Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
1:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
25'
1:0
45'
55'
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
23
Tete
Yengi
14
Terry
Yegbe
23
Nooa
Laine
11
Мурило
10
Diego
Rojas
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
-
23 Nooa LaineПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ebuka Samson
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
КуПС
СЯК Сейнайоки
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
33 матча
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
0.94
Среднее время на гол
67
95
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.73
Среднее время на гол
64
122
Всего голов
45
28
Голов в среднем за матч
1.36
0.85
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
106
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.3
|Ветели Йоона
|5
|0.25
|Саволайнен Саку
|3
|0.15
|Туоминен Яссе
|2
|0.1
|Сааринен Сет
|2
|0.1
|Биспо Габриэл
|2
|0.1
|Хейнонен Артту
|2 (1)
|0.1
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Джервис Джейк
|1
|0.05
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|0.05
|Попович Антон
|1
|0.05
|Жуниор Элитон
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|0.45
|Стренг Джеремайя
|5
|0.25
|Данвуди Джейк
|3
|0.15
|Diego Rojas
|2
|0.1
|Ebuka Samson
|2
|0.1
|Kingsley Ofori
|2
|0.1
|Valentin Gasc
|1
|0.05
|Nooa Laine
|1
|0.05
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Otto Kemppainen
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Коллинс Шичендже
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|6
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Данвуди Джейк
|4
|0
|Valentin Gasc
|4
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Terry Yegbe
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
4
КуПС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
СЯК Сейнайоки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
15
8
КуПС
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
6
40%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
6
46%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Забито
27
25
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
19%
3
12%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
8
30%
30%
3
12%
46-60
2
7%
7
28%
61-75
4
15%
4
16%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
8
42%
46-60
5
45%
1
5%
61-75
1
9%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1
Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1
Результаты матчей
КуПС
СЯК Сейнайоки
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КуПС
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
46
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
54
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
910
910
316
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|13
|2
|5
|28 - 11
|41
|2.
|20
|11
|7
|2
|34 - 16
|40
|3.
|0:1
|20
|10
|5
|5
|26 - 19
|35
|4.
|20
|9
|4
|7
|30 - 32
|31
|5.
|20
|9
|3
|8
|26 - 21
|30
|6.
|20
|8
|5
|7
|19 - 16
|29
|7.
|19
|7
|4
|8
|27 - 28
|25
|8.
|19
|5
|5
|9
|17 - 27
|20
|9.
|20
|4
|8
|8
|18 - 22
|20
|10.
|19
|4
|7
|8
|16 - 26
|19
|11.
|19
|3
|8
|8
|22 - 34
|17
|12.
|20
|3
|6
|11
|18 - 29
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|1:0
|11
|7
|0
|4
|13 - 6
|21
|3.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|13 - 12
|19
|4.
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|6.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 17
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 12
|12
|9.
|9
|1
|8
|0
|15 - 13
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|12.
|10
|1
|3
|6
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|2.
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|3.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|4.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|6.
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|7.
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|9.
|9
|2
|3
|4
|8 - 7
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|11.
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|12.
|10
|2
|0
|8
|7 - 21
|6
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|8 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|7 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7