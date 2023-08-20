Тур: 19. Стадион: Melloes Stadion.
0'
1:0
3' ГолThomas Klemetsen Jakobsen
1:1
29' ПенальтиБрингакер Матиас
2:1
43' ГолSebastian Pedersen II
3:1
59' ГолSebastian Pedersen II
63' Желтая карточкаХолтен Расмус
76' Желтая карточкаSondre Granaas
4:1
90' ГолClaudio Braga
90' Желтая карточкаХансен Адриан Александер
90'+7
Ход матча
3'
29'
1:1
43'
59'
63'
76'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Harald Race
-
-
18 Leonard Getz
-
12 Elias Bachke
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
-
14 Keerat Singh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Мосс
Мьёндален
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|7 (2)
|0.37
|Sebastian Pedersen II
|6
|0.32
|Anas Farah Ali
|2
|0.11
|Marius Andresen2
|1
|0.05
|Александерссон Ноа
|1
|0.05
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.05
|Aksel Baran Potur
|1
|0.05
|Sivert Haugli
|1
|0.05
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.05
|Faites Makosso
|1
|0.05
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.53
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.16
|Брингакер Матиас
|3 (1)
|0.16
|Овенстад Мартин
|2
|0.11
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Сольберг Йоаким
|1
|0.05
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Mats Pedersen
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Sander Bratvold
|1
|0.05
|Свеен Оле
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|7
|0
|Faites Makosso
|3
|1
|Claudio Braga
|4
|0
|Ian Hoffmann
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Sivert Haugli
|2
|0
|Ilir Kukleci
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|4
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Sondre Granaas
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Холтен Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мьёндален
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
1
5
Мосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
7
8
Мосс
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Мьёндален
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
5
31%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
3
18%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
9
50%
2
15%
76-90
Забито
22
28
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
9%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
4
18%
3
11%
31-45
5
23%
7
25%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
6
27%
9
32%
76-90
Пропущено
26
30
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
3
12%
5
17%
1-15
4
15%
5
17%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
6
23%
2
7%
46-60
1
4%
7
23%
61-75
9
35%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1
Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0
Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ Осло 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Результаты матчей
Мосс
Мьёндален
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Мосс
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
36
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
613
811
118
415
118
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5