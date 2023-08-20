Тур: 19. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Ход матча
26'
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
14
Язбек
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Викинг
Стабек
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
29 матчей
55.2%
31%
13.8%
16 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
12
Голов в среднем за матч
2.38
0.92
Среднее время на гол
37
97
Всего голов
10
19
Голов в среднем за матч
0.77
1.19
Среднее время на гол
117
75
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
1.66
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|10 (5)
|0.53
|Сальвесен Ларс-Йорген
|7
|0.37
|Свеннсен Сандер
|4
|0.21
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.21
|Д'Агостино Николас
|3
|0.16
|Танген Харальд
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.11
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.11
|Брекало Давид
|2
|0.11
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.11
|Язбек Патрик
|1
|0.05
|Паттинама Шейн
|1
|0.05
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.28
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.28
|Кабран Кевин
|2
|0.11
|Педерсен Каспер
|1
|0.06
|Костадинов Калоян
|1
|0.06
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
4
5
Викинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Стабек
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
14
7
Викинг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Стабек
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
18
12
Голы по времени матча
Забито
27
7
5 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
11%
1
14%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
1
4%
1
14%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
10
37%
0
0%
61-75
8
30%
30%
2
29%
76-90
Пропущено
14
23
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
5
22%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
5
22%
76-90
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
13%
3
43%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
47%
2
29%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
55%
5
56%
76-90
Забито
42
14
9 В 1-м тайме 8
33 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 8
5
12%
4
29%
1-15
3
7%
2
14%
16-30
1
2%
2
14%
31-45
6
14%
1
7%
46-60
12
29%
1
7%
61-75
15
36%
4
29%
76-90
Пропущено
25
32
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
12%
5
16%
1-15
6
24%
7
22%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
9
36%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1
Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0
Результаты матчей
Викинг
Стабек
Точный счет
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Викинг
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
63
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
54
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
107
135
512
810
215
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|19
|13
|3
|3
|46 - 22
|42
|2.
|0:0
|19
|13
|3
|3
|42 - 25
|42
|3.
|0:0
|18
|11
|4
|3
|26 - 15
|37
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|4:1
|19
|10
|3
|6
|34 - 24
|33
|6.
|18
|9
|2
|7
|34 - 29
|29
|7.
|19
|8
|3
|8
|33 - 33
|27
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|0:2
|19
|7
|4
|8
|23 - 27
|25
|10.
|18
|7
|2
|9
|22 - 23
|23
|11.
|2:0
|19
|7
|1
|11
|24 - 39
|22
|12.
|1:1
|19
|5
|5
|9
|18 - 27
|20
|13.
|0:0
|18
|4
|6
|8
|27 - 35
|18
|14.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|17 - 29
|17
|15.
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|16.
|1:4
|19
|3
|1
|15
|13 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|27 - 14
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|7.
|2:0
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|8.
|0:2
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|9.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|13.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|14.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|1:4
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|8.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|4:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|2:0
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 24
|6
|14.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 22
|5
|15.
|1:1
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|16.
|1:4
|9
|0
|0
|9
|5 - 26
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|12 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5