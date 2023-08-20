  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Эргрюте
2:0
Второй тайм: 61'
Эстерсунд
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
18
Дротт
Джонатан
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
15
Дальквист
Исак
16
Дальстрём
Виллиам
11
Noah
Christoffersson
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
7
Andre
Oesterholm
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
11
Мусолитин
Николай
9
Карлссон
Грач
Себастьян
17
Штольт
Малкольм
Эргрюте
4-3-3
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 5 0.26
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.16
Дальквист Исак 2 0.11
Hady Saleh Karim 2 0.11
Тагессон Линус 2 0.11
Муянич Амел 2 0.11
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Дротт Джонатан 1 0.05
Erion Sadiku 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Свенссон Уильям 1 0.05
Азулай Джонатан 1 (1) 0.05
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Хольмен Кевин 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.32
Карлссон Грач Себастьян 5 0.26
Chovanie Amatkarijo 4 0.21
Miroslav Mazur 4 0.21
Mansour Sinyan 2 0.11
Andre Oesterholm 1 0.05
Jakob Hedenquist 1 0.05
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 6 0
Erion Sadiku 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Тагессон Линус 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Хольмен Кевин 2 0
Беркрот Никлас 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Дальстрём Виллиам 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 7 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Аджумани Янник 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

10
5
Эргрюте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
13
Эргрюте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
4
44%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
7
33%
3
13%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
19%
1
5%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
19%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0

Результаты матчей

Эргрюте
Эстерсунд

Точный счет

2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
6
12
2
16
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 2:0 20 11 3 6 40 - 26 36
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 0:2 19 6 7 6 25 - 22 25
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 0:2 19 6 4 9 24 - 33 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Браге
 19 6 3 10 20 - 32 21
12.
Эргрюте
 2:0 19 5 6 8 22 - 27 21
13.
Эребру
 19 4 9 6 20 - 23 21
14.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эстер
 2:0 9 5 0 4 18 - 10 15
9.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 0:2 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Треллеборг
 0:2 10 4 1 5 12 - 17 13
13.
Эргрюте
 2:0 10 3 4 3 15 - 13 13
14.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Эстер
 2:0 11 6 3 2 22 - 16 21
3.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 0:2 10 3 3 4 9 - 9 12
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 0:2 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 2:0 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Браге Зеттерстрём Александр 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Дальквист Исак сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Хаглинд-Сангре Маркус бьет в цель!
  • 33'
    Villiam Dahlstroem сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Noah Christoffersson бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Эстерсунд
2.23
3.46
62.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 2:0 Эстерсунд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эргрюте
Эстерсунд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 