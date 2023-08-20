Тур: 19. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Daniel Higraff
1:0
Конец матча
Ход матча
85'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
26
Malick
Diouf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нордас ЛассеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Тромсё
Саннефьёрд
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Среднее время на гол
55
60
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|8 (3)
|0.44
|Yaw Paintsil
|4
|0.22
|Jakob Napoleon Romsaas
|4
|0.22
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.17
|Траоре Маи
|2
|0.11
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.11
|Йенсен Рубен
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|1
|0.06
|Басси Даниэль
|1
|0.06
|Malick Diouf
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|6
|0.33
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.22
|Jesper Taaje
|3
|0.17
|Ньенету Франклин
|3
|0.17
|Тветер Александер Рууд
|2
|0.11
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Кумсан Джилберт
|1
|0.06
|Бикоро Федерико
|1
|0.06
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.06
|Youseff Chaib
|1
|0.06
|Айер Кинин
|1
|0.06
|Ian Smeulers
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Ньенету Франклин
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
6
Тромсё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
13
Тромсё
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Саннефьёрд
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
4
25%
3
33%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
25
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
25%
5
20%
1-15
2
25%
6
24%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
1
13%
4
16%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
1
13%
4
16%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
46%
76-90
Забито
28
25
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
11%
5
20%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
6
24%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
8
29%
5
20%
61-75
5
18%
5
20%
76-90
Пропущено
14
38
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
8
21%
1-15
3
21%
6
16%
16-30
3
21%
5
13%
31-45
1
7%
6
16%
46-60
2
14%
3
8%
61-75
3
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1
Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1
Результаты матчей
Тромсё
Саннефьёрд
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
62
55
53
28
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
55
44
37
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
117
99
810
315
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|43 - 25
|44
|3.
|18
|12
|3
|3
|27 - 15
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|6.
|1:0
|19
|10
|2
|7
|35 - 29
|32
|7.
|19
|8
|3
|8
|33 - 33
|27
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|7
|4
|8
|23 - 28
|25
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|22 - 24
|23
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|13.
|18
|4
|5
|9
|27 - 36
|17
|14.
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|15.
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|16.
|19
|3
|1
|15
|13 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|28 - 14
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|6.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|9.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|8.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|16.
|9
|0
|0
|9
|5 - 27
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5