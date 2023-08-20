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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 5122 Главный судья: Mikkel Redder
Люнгбю
1:0
Конец матча
Раннерс
0'
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Чуквуани Точи
73' Желтая карточка
Freyr Alexandersson
83' Желтая карточка
Ольсен Оливер
1:0
86' Гол
Гюткьяер Фредерик
90' Желтая карточка
Jeppe Kudsk
90'+11

Ход матча

64'
Йенсен Магнус
Tobias Storm
 
64'
Гудьонсен Андри
Винтер Каспер
 
65'
Чуквуани Точи
 
68'
 
Бабаян Эдгар
Эйджийри Эрнест
68'
 
Эгхо Марвин
Бундгаард Филип
71'
 
Hugo Andersson2
Хег Даниэль
71'
 
Клюснер Тобиас
Нордли Симен Болькан
73'
Freyr Alexandersson
 
83'
 
Ольсен Оливер
84'
Амон Джонатан
Хамалайнен Брайан
 
86'
 
Jeppe Kudsk
Ольсен Оливер
86'
Гюткьяер Фредерик
(Ромер Марсель)
1:0
89'
Gustav Mortensen
Гюткьяер Фредерик
 
90'
 
Jeppe Kudsk

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 7
  • 14 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 465 Количество передач 399
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
3
Хамалайнен
Брайан
24
Tobias
Storm
42
Чуквуани
Точи
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
7
William
Kumado
26
Гюткьяер
Фредерик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
21
Эйджийри
Эрнест
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Люнгбю
3-5-2
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Люнгбю
Раннерс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

22 матча

9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:3
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:0
К
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:3
К
3:0
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.23
1.27

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
70

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.4
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.4
Грегор Паскаль 1 0.2
Финнссон Кольбейн 1 0.2
Чуквуани Точи 1 0.2
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
William Kumado 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.2
Нордли Симен Болькан 1 0.2
Hugo Andersson2 1 0.2
Бундгаард Филип 1 (1) 0.2
Эгхо Марвин 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 2 1
Хамалайнен Брайан 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Винтер Каспер 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
2
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2
Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Раннерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Раннерс - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2
Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2

Результаты матчей

Люнгбю
Раннерс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Митьюлланд
 0:0 5 3 1 1 6 - 5 10
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Брондбю
 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Люнгбю
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
11.
Раннерс
 5 0 2 3 4 - 14 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Брондбю
 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Брондбю
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Силькеборг Линд Александр 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Видовре Геммер Йонас 2
Весь список
  • 99'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 98'
    Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Клюснер Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 97'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 96'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
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