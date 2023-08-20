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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 19.
Эргрюте
2:2
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
33' Гол
Noah Christoffersson
2:0
41' Гол
Хаглинд-Сангре Маркус
72' Желтая карточка
Хольмен Кевин
74' Желтая карточка
Хаглинд-Сангре Маркус
2:1
80' Гол
Calvin Kabuye
82' Желтая карточка
Дальстрём Виллиам
86' Желтая карточка
Свенссон Уильям
88' Желтая карточка
Erion Sadiku
2:2
90' Гол
Simon Marklund
90' Желтая карточка
Аджумани Янник
90'+7
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
18
Дротт
Джонатан
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
15
Дальквист
Исак
16
Дальстрём
Виллиам
11
Noah
Christoffersson
30
Andrew
Mills1
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
7
Andre
Oesterholm
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
11
Мусолитин
Николай
9
Карлссон
Грач
Себастьян
17
Штольт
Малкольм
Эргрюте
4-3-3
Эстерсунд
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 5 0.26
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.16
Дальквист Исак 2 0.11
Hady Saleh Karim 2 0.11
Тагессон Линус 2 0.11
Муянич Амел 2 0.11
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Дротт Джонатан 1 0.05
Erion Sadiku 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Свенссон Уильям 1 0.05
Азулай Джонатан 1 (1) 0.05
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Хольмен Кевин 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.32
Карлссон Грач Себастьян 5 0.26
Chovanie Amatkarijo 4 0.21
Miroslav Mazur 4 0.21
Mansour Sinyan 2 0.11
Calvin Kabuye 1 0.05
Simon Marklund 1 0.05
Andre Oesterholm 1 0.05
Jakob Hedenquist 1 0.05
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erion Sadiku 7 0
Дротт Джонатан 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Свенссон Уильям 4 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Азулай Джонатан 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Хольмен Кевин 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Тагессон Линус 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Беркрот Никлас 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 7 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 5 0
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Эстерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

12
7
Эргрюте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эстерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
13
Эргрюте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Эстерсунд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

16
20

Голы по времени матча

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
8
50%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

23
26
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
2
9%
1
4%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
9
39%
3
12%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
5
22%
6
23%
76-90

Пропущено

28
23
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
5
18%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
6
21%
3
13%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
7
25%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ Осло 0:5
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2
Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0

Результаты матчей

Эргрюте
Эстерсунд

Точный счет

2:2
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
6
13
1.5
7
12
2
17
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 19 14 3 2 41 - 13 45
2.
Вестерос
 19 13 3 3 32 - 15 42
3.
Эстер
 20 11 3 6 41 - 27 36
4.
ГАИС
 19 9 6 4 31 - 14 33
5.
Гефле
 19 8 4 7 25 - 25 28
6.
Эстерсунд
 19 6 8 5 27 - 22 26
7.
Йёнчёпинг
 19 6 7 6 31 - 34 25
8.
Ландскруна
 19 7 3 9 23 - 28 24
9.
Треллеборг
 19 6 4 9 25 - 34 22
10.
Сирианска Эскильстуна
 19 5 7 7 17 - 24 22
11.
Браге
 19 6 3 10 20 - 32 21
12.
Эребру
 19 4 9 6 20 - 23 21
13.
Сундсвалль
 20 5 5 10 25 - 39 20
14.
Эргрюте
 19 4 7 8 22 - 29 19
15.
Хельсинборг
 19 4 6 9 19 - 25 18
16.
Сковде АИК
 19 4 4 11 16 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 10 8 1 1 27 - 8 25
2.
Вестерос
 9 6 3 0 14 - 3 21
3.
Гефле
 10 6 2 2 18 - 13 20
4.
ГАИС
 10 5 2 3 18 - 9 17
5.
Ландскруна
 10 5 2 3 15 - 11 17
6.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Браге
 9 5 1 3 14 - 12 16
8.
Эстер
 9 5 0 4 18 - 10 15
9.
Эребру
 10 3 6 1 10 - 4 15
10.
Сирианска Эскильстуна
 9 3 4 2 9 - 6 13
11.
Эстерсунд
 9 3 4 2 16 - 13 13
12.
Треллеборг
 10 4 1 5 13 - 18 13
13.
Сковде АИК
 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Эргрюте
 10 2 5 3 15 - 15 11
15.
Сундсвалль
 10 2 3 5 13 - 20 9
16.
Хельсинборг
 9 2 2 5 8 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 10 7 0 3 18 - 12 21
2.
Эстер
 11 6 3 2 23 - 17 21
3.
Утсиктенс
 9 6 2 1 14 - 5 20
4.
ГАИС
 9 4 4 1 13 - 5 16
5.
Эстерсунд
 10 3 4 3 11 - 9 13
6.
Сундсвалль
 10 3 2 5 12 - 19 11
7.
Хельсинборг
 10 2 4 4 11 - 13 10
8.
Треллеборг
 9 2 3 4 12 - 16 9
9.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 3 5 8 - 18 9
10.
Гефле
 9 2 2 5 7 - 12 8
11.
Эргрюте
 9 2 2 5 7 - 14 8
12.
Йёнчёпинг
 9 1 5 3 13 - 20 8
13.
Ландскруна
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
Эребру
 9 1 3 5 10 - 19 6
15.
Браге
 10 1 2 7 6 - 20 5
16.
Сковде АИК
 10 1 1 8 5 - 21 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 13 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Эстерсунд Штольт Малкольм 7
Сковде АИК Elias Lindell 7
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Аджумани Янник получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Аджумани Янник сделал результативную передачу.
  • 90'
    Г О О О О Л - Simon Marklund бьет в цель!
  • 88'
    Erion Sadiku получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Свенссон Уильям получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Дальквист Исак сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Эргрюте 2:2 Эстерсунд онлайн

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