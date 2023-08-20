Тур: 19. Стадион: Фредрикстад.
2:1
Второй тайм: 58'
0'
1:0
2' ПенальтиБьярталид Йоаннес
12' Красная карточкаЯрл Себастиан
1:1
22' ГолУльвестад Дан Петер
24' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
39' Желтая карточкаВоледзи Максвелл
2:1
55' ГолАга Оскар
Ход матча
2'
12'
22'
24'
39'
55'
2:1
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Marius Olsen
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.8
2.5
Среднее время на гол
112
36
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
62
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|5
|0.26
|Бьярталид Йоаннес
|4 (2)
|0.21
|Stian Stray Molde
|3
|0.16
|Sondre Soerloekk
|2
|0.11
|Simen Rafn
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|1
|0.05
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.05
|Конте Абубакар
|1
|0.05
|Haavard Aasheim
|1
|0.05
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Mads Nielsen II
|1
|0.05
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.61
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.22
|Leander Alvheim
|4
|0.22
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.17
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.17
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0.17
|Брохолм Мариус
|2
|0.11
|Мава Мозес
|2
|0.11
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|4
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Конте Абубакар
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Marius Olsen
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ФК Кристиансунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
7
Фредрикстад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
24
Фредрикстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
8
31
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Пропущено
4
13
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
75%
5
38%
76-90
Забито
7
24
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
2
8%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
22
34
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
5%
2
6%
1-15
5
23%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
18%
7
21%
46-60
5
23%
6
18%
61-75
4
18%
8
24%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
42%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1
Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0
Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1
Результаты матчей
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
45
82
27
55
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
18
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
143
513
116
216
611
117
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|2
|5
|35 - 23
|38
|2.
|2:1
|19
|10
|8
|1
|25 - 12
|38
|3.
|19
|10
|4
|5
|33 - 25
|34
|4.
|18
|9
|4
|5
|29 - 23
|31
|5.
|0:1
|19
|8
|6
|5
|38 - 26
|30
|6.
|1:2
|18
|8
|5
|5
|34 - 26
|29
|7.
|19
|8
|2
|9
|24 - 37
|26
|8.
|3:1
|19
|7
|5
|7
|22 - 25
|26
|9.
|1:0
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|10.
|19
|7
|4
|8
|29 - 35
|25
|11.
|18
|6
|5
|7
|31 - 24
|23
|12.
|0:2
|19
|6
|4
|9
|21 - 26
|22
|13.
|1:3
|19
|6
|3
|10
|26 - 31
|21
|14.
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|15.
|2:0
|19
|3
|8
|8
|25 - 30
|17
|16.
|19
|2
|5
|12
|19 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|2.
|0:1
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|3.
|2:1
|10
|6
|4
|0
|16 - 6
|22
|4.
|9
|7
|0
|2
|19 - 9
|21
|5.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|3:1
|10
|6
|1
|3
|11 - 7
|19
|7.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|8.
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|9.
|9
|5
|0
|4
|16 - 22
|15
|10.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|16 - 16
|15
|12.
|10
|3
|3
|4
|17 - 15
|12
|13.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 7
|10
|15.
|1:3
|10
|2
|3
|5
|12 - 13
|9
|16.
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|2.
|2:1
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|3.
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|5.
|1:3
|9
|4
|0
|5
|14 - 18
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|14 - 9
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|8.
|9
|3
|1
|5
|13 - 19
|10
|9.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|10.
|0:1
|10
|1
|5
|4
|14 - 16
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|12.
|3:1
|9
|1
|4
|4
|11 - 18
|7
|13.
|2:0
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|14.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|15.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|16.
|0:2
|9
|1
|1
|7
|7 - 17
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5