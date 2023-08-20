Тур: 19. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 3783
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ПенальтиБьярталид Йоаннес
12' Красная карточкаЯрл Себастиан
1:1
22' ГолУльвестад Дан Петер
24' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
39' Желтая карточкаВоледзи Максвелл
2:1
55' ГолАга Оскар
3:1
61' ГолSondre Soerloekk
4:1
85' ГолХельсруд-Юхансен Хенрик
90'+5
Ход матча
2'
12'
22'
24'
39'
55'
2:1
61'
85'
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Marius Olsen
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.8
2.5
Среднее время на гол
112
36
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
62
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|5
|0.26
|Бьярталид Йоаннес
|4 (2)
|0.21
|Stian Stray Molde
|3
|0.16
|Sondre Soerloekk
|3
|0.16
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.11
|Simen Rafn
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|1
|0.05
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.05
|Конте Абубакар
|1
|0.05
|Haavard Aasheim
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Mads Nielsen II
|1
|0.05
|Ага Оскар
|1
|0.05
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.61
|Mikkel Rakneberg
|4
|0.22
|Leander Alvheim
|4
|0.22
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.17
|Ульвестад Дан Петер
|3
|0.17
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0.17
|Брохолм Мариус
|2
|0.11
|Мава Мозес
|2
|0.11
|Нилсен Снорре
|1
|0.06
|Хопмарк Андреас
|1
|0.06
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|4
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Конте Абубакар
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Marius Olsen
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
ФК Кристиансунн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
8
Фредрикстад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
24
Фредрикстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
63% (12)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
ФК Кристиансунн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
32
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
27%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90
Пропущено
5
17
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
60%
6
35%
76-90
Забито
7
24
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
2
8%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
14%
4
17%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
2
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
26
35
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
2
8%
2
6%
1-15
5
19%
5
14%
16-30
3
12%
7
20%
31-45
5
19%
7
20%
46-60
6
23%
6
17%
61-75
5
19%
8
23%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 16
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
2
15%
2
7%
31-45
3
23%
6
22%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
38%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1
Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0
Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1
Результаты матчей
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
82
37
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
153
613
117
316
612
217
216
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|11 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Мосс
|Странде Кристиан
|7
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|6
|Конгсвингер
|Harald Holter
|5
|ФК Кристиансунн
|Картум Сандер Эрик
|5