  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Тромсё
1:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
85' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
90' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
90'+6

Ход матча

66'
 
Бикоро Федерико
Рисан Сандер
66'
 
Тветер Александер Рууд
Ньенету Франклин
66'
 
Danilo Al-Saed
Jakob Masloe Dunsby
69'
Jakob Napoleon Romsaas
Енссен Андерс
 
69'
Нордас Лассе
Malick Diouf
 
85'
Jakob Napoleon Romsaas
(Йенсен Рубен)
1:0
88'
Норхейм Рунар
Vegard Oestraat Erlien
 
88'
Коскела Миика
Опсал Сакариас
 
89'
 
Youseff Chaib
Нильссон Александер II
89'
 
Айер Кинин
Кумсан Джилберт
90'
Гундерсен Йостейн
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
20
Эйванн
Каспер
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
26
Malick
Diouf
15
Vegard
Oestraat
Erlien
8
Антонсен
Кент-Аре
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
2
Fredrik
Mani
Paalerud
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
20
Ньенету
Франклин
27
Jakob
Masloe
Dunsby
Тромсё
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Саннефьёрд

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
ТМК
0:5
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Э
3:5
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Среднее время на гол

55
60

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 8 (3) 0.44
Yaw Paintsil 4 0.22
Jakob Napoleon Romsaas 4 0.22
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.17
Траоре Маи 2 0.11
Гундерсен Йостейн 2 0.11
Йенсен Рубен 1 0.06
Енссен Андерс 1 0.06
Басси Даниэль 1 0.06
Malick Diouf 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 6 0.33
Нильссон Александер II 4 (1) 0.22
Jesper Taaje 3 0.17
Ньенету Франклин 3 0.17
Тветер Александер Рууд 2 0.11
Оттоссон Филип 1 0.06
Кумсан Джилберт 1 0.06
Бикоро Федерико 1 0.06
Эгели Ветле Валле 1 0.06
Youseff Chaib 1 0.06
Айер Кинин 1 0.06
Ian Smeulers 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Smeulers 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Ньенету Франклин 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Тромсё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
6
Тромсё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Саннефьёрд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

11
13
Тромсё
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Саннефьёрд
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
4
25%
3
33%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Пропущено

8
25
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
2
25%
5
20%
1-15
2
25%
6
24%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
1
13%
4
16%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
1
13%
4
16%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
4
33%
2
13%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
46%
76-90

Забито

28
25
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
11%
5
20%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
3
11%
6
24%
31-45
6
21%
3
12%
46-60
8
29%
5
20%
61-75
5
18%
5
20%
76-90

Пропущено

14
38
8 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
14%
8
21%
1-15
3
21%
6
16%
16-30
3
21%
5
13%
31-45
1
7%
6
16%
46-60
2
14%
3
8%
61-75
3
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1
Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1

Результаты матчей

Тромсё
Саннефьёрд

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
5
1.5
5
3
2
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
5
4
4
1.5
3
7
1
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
7
9
9
1.5
8
10
3
15
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 18 12 3 3 27 - 15 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 1:0 19 10 2 7 35 - 29 32
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 19 7 4 8 23 - 28 25
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 19 7 2 10 22 - 24 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 19 5 4 10 18 - 29 19
13.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 36 17
14.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 19 3 1 15 13 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 1:0 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
8.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 4 0 5 11 - 10 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Лиллестрём
 1:0 9 4 2 3 11 - 12 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 9 0 0 9 5 - 27 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тромсё 1:0 Саннефьёрд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     