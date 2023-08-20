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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Зрители: 5342 Главный судья: Mohammad Aslam
Хёугесунн
1:3
Конец матча
Будё-Глимт
0'
3' Желтая карточка
Мо Бреде
43' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
47' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
1:0
48' Гол
Sorry Diarra
50' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
1:1
51' Гол
Пеллегрино Амаль
1:2
62' Гол
Мумбанья Фарис
64' Желтая карточка
Oscar Krusnell
65' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
1:3
72' Гол
Пеллегрино Амаль
84' Красная карточка
Oscar Krusnell
90'+5
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
8
Крюгор
Кевин
Мартин
7
Теркильдсен
Петер
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
3
Oscar
Krusnell
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Хёугесунн
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Будё-Глимт

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:4
Э
6:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
К
3:3
Э
3:4
Э
2:4
Э
1:2
ТМК
3:0
Э
1:2
Э
2:1
КН
1:1
КН
3:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.73

Среднее время на гол

64
52

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

2.27
1.9

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.86
1.81

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

48
49

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 6 (1) 0.32
Нжи Билал 3 0.16
Лейте Бруно 2 0.11
Теркильдсен Петер 1 0.05
Санде Мадс 1 0.05
Реесе Сёрен 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Oscar Krusnell 1 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 16 (2) 0.84
Мумбанья Фарис 13 0.68
Грёнбек Альберт 8 0.42
Ветлесен Уго 3 0.16
Мугиша Джоэл 3 0.16
Сёрли Сондре 2 0.11
Салтнес Ульрик 2 0.11
Берг Патрик 1 0.05
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Фет Сондре 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 3 1
Oscar Krusnell 3 1
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Лейте Бруно 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Фредриксен Ульрик 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Берг Патрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Мо Бреде 1 0
Салтнес Ульрик 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
2
Хёугесунн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Будё-Глимт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

3
23
Хёугесунн
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Будё-Глимт
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

7
25

Голы по времени матча

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
17%
5
20%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
2
17%
6
24%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
3
25%
2
8%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
7%
4
33%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

5
23
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
2
40%
3
13%
1-15
2
40%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
0
0%
8
35%
76-90

Пропущено

16
10
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
5
31%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

17
48
10 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
4
24%
8
17%
1-15
3
18%
7
15%
16-30
3
18%
5
10%
31-45
2
12%
11
23%
46-60
2
12%
7
15%
61-75
3
18%
10
21%
76-90

Пропущено

30
22
7 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
1
3%
7
32%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
8
27%
4
18%
46-60
9
30%
2
9%
61-75
6
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Будё-Глимт

Точный счет

3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 42%
3
6 раз 32%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
8
1
2
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
2
4
15
1.5
17
2
2
17
2.5
9
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 18 12 3 3 27 - 15 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 1:0 19 10 2 7 35 - 29 32
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 19 7 4 8 23 - 28 25
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 19 7 2 10 22 - 24 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 19 5 4 10 18 - 29 19
13.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 36 17
14.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 19 3 1 15 13 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 1:0 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
8.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 4 0 5 11 - 10 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Лиллестрём
 1:0 9 4 2 3 11 - 12 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 9 0 0 9 5 - 27 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • 51'
      Сёрли Сондре сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • 50'
      Грёнбек Альберт получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Санде Мадс сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Sory Diarra бьет в цель!
    • 47'
      Пеллегрино Амаль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Бьортуфт Один Лурас получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Мо Бреде получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Хёугесунн 1:3 Будё-Глимт онлайн

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