  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Хауге Стейнар
Хам-Кам
2:0
Второй тайм: 56'
Русенборг
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Йенссен Ульрик
2:0
43' Гол
Kristian Loenstad Onsrud

Ход матча

15'
Йенссен Ульрик
1:0
43'
Kristian Loenstad Onsrud
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Русенборг
2.72
9.80
2.61
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
8
Кьяергор
Оливер
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
10
Мава
Мозес
24
Тангвик
Сандер
25
Андерссон
Адам
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
17
Торвальдссон
Исак
14
Фредериксен
Эмиль
Хам-Кам
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Русенборг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
4:0
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.32
Киркеволд Пол 6 0.32
Kristian Loenstad Onsrud 3 0.16
John Olav Norheim 2 0.11
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.11
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Куртович Виллиам 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.21
Хольсе Карло 2 0.11
Нельсон Джейден 2 0.11
Нипан Сверре Халсет 2 0.11
Бьёрло Мортен 2 0.11
Скарсем Олаус 2 0.11
Йенссен Ульрик 2 0.11
Перейра Адриан 1 0.05
Ага Оскар 1 0.05
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.05
Ростен Хокон 1 0.05
Magnus Holte 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.05
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Торвальдссон Исак 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Русенборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
5
Хам-Кам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

5
12
Хам-Кам
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Русенборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

28
11

Волевые поражения

7
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
5
42%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

27
14
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
6
22%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
6
22%
3
21%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
26%
1
5%
31-45
2
9%
7
32%
46-60
4
17%
5
23%
61-75
7
30%
4
18%
76-90

Пропущено

38
26
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
0
0%
7
27%
1-15
8
21%
4
15%
16-30
5
13%
5
19%
31-45
8
21%
4
15%
46-60
8
21%
2
8%
61-75
9
24%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3
Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2
Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2

Результаты матчей

Хам-Кам
Русенборг

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
3
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
6
12
3
15
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:1 19 13 3 3 46 - 22 42
2.
Викинг
 0:0 19 13 3 3 42 - 25 42
3.
Тромсё
 0:0 18 11 4 3 26 - 15 37
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 4:1 19 10 3 6 34 - 24 33
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 0:2 19 7 4 8 23 - 27 25
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 2:0 19 7 1 11 24 - 39 22
12.
Хёугесунн
 1:1 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Саннефьёрд
 0:0 18 4 6 8 27 - 35 18
14.
Стабек
 0:0 18 4 5 9 17 - 29 17
15.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
16.
Олесунн
 1:4 19 3 1 15 13 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4:1 10 7 2 1 22 - 9 23
2.
Викинг
 0:0 10 7 2 1 27 - 14 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 1:1 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 0:0 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Хам-Кам
 2:0 10 5 1 4 12 - 12 16
8.
Русенборг
 0:2 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Хёугесунн
 1:1 9 4 3 2 13 - 11 15
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 1:4 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:1 10 7 1 2 23 - 12 22
2.
Тромсё
 0:0 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 0:0 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
6.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 4:1 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:2 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 0:0 10 1 3 6 9 - 24 6
14.
Стабек
 0:0 9 1 2 6 8 - 22 5
15.
Хёугесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 16 5
16.
Олесунн
 1:4 9 0 0 9 5 - 26 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud бьет в цель!
  • 15'
    Кьяергор Оливер сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Йенссен Ульрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Русенборг
2.72
9.80
2.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хам-Кам 2:0 Русенборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хам-Кам
Русенборг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 