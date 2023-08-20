Тур: 19. Стадион: Брискеби. Главный судья: Хауге Стейнар
0'
1:0
15' ГолКонгсро Вегар
2:0
43' ГолKristian Loenstad Onsrud
59' Желтая карточкаТорвальдссон Исак
3:0
82' ГолКонгсро Вегар
90'+6
Ход матча
15'
1:0
43'
82'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
10
Мава
Мозес
16
Ростен
Хокон
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Хам-Кам
Русенборг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.32
|Киркеволд Пол
|6
|0.32
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0.16
|John Olav Norheim
|2
|0.11
|Конгсро Вегар
|2
|0.11
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.11
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Кьяергор Оливер
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.21
|Хольсе Карло
|2
|0.11
|Нельсон Джейден
|2
|0.11
|Бьёрло Мортен
|2
|0.11
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.11
|Скарсем Олаус
|2
|0.11
|Йенссен Ульрик
|2
|0.11
|Перейра Адриан
|1
|0.05
|Ага Оскар
|1
|0.05
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.05
|Ростен Хокон
|1
|0.05
|Magnus Holte
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.05
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Русенборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
5
Хам-Кам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Русенборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
5
12
Хам-Кам
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Русенборг
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
28
11
Волевые поражения
7
17
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
2
14%
1
13%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
0
0%
6
40%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Пропущено
27
14
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
6
22%
3
21%
16-30
4
15%
3
21%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
6
22%
3
21%
76-90
Забито
26
22
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
27%
1
5%
31-45
2
8%
7
32%
46-60
4
15%
5
23%
61-75
8
31%
4
18%
76-90
Пропущено
38
29
13 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
0
0%
8
28%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
5
13%
6
21%
31-45
8
21%
4
14%
46-60
8
21%
2
7%
61-75
9
24%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3
Русенборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2
Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2
Результаты матчей
Хам-Кам
Русенборг
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
37
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
145
910
613
415
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|43 - 25
|44
|3.
|18
|12
|3
|3
|27 - 15
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|6.
|1:0
|19
|10
|2
|7
|35 - 29
|32
|7.
|19
|8
|3
|8
|33 - 33
|27
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|7
|4
|8
|23 - 28
|25
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|22 - 24
|23
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|13.
|18
|4
|5
|9
|27 - 36
|17
|14.
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|15.
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|16.
|19
|3
|1
|15
|13 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|28 - 14
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|6.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|9.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|8.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|16.
|9
|0
|0
|9
|5 - 27
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5