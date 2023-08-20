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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: .
Мальмё
0:0
Второй тайм: 56'
Юргорден
0'
38' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
40' Желтая карточка
Финнделл Хампус

Ход матча

38'
Габриэль Даль Тое Бусанелло
 
40'
 
Финнделл Хампус

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Юргорден
1.95
4.20
6.40
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
9
Телин
Исаак
11
Нанаси
Себастьян
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
Мальмё
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Юргорден

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед

33 матча

39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

А
2:0
К
2:2
А
2:3
А
4:0
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Голы

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.06

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

1.89
1.13

Среднее время на гол

47
79

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.09

Тотал матчей

2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

54
82

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 12 (2) 0.6
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.45
Веккья Стефано 5 0.25
Али Таха Абди 4 0.2
Рикс Сёрен 3 0.15
Ларссон Хуго 2 0.1
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.05
Кристиансен Андерс 1 0.05
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.05
Сейдиу Патриот 1 0.05
Янссон Понтус 1 0.05
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 (3) 0.15
Даниэльссон Маркус 3 (1) 0.15
Асоро Йоэль 3 0.15
Финнделл Хампус 3 0.15
Викхейм Густав 2 0.1
Радетинац Харис 2 0.1
Эдвардсен Виктор 2 0.1
Эрикссон Магнус 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05
Фаллениус Оскар 1 0.05
Сабович Бесард 1 0.05
Лёфгрен Йеспер 1 0.05
Миллескуг Ноэль 1 0.05
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 3 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Левицки Оскар 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Otto Rosengren 1 0
Болин Уго 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 6 0
Финнделл Хампус 4 0
Радетинац Харис 3 0
Сабович Бесард 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Андерссон Элиас 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Фаллениус Оскар 1 0

Результаты матчей

Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
6
Мальмё
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

13
15
Мальмё
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Юргорден
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

27
9
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
22%
16-30
4
15%
2
22%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
3
33%
61-75
4
15%
2
22%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
38%
3
20%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

40
24
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
8
20%
3
13%
1-15
4
10%
4
17%
16-30
5
13%
3
13%
31-45
7
18%
5
21%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
9
23%
5
21%
76-90

Пропущено

17
27
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
18%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0
Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2
Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0

Результаты матчей

Мальмё
Юргорден

Точный счет

3:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
4
7
3
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
11
8
1.5
8
11
9
10
2.5
3
16
3
16
3.5
2
17
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 19 13 3 3 41 - 15 42
2.
Мальмё
 0:0 20 13 3 4 41 - 16 42
3.
Хеккен
 1:2 20 13 2 5 48 - 22 41
4.
Юргорден
 0:0 20 10 4 6 27 - 24 34
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Мьельбю
 19 8 4 7 20 - 19 28
7.
Хаммарбю
 19 8 4 7 25 - 27 28
8.
Кальмар
 19 7 5 7 21 - 27 26
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 20 8 1 11 22 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Сириус
 2:1 20 6 5 9 26 - 29 23
13.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 1:2 11 9 0 2 34 - 13 27
2.
Мальмё
 0:0 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Юргорден
 0:0 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
5.
Эльфсборг
 9 6 2 1 21 - 5 20
6.
Кальмар
 9 5 2 2 13 - 12 17
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 2:1 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 0:0 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 1:2 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
Сириус
 2:1 10 3 4 3 11 - 13 13
10.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
11.
Юргорден
 0:0 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
16.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Юргорден Шуллер Расмус 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Юргорден
1.95
4.20
6.40
Все Коэффициенты
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