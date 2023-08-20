Тур: 19.
Ход матча
33'
41'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
-
-
28 Erion Sadiku
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Andre Nader
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Эргрюте
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|5
|0.26
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.16
|Дальквист Исак
|2
|0.11
|Hady Saleh Karim
|2
|0.11
|Тагессон Линус
|2
|0.11
|Муянич Амел
|2
|0.11
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.05
|Дротт Джонатан
|1
|0.05
|Erion Sadiku
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Свенссон Уильям
|1
|0.05
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.05
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Хольмен Кевин
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.32
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.26
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.21
|Miroslav Mazur
|4
|0.21
|Mansour Sinyan
|2
|0.11
|Andre Oesterholm
|1
|0.05
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|6
|0
|Erion Sadiku
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Тагессон Линус
|2
|0
|Дальквист Хампус
|2
|0
|Хольмен Кевин
|2
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Дальстрём Виллиам
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|7
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Аджумани Янник
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
10
5
Эргрюте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
13
Эргрюте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
4
44%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Забито
21
24
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
6
25%
16-30
7
33%
3
13%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
5
24%
4
17%
76-90
Пропущено
26
21
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
19%
1
5%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
19%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0
Результаты матчей
Эргрюте
Эстерсунд
Точный счет
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
513
612
216
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|3
|2
|41 - 13
|45
|2.
|19
|13
|3
|3
|32 - 15
|42
|3.
|2:0
|20
|11
|3
|6
|40 - 26
|36
|4.
|19
|9
|6
|4
|31 - 14
|33
|5.
|19
|8
|4
|7
|25 - 25
|28
|6.
|0:2
|19
|6
|7
|6
|25 - 22
|25
|7.
|19
|6
|7
|6
|31 - 34
|25
|8.
|19
|7
|3
|9
|23 - 28
|24
|9.
|0:2
|19
|6
|4
|9
|24 - 33
|22
|10.
|19
|5
|7
|7
|17 - 24
|22
|11.
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|12.
|2:0
|19
|5
|6
|8
|22 - 27
|21
|13.
|19
|4
|9
|6
|20 - 23
|21
|14.
|20
|5
|5
|10
|25 - 39
|20
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 25
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|16 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 8
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|18 - 9
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|8.
|2:0
|9
|5
|0
|4
|18 - 10
|15
|9.
|10
|3
|6
|1
|10 - 4
|15
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|11.
|0:2
|9
|3
|4
|2
|16 - 13
|13
|12.
|0:2
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|13.
|2:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|0
|3
|18 - 12
|21
|2.
|2:0
|11
|6
|3
|2
|22 - 16
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|4.
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|5.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|6.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|8.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|11.
|2:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 14
|8
|12.
|9
|1
|5
|3
|13 - 20
|8
|13.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|10 - 19
|6
|15.
|10
|1
|2
|7
|6 - 20
|5
|16.
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|13 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|7
|Эстерсунд
|Штольт Малкольм
|7
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|7
|Эстерсунд
|Вейлид Сесар
|1 5
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|1 5