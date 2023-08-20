Тур: 19. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Daniel Higraff
0:0
Второй тайм: 56'
0'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Победа «Тромсё»
-
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
26
Malick
Diouf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Тромсё
Саннефьёрд
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|8 (3)
|0.44
|Yaw Paintsil
|4
|0.22
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.17
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.17
|Траоре Маи
|2
|0.11
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.11
|Йенсен Рубен
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|1
|0.06
|Басси Даниэль
|1
|0.06
|Malick Diouf
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|6
|0.33
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.22
|Jesper Taaje
|3
|0.17
|Ньенету Франклин
|3
|0.17
|Тветер Александер Рууд
|2
|0.11
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Кумсан Джилберт
|1
|0.06
|Бикоро Федерико
|1
|0.06
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.06
|Youseff Chaib
|1
|0.06
|Айер Кинин
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
6
Тромсё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Саннефьёрд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
13
Тромсё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Саннефьёрд
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
15
9
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
3
33%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
8
24
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
25%
5
21%
1-15
2
25%
6
25%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
1
13%
4
17%
46-60
1
13%
3
13%
61-75
1
13%
3
13%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
4
25%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
46%
76-90
Забито
27
25
9 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
11%
5
20%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
6
24%
31-45
6
22%
3
12%
46-60
8
30%
30%
5
20%
61-75
4
15%
5
20%
76-90
Пропущено
14
37
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
14%
8
22%
1-15
3
21%
6
16%
16-30
3
21%
5
14%
31-45
1
7%
6
16%
46-60
2
14%
3
8%
61-75
3
21%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1
Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1
Результаты матчей
Тромсё
Саннефьёрд
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
53
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
44
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
98
89
314
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|19
|13
|3
|3
|42 - 25
|42
|2.
|0:1
|19
|13
|2
|4
|45 - 22
|41
|3.
|0:0
|18
|11
|4
|3
|26 - 15
|37
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|3:0
|19
|10
|3
|6
|33 - 23
|33
|6.
|18
|9
|2
|7
|34 - 29
|29
|7.
|19
|8
|3
|8
|33 - 33
|27
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|0:2
|19
|7
|4
|8
|23 - 27
|25
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|2:0
|19
|7
|1
|11
|24 - 39
|22
|12.
|1:0
|19
|6
|4
|9
|18 - 26
|22
|13.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|27 - 35
|18
|14.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|17 - 29
|17
|15.
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|16.
|0:3
|19
|3
|1
|15
|12 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|27 - 14
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|0:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|8.
|2:0
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|9.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|10.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|0:3
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|10
|7
|0
|3
|22 - 12
|21
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|3:0
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 24
|6
|14.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 22
|5
|15.
|1:0
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|16.
|0:3
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5