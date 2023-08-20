Тур: 19. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
1:1
Второй тайм: 55'
0'
3' Желтая карточкаМо Бреде
43' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
47' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
1:0
48' ГолSorry Diarra
50' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
1:1
51' ГолПеллегрино Амаль
Ход матча
3'
47'
48'
1:0
50'
51'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
152 Количество передач 260
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
27
Санде
Мадс
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Хёугесунн
Будё-Глимт
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.73
Среднее время на гол
64
52
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
2.27
1.9
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.86
1.81
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
48
49
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|5 (1)
|0.26
|Нжи Билал
|3
|0.16
|Лейте Бруно
|2
|0.11
|Теркильдсен Петер
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Реесе Сёрен
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|1
|0.05
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|14 (2)
|0.74
|Мумбанья Фарис
|12
|0.63
|Грёнбек Альберт
|8
|0.42
|Ветлесен Уго
|3
|0.16
|Мугиша Джоэл
|3
|0.16
|Сёрли Сондре
|2
|0.11
|Салтнес Ульрик
|2
|0.11
|Берг Патрик
|1
|0.05
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Лейте Бруно
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
3
2
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Будё-Глимт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
3
23
Хёугесунн
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Будё-Глимт
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
6
25
Голы по времени матча
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
18%
5
23%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
3
27%
4
18%
31-45
1
9%
5
23%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
2
9%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
4
36%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Забито
5
23
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
40%
3
13%
1-15
2
40%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
0
0%
8
35%
76-90
Пропущено
16
10
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
16
45
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
4
25%
8
18%
1-15
3
19%
7
16%
16-30
3
19%
5
11%
31-45
1
6%
10
22%
46-60
2
13%
5
11%
61-75
3
19%
10
22%
76-90
Пропущено
27
21
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
1
4%
7
33%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
7
26%
3
14%
46-60
7
26%
2
10%
61-75
6
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Будё-Глимт
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
3
5 раз 28%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
81
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
19
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
414
162
216
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|19
|13
|3
|3
|46 - 22
|42
|2.
|0:0
|19
|13
|3
|3
|42 - 25
|42
|3.
|0:0
|18
|11
|4
|3
|26 - 15
|37
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|4:1
|19
|10
|3
|6
|34 - 24
|33
|6.
|18
|9
|2
|7
|34 - 29
|29
|7.
|19
|8
|3
|8
|33 - 33
|27
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|0:2
|19
|7
|4
|8
|23 - 27
|25
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|2:0
|19
|7
|1
|11
|24 - 39
|22
|12.
|1:1
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|27 - 35
|18
|14.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|17 - 29
|17
|15.
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|16.
|1:4
|19
|3
|1
|15
|13 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|27 - 14
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|2:0
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|8.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|9.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|1:4
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|4:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 24
|6
|14.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 22
|5
|15.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|16.
|1:4
|9
|0
|0
|9
|5 - 26
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5