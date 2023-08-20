Тур: 19. Стадион: Бранн. Зрители: 13317 Главный судья: Моен Кристиан
0'
1:0
18' ГолFrederik Boersting
2:0
24' ГолХорн Майер
35' Желтая карточкаМюррей Трейс
3:0
44' ГолКастро Никлас
3:1
52' ГолАтанга Исаак
4:1
54' ГолФинне Бор
5:1
80' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
84' Желтая карточкаОдемарксбаккен Кристоффер
90'+3
Ход матча
18'
24'
2:0
35'
44'
52'
3:1
54'
4:1
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 4
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
564 Количество передач 292
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Бранн
Олесунн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
11.8%
17.6%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
32 матча
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.93
1.56
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.83
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
60
42
Голов в среднем за матч
1.88
1.31
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|12 (1)
|0.63
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.32
|Кастро Никлас
|4
|0.21
|Frederik Boersting
|2
|0.11
|Хорн Майер
|2
|0.11
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.11
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.11
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.05
|Jonas Torsvik
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|5
|0.26
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.16
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0.11
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.11
|Сегберг Эрленд
|1
|0.05
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
5
Бранн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Олесунн
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
9
5
Бранн
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Олесунн
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
11% (2)
58% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
15
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
24
5
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
3
13%
1
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
2
40%
31-45
5
21%
1
20%
46-60
2
8%
1
20%
61-75
5
21%
0
0%
76-90
Пропущено
8
27
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
1
4%
1-15
2
25%
5
19%
16-30
1
13%
5
19%
31-45
1
13%
4
15%
46-60
2
25%
4
15%
61-75
2
25%
8
30%
30%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Забито
35
13
18 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 9
4
11%
1
8%
1-15
7
20%
1
8%
16-30
7
20%
4
31%
31-45
6
17%
4
31%
46-60
2
6%
1
8%
61-75
9
26%
2
15%
76-90
Пропущено
24
43
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
2
8%
2
5%
1-15
3
13%
6
14%
16-30
5
21%
7
16%
31-45
2
8%
9
21%
46-60
6
25%
7
16%
61-75
6
25%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2
Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1
Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Результаты матчей
Бранн
Олесунн
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
3:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
8 раз 42%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бранн
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
73
28
55
19
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
118
217
613
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|43 - 25
|44
|3.
|18
|12
|3
|3
|27 - 15
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|6.
|1:0
|19
|10
|2
|7
|35 - 29
|32
|7.
|19
|8
|3
|8
|33 - 33
|27
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|7
|4
|8
|23 - 28
|25
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|22 - 24
|23
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|13.
|18
|4
|5
|9
|27 - 36
|17
|14.
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|15.
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|16.
|19
|3
|1
|15
|13 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|28 - 14
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|6.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|9.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|8.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|16.
|9
|0
|0
|9
|5 - 27
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5