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Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Викинг
1:0
Конец матча
Стабек
0'
26' Желтая карточка
Язбек Патрик
31' Желтая карточка
Лукка Жонатан
58' Желтая карточка
Бакенга Мушага
72' Вторая желтая карточка
Лукка Жонатан
1:0
89' Гол
Брекало Давид
90'+6

Ход матча

26'
Язбек Патрик
 
31'
 
Лукка Жонатан
58'
 
Бакенга Мушага
62'
Д'Агостино Николас
Язбек Патрик
 
63'
Бьёрсхоль Сондре
Хауген Херман
 
64'
 
Rasmus Eggen Vinge
Кабран Кевин
64'
 
Вангберг Симен
Хеберг-Ветти Геуте
72'
 
Лукка Жонатан
74'
 
Крогстад Фредрик
Бакенга Мушага
75'
Edvin Austboe
Танген Харальд
 
84'
Веватне Вильяр
Свеннсен Сандер
 
89'
Брекало Давид
(Бьёрсхоль Сондре)
1:0
90'
 
Keegan Jelacic
Геэльмуйден Херман

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
22
Sondre
Klingen
Langaas
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Язбек
Патрик
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
33
Пахоник
Тобиас
10
Геэльмуйден
Херман
47
Лукка
Жонатан
18
Хеберг-Ветти
Геуте
20
Андресен
Александр
19
Кабран
Кевин
9
Бакенга
Мушага
Викинг
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Стабек

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

111.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

29 матчей

55.2%
31%
13.8%
16 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.2%
17.2%
27.6%
16 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:3
Э
3:3
Э
1:1
Э
3:3
ТМК
1:3
Э
0:0
К
5:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

38
12

Голов в среднем за матч

2.38
0.92

Среднее время на гол

37
97

Всего голов

10
19

Голов в среднем за матч

0.77
1.19

Среднее время на гол

117
75

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

1.66
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 10 (5) 0.53
Сальвесен Ларс-Йорген 7 0.37
Свеннсен Сандер 4 0.21
Бьёрсхоль Сондре 4 0.21
Д'Агостино Николас 3 0.16
Брекало Давид 3 0.16
Танген Харальд 2 0.11
Сандберг Никлас 2 (1) 0.11
Бьярнасон Биркир 2 0.11
Сольбаккен Маркус 2 0.11
Язбек Патрик 1 0.05
Паттинама Шейн 1 0.05
Лёкберг Кристоффер 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.28
Бакенга Мушага 5 (1) 0.28
Кабран Кевин 2 0.11
Педерсен Каспер 1 0.06
Костадинов Калоян 1 0.06
Крогстад Фредрик 0 0
Несс Николай 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 5 0
Трипич Златко 4 0
Диоп Джибрил 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

4
5
Викинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Стабек
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

14
7
Викинг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Стабек
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

18
12

Голы по времени матча

Забито

28
7
5 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
3
11%
1
14%
1-15
1
4%
2
29%
16-30
1
4%
1
14%
31-45
4
14%
1
14%
46-60
10
36%
0
0%
61-75
9
32%
2
29%
76-90

Пропущено

14
24
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
14%
5
21%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
1
4%
61-75
3
21%
6
25%
76-90

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
13%
3
43%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
47%
2
29%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
55%
5
56%
76-90

Забито

43
14
9 В 1-м тайме 8
34 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 9
5
12%
4
29%
1-15
3
7%
2
14%
16-30
1
2%
2
14%
31-45
6
14%
1
7%
46-60
12
28%
1
7%
61-75
16
37%
4
29%
76-90

Пропущено

25
33
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
3
12%
5
15%
1-15
6
24%
7
21%
16-30
4
16%
4
12%
31-45
1
4%
4
12%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
9
36%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1
Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1
Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0

Результаты матчей

Викинг
Стабек

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Викинг
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
3
6
6
4
2.5
1
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
10
8
13
6
1.5
5
13
8
11
2.5
2
16
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 18 12 3 3 27 - 15 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 1:0 19 10 2 7 35 - 29 32
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 19 7 4 8 23 - 28 25
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 19 7 2 10 22 - 24 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 19 5 4 10 18 - 29 19
13.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 36 17
14.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 19 3 1 15 13 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 1:0 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
8.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
13.
Стрёмсгодсет
 0:1 9 4 0 5 11 - 10 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Лиллестрём
 1:0 9 4 2 3 11 - 12 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Стрёмсгодсет
 0:1 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 9 0 0 9 5 - 27 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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