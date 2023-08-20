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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Хёугесунн
1:1
Второй тайм: 55'
Будё-Глимт
0'
3' Желтая карточка
Мо Бреде
43' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
47' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
1:0
48' Гол
Sorry Diarra
50' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
1:1
51' Гол
Пеллегрино Амаль

Ход матча

3'
 
Мо Бреде
43'
 
Бьортуфт Один Лурас
47'
 
Пеллегрино Амаль
48'
Sorry Diarra
(Санде Мадс)
1:0
50'
 
Грёнбек Альберт
51'
1:1
Пеллегрино Амаль
(Сёрли Сондре)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 152 Количество передач 260
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Будё-Глимт
6.31
4.90
1.85
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Хёугесунн
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Будё-Глимт

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:4
Э
6:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
К
3:3
Э
3:4
Э
2:4
Э
1:2
ТМК
3:0
Э
1:2
Э
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.73

Среднее время на гол

64
52

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

2.27
1.9

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.86
1.81

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

48
49

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 5 (1) 0.26
Нжи Билал 3 0.16
Лейте Бруно 2 0.11
Теркильдсен Петер 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Реесе Сёрен 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Oscar Krusnell 1 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 14 (2) 0.74
Мумбанья Фарис 12 0.63
Грёнбек Альберт 8 0.42
Ветлесен Уго 3 0.16
Мугиша Джоэл 3 0.16
Сёрли Сондре 2 0.11
Салтнес Ульрик 2 0.11
Берг Патрик 1 0.05
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Берг Патрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Мо Бреде 1 0
Салтнес Ульрик 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

3
2
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Будё-Глимт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

3
23
Хёугесунн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Будё-Глимт
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

6
25

Голы по времени матча

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
2
9%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
4
36%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Забито

5
23
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
40%
3
13%
1-15
2
40%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
0
0%
8
35%
76-90

Пропущено

16
10
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

16
45
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
4
25%
8
18%
1-15
3
19%
7
16%
16-30
3
19%
5
11%
31-45
1
6%
10
22%
46-60
2
13%
5
11%
61-75
3
19%
10
22%
76-90

Пропущено

27
21
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
4%
7
33%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
7
26%
3
14%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
6
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Будё-Глимт

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
8
1
2
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
1
1
9
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
16
2
2
16
2.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:1 19 13 3 3 46 - 22 42
2.
Викинг
 0:0 19 13 3 3 42 - 25 42
3.
Тромсё
 0:0 18 11 4 3 26 - 15 37
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 4:1 19 10 3 6 34 - 24 33
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 0:2 19 7 4 8 23 - 27 25
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 2:0 19 7 1 11 24 - 39 22
12.
Хёугесунн
 1:1 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Саннефьёрд
 0:0 18 4 6 8 27 - 35 18
14.
Стабек
 0:0 18 4 5 9 17 - 29 17
15.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
16.
Олесунн
 1:4 19 3 1 15 13 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4:1 10 7 2 1 22 - 9 23
2.
Викинг
 0:0 10 7 2 1 27 - 14 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 1:1 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 0:0 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Хам-Кам
 2:0 10 5 1 4 12 - 12 16
8.
Русенборг
 0:2 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Хёугесунн
 1:1 9 4 3 2 13 - 11 15
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 1:4 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:1 10 7 1 2 23 - 12 22
2.
Тромсё
 0:0 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 0:0 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
6.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 4:1 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:2 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 0:0 10 1 3 6 9 - 24 6
14.
Стабек
 0:0 9 1 2 6 8 - 22 5
15.
Хёугесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 16 5
16.
Олесунн
 1:4 9 0 0 9 5 - 26 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Бьортуфт Один Лурас получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Мо Бреде получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Будё-Глимт
6.31
4.90
1.85
Все Коэффициенты
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