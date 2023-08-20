Тур: 5. Стадион: Люнгбю. Зрители: 5122 Главный судья: Mikkel Redder
0'
65' Undefined phrase: football_event_Чуквуани Точи
73' Желтая карточкаFreyr Alexandersson
83' Желтая карточкаОльсен Оливер
1:0
86' ГолГюткьяер Фредерик
90' Желтая карточкаJeppe Kudsk
90'+11
Ход матча
65'
83'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 7
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
465 Количество передач 399
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Tobias
Storm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Johan Meyer
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Раннерс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
22 матча
9.1%
22.7%
68.2%
2 победы 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.1%
50%
40.9%
2 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.23
1.27
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
70
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.4
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.4
|Грегор Паскаль
|1
|0.2
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.2
|Чуквуани Точи
|1
|0.2
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|1
|0.2
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.2
|Hugo Andersson2
|1
|0.2
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.2
|Эгхо Марвин
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|2
|1
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Раннерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
2
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2
Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3
Раннерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Раннерс - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2
Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2
Результаты матчей
Люнгбю
Раннерс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|4
|Силькеборг
|Линд Александр
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2
|Видовре
|Геммер Йонас
|2