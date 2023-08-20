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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 13317 Главный судья: Моен Кристиан
Бранн
5:1
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
18' Гол
Frederik Boersting
2:0
24' Гол
Хорн Майер
35' Желтая карточка
Мюррей Трейс
3:0
44' Гол
Кастро Никлас
3:1
52' Гол
Атанга Исаак
4:1
54' Гол
Финне Бор
5:1
80' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
84' Желтая карточка
Одемарксбаккен Кристоффер
90'+3
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
23
Педерсен
Торе
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
1
Грютебуст
Стен
2
Мюррей
Трейс
5
Фельман
Давид
23
Erik
Froeysa
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
6
Сегберг
Эрленд
8
Haakon
Butli
Hammer
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
19
Атанга
Исаак
Бранн
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Олесунн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:3
Э
1:3
ТМК
3:0
ТМК
0:2
Э
3:1
Э
2:2
ТМК
1:3
Э
3:3
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Э
1:0
Э
0:1
ТМС
1:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:1
КН
1:2
КН
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:2
ТМС
0:4
Э
4:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.93
1.56

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.88
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 12 (1) 0.63
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.32
Кастро Никлас 4 0.21
Frederik Boersting 2 0.11
Хорн Майер 2 0.11
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.11
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.11
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.05
Jonas Torsvik 1 0.05
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 5 0.26
Карлсбакк Маркус 3 0.16
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0.11
Эбийе Мозес 2 (1) 0.11
Сегберг Эрленд 1 0.05
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Сери Яфет 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Бранн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
5
Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Олесунн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

9
5
Бранн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Олесунн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
15

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

24
5
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
3
13%
1
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
2
40%
31-45
5
21%
1
20%
46-60
2
8%
1
20%
61-75
5
21%
0
0%
76-90

Пропущено

8
27
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
1
13%
5
19%
31-45
1
13%
4
15%
46-60
2
25%
4
15%
61-75
2
25%
8
30%
30%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Забито

35
13
18 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
4
11%
1
8%
1-15
7
20%
1
8%
16-30
7
20%
4
31%
31-45
6
17%
4
31%
46-60
2
6%
1
8%
61-75
9
26%
2
15%
76-90

Пропущено

24
43
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
2
8%
2
5%
1-15
3
13%
6
14%
16-30
5
21%
7
16%
31-45
2
8%
9
21%
46-60
6
25%
7
16%
61-75
6
25%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2
Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1
Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0

Результаты матчей

Бранн
Олесунн

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

3:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бранн
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
7
3
1.5
2
8
5
5
2.5
1
9
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
11
8
1.5
2
17
6
13
2.5
1
18
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 18 12 3 3 27 - 15 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 1:0 19 10 2 7 35 - 29 32
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 19 7 4 8 23 - 28 25
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 19 7 2 10 22 - 24 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 19 5 4 10 18 - 29 19
13.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 36 17
14.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 19 3 1 15 13 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 1:0 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
8.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 4 0 5 11 - 10 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Лиллестрём
 1:0 9 4 2 3 11 - 12 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 9 0 0 9 5 - 27 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
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Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
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