Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Грегор Паскаль из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Раннерс

44' Грегор Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Эйджийри Эрнест выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

39' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. William Kumado получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' William Kumado на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Раннерс

32' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

29' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Энггаард Мэдс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Эйджийри Эрнест из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Одей Стивен не смог попасть в створ ударом издали

12' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Удар от ворот произведет Раннерс

5' Хорошую попытку сделал William Kumado . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Раннерс

1' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Люнгбю начинает с центра поля