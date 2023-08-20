Тур: 20. Стадион: Эледа. Зрители: 20073
0'
38' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
40' Желтая карточкаФиннделл Хампус
67' Желтая карточкаЭрикссон Магнус
71' Желтая карточкаЮханссон Петр
81' Желтая карточкаРикс Сёрен
83' Желтая карточкаНильсен Лассе
90'+6
Ход матча
40'
67'
71'
81'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Мальмё
Юргорден
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 16 побед
33 матча
39.4%
15.2%
45.4%
13 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.3%
21.2%
48.5%
10 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.06
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
1.89
1.13
Среднее время на гол
47
79
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.09
Тотал матчей
2.5
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
Среднее время на гол
54
82
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|12 (2)
|0.6
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.45
|Веккья Стефано
|5
|0.25
|Али Таха Абди
|4
|0.2
|Рикс Сёрен
|3
|0.15
|Ларссон Хуго
|2
|0.1
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.05
|Кристиансен Андерс
|1
|0.05
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.05
|Сейдиу Патриот
|1
|0.05
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3 (3)
|0.15
|Даниэльссон Маркус
|3 (1)
|0.15
|Асоро Йоэль
|3
|0.15
|Финнделл Хампус
|3
|0.15
|Викхейм Густав
|2
|0.1
|Радетинац Харис
|2
|0.1
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.1
|Эрикссон Магнус
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
|Фаллениус Оскар
|1
|0.05
|Сабович Бесард
|1
|0.05
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.05
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.05
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Рикс Сёрен
|3
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|6
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Сабович Бесард
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Юргорден
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
6
Мальмё
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Юргорден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
13
15
Мальмё
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (10)
35% (7)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Юргорден
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
27
9
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
22%
16-30
4
15%
2
22%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
3
33%
61-75
4
15%
2
22%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
5
38%
3
20%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
40
24
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
8
20%
3
13%
1-15
4
10%
4
17%
16-30
5
13%
3
13%
31-45
7
18%
5
21%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
9
23%
5
21%
76-90
Пропущено
17
27
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
4
24%
6
22%
31-45
3
18%
5
19%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
18%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0
Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2
Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Юргорден - Хеккен 1:0 Юргорден - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
Результаты матчей
Мальмё
Юргорден
Точный счет
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 30%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
83
64
74
28
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
36
28
27
19
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
164
119
812
911
317
317
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|14
|3
|3
|42 - 15
|45
|2.
|20
|14
|2
|4
|50 - 22
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|20
|10
|4
|6
|27 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 23
|31
|6.
|0:0
|20
|8
|5
|7
|25 - 27
|29
|7.
|0:1
|20
|8
|4
|8
|20 - 20
|28
|8.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|21 - 27
|27
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|20
|8
|1
|11
|22 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|5.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|16.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5