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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 19. Стадион: .
Фредрикстад
2:1
Второй тайм: 58'
ФК Кристиансунн
0'
1:0
2' Пенальти
Бьярталид Йоаннес
12' Красная карточка
Ярл Себастиан
1:1
22' Гол
Ульвестад Дан Петер
24' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
39' Желтая карточка
Воледзи Максвелл
2:1
55' Гол
Ага Оскар

Ход матча

2'
Бьярталид Йоаннес
1:0
12'
 
Ярл Себастиан
22'
1:1
Ульвестад Дан Петер
(Ертсен Торгиль)
24'
 
Исаксен Йеспер
39'
Воледзи Максвелл
 
46'
Ольсен Брандур
Haavard Aasheim
 
55'
Ага Оскар
2:1
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
ФК Кристиансунн
2.02
4.60
7.70
Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
12
Меткалф
Патрик
22
Воледзи
Максвелл
3
Скарет
Браге
4
Stian
Stray
Molde
26
Mads
Nielsen
II
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
20
Haavard
Aasheim
14
Бьярталид
Йоаннес
29
Ага
Оскар
30
Мбайе
Серинье
18
Ярл
Себастиан
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
5
Ульвестад
Дан
Петер
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
15
Mikkel
Rakneberg
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Брохолм
Мариус
9
Стокке
Беньямин
Фредрикстад
5-3-2
ФК Кристиансунн
5-3-2

История личных встреч

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:4

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2.5

Среднее время на гол

112
36

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
62

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 5 0.26
Бьярталид Йоаннес 4 (2) 0.21
Stian Stray Molde 3 0.16
Sondre Soerloekk 2 0.11
Simen Rafn 1 0.05
Ludvig Begby 1 0.05
Philip Sandvik Aukland 1 0.05
Конте Абубакар 1 0.05
Haavard Aasheim 1 0.05
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Mads Nielsen II 1 0.05
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.61
Mikkel Rakneberg 4 0.22
Leander Alvheim 4 0.22
Картум Сандер Эрик 3 0.17
Ульвестад Дан Петер 3 0.17
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0.17
Брохолм Мариус 2 0.11
Мава Мозес 2 0.11
Нилсен Снорре 1 0.06
Хопмарк Андреас 1 0.06
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 4 0
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Конте Абубакар 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 5 0
Нилсен Снорре 3 1
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Исаксен Йеспер 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Marius Olsen 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
ФК Кристиансунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
7
Фредрикстад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
ФК Кристиансунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
24
Фредрикстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

8
31

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Пропущено

4
13
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
75%
5
38%
76-90

Забито

7
24
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 8
0
0%
2
8%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

22
34
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
1
5%
2
6%
1-15
5
23%
4
12%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
4
18%
7
21%
46-60
5
23%
6
18%
61-75
4
18%
8
24%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 15
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
9%
31-45
3
25%
5
22%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
42%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1
Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0
Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1

Результаты матчей

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
8
2
2
7
2.5
5
5
1
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
8
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
13
1.5
11
6
2
16
2.5
6
11
1
17
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 19 12 2 5 35 - 23 38
2.
Фредрикстад
 2:1 19 10 8 1 25 - 12 38
3.
КФУМ Осло
 19 10 4 5 33 - 25 34
4.
Согндаль
 18 9 4 5 29 - 23 31
5.
ИК Старт
 0:1 19 8 6 5 38 - 26 30
6.
ФК Кристиансунн
 1:2 18 8 5 5 34 - 26 29
7.
Ранхейм
 19 8 2 9 24 - 37 26
8.
Мосс
 3:1 19 7 5 7 22 - 25 26
9.
Рёуфосс
 1:0 19 7 4 8 23 - 23 25
10.
Дьерв
 19 7 4 8 29 - 35 25
11.
Санднес
 18 6 5 7 31 - 24 23
12.
Брюне
 0:2 19 6 4 9 21 - 26 22
13.
Мьёндален
 1:3 19 6 3 10 26 - 31 21
14.
Хёдд
 18 4 5 9 18 - 25 17
15.
Осане
 2:0 19 3 8 8 25 - 30 17
16.
Скейд
 19 2 5 12 19 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 1:2 10 7 2 1 24 - 10 23
2.
ИК Старт
 0:1 9 7 1 1 24 - 10 22
3.
Фредрикстад
 2:1 10 6 4 0 16 - 6 22
4.
Конгсвингер
 9 7 0 2 19 - 9 21
5.
КФУМ Осло
 9 6 2 1 18 - 9 20
6.
Мосс
 3:1 10 6 1 3 11 - 7 19
7.
Брюне
 0:2 10 5 3 2 14 - 9 18
8.
Согндаль
 8 5 2 1 16 - 9 17
9.
Ранхейм
 9 5 0 4 16 - 22 15
10.
Рёуфосс
 1:0 9 4 3 2 13 - 8 15
11.
Дьерв
 10 4 3 3 16 - 16 15
12.
Санднес
 10 3 3 4 17 - 15 12
13.
Осане
 2:0 9 2 4 3 14 - 14 10
14.
Хёдд
 9 2 4 3 7 - 7 10
15.
Мьёндален
 1:3 10 2 3 5 12 - 13 9
16.
Скейд
 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 10 5 2 3 16 - 14 17
2.
Фредрикстад
 2:1 9 4 4 1 9 - 6 16
3.
Согндаль
 10 4 2 4 13 - 14 14
4.
КФУМ Осло
 10 4 2 4 15 - 16 14
5.
Мьёндален
 1:3 9 4 0 5 14 - 18 12
6.
Санднес
 8 3 2 3 14 - 9 11
7.
Ранхейм
 10 3 2 5 8 - 15 11
8.
Дьерв
 9 3 1 5 13 - 19 10
9.
Рёуфосс
 1:0 10 3 1 6 10 - 15 10
10.
ИК Старт
 0:1 10 1 5 4 14 - 16 8
11.
Хёдд
 9 2 1 6 11 - 18 7
12.
Мосс
 3:1 9 1 4 4 11 - 18 7
13.
Осане
 2:0 10 1 4 5 11 - 16 7
14.
ФК Кристиансунн
 1:2 8 1 3 4 10 - 16 6
15.
Скейд
 10 1 3 6 9 - 20 6
16.
Брюне
 0:2 9 1 1 7 7 - 17 4
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 11 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Мьёндален Kristian Lien 10
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 7
Мосс Странде Кристиан 7
ИК Старт Вормгор Вито 6
Конгсвингер Harald Holter 5
ФК Кристиансунн Картум Сандер Эрик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Г О О О О Л - Ага Оскар бьет в цель!
  • 46'
    Haavard Aasheim уходит с поля. Ольсен Брандур выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
ФК Кристиансунн
2.02
4.60
7.70
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