
|5
|35 - 23
|38
|2.
|2:1
|19
|10
|8
|1
|25 - 12
|38
|3.
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 23
|31
|5.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|38 - 26
|30
|6.
|1:2
|18
|8
|5
|5
|34 - 26
|29
|7.
|19
|8
|2
|9
|24 - 37
|26
|8.
|3:1
|19
|7
|5
|7
|22 - 25
|26
|9.
|1:0
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|10.
|19
|7
|4
|8
|29 - 35
|25
|11.
|18
|6
|5
|7
|31 - 24
|23
|12.
|0:2
|19
|6
|4
|9
|21 - 26
|22
|13.
|1:3
|19
|6
|3
|10
|26 - 31
|21
|14.
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|15.
|2:0
|19
|3
|8
|8
|25 - 30
|17
|16.
|19
|2
|5
|12
|19 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|2.
|0:1
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|3.
|2:1
|10
|6
|4
|0
|16 - 6
|22
|4.
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|5.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|3:1
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|7.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|9.
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|10.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|15.
|1:3
|10
|2
|3
|5
|12 - 13
|9
|16.
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|2.
|2:1
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|3.
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|1:3
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|14 - 9
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|0:1
|10
|1
|5
|4
|14 - 16
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|12.
|3:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 18
|7
|13.
|2:0
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|14.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|0:2
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5