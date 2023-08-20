Тур: 20. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Странд
Симон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Кальмар
Хаммарбю
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.54
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.62
0.82
Среднее время на гол
55
110
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.63
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.35
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.25
|Хуммет Денис
|4
|0.2
|Шамун Ноа
|3
|0.15
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Саетра Ларс
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|5
|0.25
|Бесара Нахир
|4 (2)
|0.2
|Налич Ади
|3
|0.15
|Jusef Erabi
|3
|0.15
|Теки Тесфальдет
|2
|0.1
|Садику Лорет
|1
|0.05
|Маркус Карлссон
|1
|0.05
|Хаммар Фредрик
|1
|0.05
|Нильссон Джоэл
|1
|0.05
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.05
|Маджед Монтадер
|1
|0.05
|Nathaniel Adjei
|1
|0.05
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Саетра Ларс
|4
|0
|Гояни Роберт
|2
|1
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|5
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Джуканович Виктор
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Хаммарбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
6
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Хаммарбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
6
17
Кальмар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Хаммарбю
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
11
23
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
43%
0
0%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
4
40%
4
22%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Забито
24
25
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
7
29%
29%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
7
28%
31-45
1
4%
7
28%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
7
29%
29%
4
16%
76-90
Пропущено
23
27
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
2
9%
3
11%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
3
13%
6
22%
31-45
6
26%
5
19%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
4
17%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0
Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0
Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0
Результаты матчей
Кальмар
Хаммарбю
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
19
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
127
613
910
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|14
|3
|3
|42 - 15
|45
|2.
|20
|14
|2
|4
|50 - 22
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|20
|10
|4
|6
|27 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 23
|31
|6.
|0:0
|20
|8
|5
|7
|25 - 27
|29
|7.
|0:1
|20
|8
|4
|8
|20 - 20
|28
|8.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|21 - 27
|27
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|20
|8
|1
|11
|22 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|5.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|16.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5