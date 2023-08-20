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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Люнгбю
0:0
Первый тайм: 17'
Раннерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Раннерс
2.28
3.80
3.45
Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
42
Чуквуани
Точи
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
7
William
Kumado
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
21
Эйджийри
Эрнест
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Люнгбю
3-5-2
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Люнгбю
Раннерс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

22 матча

9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.23
1.27

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
70

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.4
Гюткьяер Фредерик 1 (1) 0.2
Грегор Паскаль 1 0.2
Финнссон Кольбейн 1 0.2
Чуквуани Точи 1 0.2
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
William Kumado 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.2
Нордли Симен Болькан 1 0.2
Hugo Andersson2 1 0.2
Бундгаард Филип 1 (1) 0.2
Эгхо Марвин 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 2 1
Хамалайнен Брайан 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Винтер Каспер 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
2
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2
Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Раннерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Раннерс - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2
Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2

Результаты матчей

Люнгбю
Раннерс

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Митьюлланд
 4 3 0 1 6 - 5 9
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Брондбю
 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
8.
Люнгбю
 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
9.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Раннерс
 0:0 5 0 3 2 4 - 13 3
11.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Люнгбю
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
6.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 0:0 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Раннерс
 0:0 3 0 2 1 2 - 6 2
10.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Люнгбю
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Силькеборг Линд Александр 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Видовре Геммер Йонас 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 12'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 10'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Люнгбю: 46%, Раннерс: 54%.
    • 10'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Раннерс
    2.28
    3.80
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Люнгбю 0:0 Раннерс онлайн

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