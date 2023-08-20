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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 19. Стадион: .
Мосс
4:1
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
3' Гол
Thomas Klemetsen Jakobsen
1:1
29' Пенальти
Брингакер Матиас
2:1
43' Гол
Sebastian Pedersen II
3:1
59' Гол
Sebastian Pedersen II
63' Желтая карточка
Холтен Расмус
76' Желтая карточка
Sondre Granaas
4:1
90' Гол
Claudio Braga
90' Желтая карточка
Хансен Адриан Александер
90'+7
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
4
Гйесдал
Хенрик
5
Ilir
Kukleci
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
19
Sebastian
Pedersen
II
14
Claudio
Braga
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
24
Mats
Pedersen
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
27
Токстад
Кристоффер
9
Брингакер
Матиас
Мосс
4-3-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Мосс
Мьёндален

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ТМК
2:3
А
1:1
А
1:3
А
3:1
А
2:0

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 7 (2) 0.37
Sebastian Pedersen II 6 0.32
Anas Farah Ali 2 0.11
Marius Andresen2 1 0.05
Александерссон Ноа 1 0.05
Гйесдал Хенрик 1 0.05
Aksel Baran Potur 1 0.05
Sivert Haugli 1 0.05
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.05
Faites Makosso 1 0.05
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.53
Скистад Эрик Ставас 3 0.16
Брингакер Матиас 3 (1) 0.16
Овенстад Мартин 2 0.11
Токстад Кристоффер 1 0.05
Сольберг Йоаким 1 0.05
Эверби Сиверт 1 0.05
Mats Pedersen 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Скоген Сондре 1 0.05
Хансен Адриан Александер 1 0.05
Sander Bratvold 1 0.05
Свеен Оле 0 0
Sondre Granaas 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 7 0
Faites Makosso 3 1
Claudio Braga 4 0
Ian Hoffmann 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Sivert Haugli 2 0
Ilir Kukleci 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sander Wold 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 4 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Скоген Сондре 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Sondre Granaas 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Холтен Расмус 1 0

Результаты матчей

Мосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мьёндален
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

1
5
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

7
8
Мосс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Мьёндален
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
9
50%
2
15%
76-90

Забито

22
28
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
5
23%
7
25%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
6
27%
9
32%
76-90

Пропущено

26
30
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
12%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
6
23%
2
7%
46-60
1
4%
7
23%
61-75
9
35%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0
Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0

Результаты матчей

Мосс
Мьёндален

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Мосс
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
8
11
1
18
2.5
4
15
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 19 12 2 5 35 - 23 38
2.
Фредрикстад
 19 10 8 1 27 - 12 38
3.
КФУМ Осло
 19 10 4 5 33 - 25 34
4.
Согндаль
 18 9 4 5 29 - 23 31
5.
ИК Старт
 19 8 6 5 39 - 27 30
6.
ФК Кристиансунн
 18 8 5 5 34 - 28 29
7.
Ранхейм
 19 8 2 9 24 - 37 26
8.
Мосс
 19 7 5 7 23 - 25 26
9.
Рёуфосс
 19 7 4 8 24 - 24 25
10.
Дьерв
 19 7 4 8 29 - 35 25
11.
Санднес
 18 6 5 7 31 - 24 23
12.
Брюне
 19 6 4 9 22 - 26 22
13.
Мьёндален
 19 6 3 10 26 - 32 21
14.
Хёдд
 18 4 5 9 18 - 25 17
15.
Осане
 19 3 8 8 25 - 31 17
16.
Скейд
 19 2 5 12 19 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Фредрикстад
 10 6 4 0 18 - 6 22
4.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
5.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
6.
Мосс
 10 6 1 3 12 - 7 19
7.
Брюне
 10 5 3 2 14 - 9 18
8.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
9.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
10.
Рёуфосс
 9 4 3 2 14 - 9 15
11.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
14.
Осане
 9 2 4 3 14 - 15 10
15.
Мьёндален
 10 2 3 5 12 - 13 9
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
2.
Фредрикстад
 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Мьёндален
 9 4 0 5 14 - 19 12
6.
Санднес
 8 3 2 3 14 - 9 11
7.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
8.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
9.
Рёуфосс
 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
ИК Старт
 10 1 5 4 15 - 17 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 8 1 3 4 10 - 18 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 9 1 1 7 8 - 17 4
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Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
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Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
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    • 59'
      Г О О О О Л - Sebastian Pedersen бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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