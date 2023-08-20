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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Викинг
0:0
Второй тайм: 55'
Стабек
0'
26' Желтая карточка
Язбек Патрик
31' Желтая карточка
Лукка Жонатан

Ход матча

26'
Язбек Патрик
 
31'
 
Лукка Жонатан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Стабек
1.67
5.57
7.75
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
22
Sondre
Klingen
Langaas
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Язбек
Патрик
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
33
Пахоник
Тобиас
10
Геэльмуйден
Херман
47
Лукка
Жонатан
18
Хеберг-Ветти
Геуте
20
Андресен
Александр
19
Кабран
Кевин
9
Бакенга
Мушага
Викинг
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Стабек

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

29 матчей

55.2%
31%
13.8%
16 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:3
Э
3:3
Э
1:1
Э
3:3
ТМК
1:3
Э
0:0
К
5:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

38
12

Голов в среднем за матч

2.38
0.92

Среднее время на гол

37
97

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.77
1.19

Среднее время на гол

117
75

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.66
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 10 (5) 0.53
Сальвесен Ларс-Йорген 7 0.37
Свеннсен Сандер 4 0.21
Бьёрсхоль Сондре 4 0.21
Д'Агостино Николас 3 0.16
Танген Харальд 2 0.11
Сандберг Никлас 2 (1) 0.11
Бьярнасон Биркир 2 0.11
Брекало Давид 2 0.11
Сольбаккен Маркус 2 0.11
Язбек Патрик 1 0.05
Паттинама Шейн 1 0.05
Лёкберг Кристоффер 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.28
Бакенга Мушага 5 (1) 0.28
Кабран Кевин 2 0.11
Педерсен Каспер 1 0.06
Костадинов Калоян 1 0.06
Крогстад Фредрик 0 0
Несс Николай 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 5 0
Трипич Златко 4 0
Диоп Джибрил 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 0
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Викинг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

4
5
Викинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Стабек
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

14
7
Викинг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Стабек
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

18
12

Голы по времени матча

Забито

27
7
5 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
3
11%
1
14%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
1
4%
1
14%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
10
37%
0
0%
61-75
8
30%
30%
2
29%
76-90

Пропущено

14
23
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
5
22%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
5
22%
76-90

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
13%
3
43%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
47%
2
29%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
55%
5
56%
76-90

Забито

42
14
9 В 1-м тайме 8
33 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 8
5
12%
4
29%
1-15
3
7%
2
14%
16-30
1
2%
2
14%
31-45
6
14%
1
7%
46-60
12
29%
1
7%
61-75
15
36%
4
29%
76-90

Пропущено

25
32
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
12%
5
16%
1-15
6
24%
7
22%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
1
4%
4
13%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
9
36%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1
Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0

Результаты матчей

Викинг
Стабек

Точный счет

2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Викинг
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
3
6
6
3
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
4
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
10
7
13
5
1.5
5
12
8
10
2.5
2
15
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:1 19 13 3 3 46 - 22 42
2.
Викинг
 0:0 19 13 3 3 42 - 25 42
3.
Тромсё
 0:0 18 11 4 3 26 - 15 37
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 4:1 19 10 3 6 34 - 24 33
6.
Лиллестрём
 18 9 2 7 34 - 29 29
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 0:2 19 7 4 8 23 - 27 25
10.
Стрёмсгодсет
 18 7 2 9 22 - 23 23
11.
Хам-Кам
 2:0 19 7 1 11 24 - 39 22
12.
Хёугесунн
 1:1 19 5 5 9 18 - 27 20
13.
Саннефьёрд
 0:0 18 4 6 8 27 - 35 18
14.
Стабек
 0:0 18 4 5 9 17 - 29 17
15.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
16.
Олесунн
 1:4 19 3 1 15 13 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 4:1 10 7 2 1 22 - 9 23
2.
Викинг
 0:0 10 7 2 1 27 - 14 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 1:1 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
6.
Тромсё
 0:0 10 5 3 2 14 - 9 18
7.
Хам-Кам
 2:0 10 5 1 4 12 - 12 16
8.
Русенборг
 0:2 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Хёугесунн
 1:1 9 4 3 2 13 - 11 15
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Стрёмсгодсет
 8 4 0 4 11 - 9 12
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 3 3 2 18 - 11 12
14.
Стабек
 0:0 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 1:4 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:1 10 7 1 2 23 - 12 22
2.
Тромсё
 0:0 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 0:0 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
5.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
6.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
7.
Лиллестрём
 8 3 2 3 10 - 12 11
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 4:1 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 0:2 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Хам-Кам
 2:0 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Саннефьёрд
 0:0 10 1 3 6 9 - 24 6
14.
Стабек
 0:0 9 1 2 6 8 - 22 5
15.
Хёугесунн
 1:1 10 1 2 7 5 - 16 5
16.
Олесунн
 1:4 9 0 0 9 5 - 26 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 12 (1)
Бранн Финне Бор 11 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Лукка Жонатан получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Язбек Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Стабек
1.67
5.57
7.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 0:0 Стабек онлайн

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