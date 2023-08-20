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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Второй тайм: 58'
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
25' Гол
Жуниор Элитон
45' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
55' Желтая карточка
Антви Клинтон

Ход матча

25'
Жуниор Элитон
(Джервис Джейк)
1:0
45'
Сиссе Ибраим
 
55'
Антви Клинтон
 
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
2.27
5.00
3.70
Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
10
Жуниор
Элитон
9
Туоминен
Яссе
23
Tete
Yengi
44
Джервис
Джейк
25
Родригес
Мигель
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
21
Kingsley
Ofori
23
Nooa
Laine
24
Valentin
Gasc
8
Данвуди
Джейк
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
КуПС
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

КуПС
СЯК Сейнайоки

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

33 матча

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
51.5%
30.3%
6 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

В
1:0
ТМК
1:1
В
3:1
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
0.94

Среднее время на гол

67
95

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.73

Среднее время на гол

64
122

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

1.36
0.85

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
106

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.3
Ветели Йоона 5 0.25
Саволайнен Саку 3 0.15
Туоминен Яссе 2 0.1
Сааринен Сет 2 0.1
Биспо Габриэл 2 0.1
Хейнонен Артту 2 (1) 0.1
Антви Клинтон 1 0.05
Джервис Джейк 1 0.05
Видьеског Аксель 1 (1) 0.05
Попович Антон 1 0.05
Жуниор Элитон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 9 (1) 0.45
Стренг Джеремайя 5 0.25
Данвуди Джейк 3 0.15
Diego Rojas 2 0.1
Ebuka Samson 2 0.1
Kingsley Ofori 2 0.1
Valentin Gasc 1 0.05
Nooa Laine 1 0.05
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Otto Kemppainen 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биспо Габриэл 6 0
Коллинс Шичендже 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Ниссилья Урхо 2 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 6 0
Jaime Moreno II 3 1
Данвуди Джейк 4 0
Valentin Gasc 4 0
Kingsley Ofori 3 0
Terry Yegbe 3 0
Diego Rojas 1 1
Тикканен Вилле 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0

Результаты матчей

КуПС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
СЯК Сейнайоки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
4
КуПС
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
СЯК Сейнайоки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

15
8
КуПС
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
СЯК Сейнайоки
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
6
40%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
6
46%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Забито

27
25
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
5
19%
3
12%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
3
11%
5
20%
31-45
8
30%
30%
3
12%
46-60
2
7%
7
28%
61-75
4
15%
4
16%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
1
9%
8
42%
46-60
5
45%
1
5%
61-75
1
9%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1
Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1

Результаты матчей

КуПС
СЯК Сейнайоки

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КуПС
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
9
10
3
16
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 20 13 2 5 28 - 11 41
2.
ХИК
 20 11 7 2 34 - 16 40
3.
СЯК Сейнайоки
 0:1 20 10 5 5 26 - 19 35
4.
Оулу
 20 9 4 7 30 - 32 31
5.
ВПС
 20 9 3 8 26 - 21 30
6.
Хонка
 20 8 5 7 19 - 16 29
7.
Интер Турку
 19 7 4 8 27 - 28 25
8.
КТП
 19 5 5 9 17 - 27 20
9.
Ильвес
 20 4 8 8 18 - 22 20
10.
Лахти
 19 4 7 8 16 - 26 19
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 20 3 6 11 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
КуПС
 1:0 11 7 0 4 13 - 6 21
3.
СЯК Сейнайоки
 0:1 10 6 1 3 13 - 12 19
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 9 4 2 3 13 - 11 14
7.
Оулу
 10 4 2 4 14 - 17 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
ХИК
 10 4 5 1 15 - 11 17
4.
СЯК Сейнайоки
 0:1 10 4 4 2 13 - 7 16
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
9.
Ильвес
 9 2 3 4 8 - 7 9
10.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
11.
КТП
 10 2 2 6 8 - 15 8
12.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 8 (2)
Интер Турку Darren Smith III 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
Ильвес Seydine N'Diaye 7
КТП Gabriel Sandberg 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Антви Клинтон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Ибраим Сиссе получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Джервис Джейк сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Жуниор Элитон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
2.27
5.00
3.70
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КуПС
СЯК Сейнайоки
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