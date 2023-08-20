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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: .
Кальмар
0:0
Первый тайм: 42'
Хаммарбю
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Хаммарбю
3.50
3.47
2.95
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
5
Хальберг
Мелькер
9
Райович
Милета
11
Скрабб
Симон
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
3
Край
Антон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
22
Нильссон
Джоэл
19
Jusef
Erabi
9
Налич
Ади
Кальмар
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Хаммарбю

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

А
3:1
А
4:2
А
2:0
А
5:3
А
2:1
А
3:3
А
1:2
А
2:2
ТМК
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
0:0
А
2:2
ТМС
0:1
А
3:0
А
1:4
А
1:2
ШК
0:1
А
1:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.54

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.82

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.63
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.35
Скрабб Симон 5 (1) 0.25
Хуммет Денис 4 0.2
Шамун Ноа 3 0.15
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Саетра Ларс 1 0.05
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 5 0.25
Бесара Нахир 4 (2) 0.2
Налич Ади 3 0.15
Jusef Erabi 3 0.15
Теки Тесфальдет 2 0.1
Садику Лорет 1 0.05
Маркус Карлссон 1 0.05
Хаммар Фредрик 1 0.05
Нильссон Джоэл 1 0.05
Миккельсен Эугуст 1 0.05
Маджед Монтадер 1 0.05
Nathaniel Adjei 1 0.05
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Саетра Ларс 4 0
Гояни Роберт 2 1
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 5 1
Куртулус Эдвин 4 1
Nathaniel Adjei 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Пинас Шакилль 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Джуканович Виктор 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marti Cifuentes 1 0

Результаты матчей

Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Хаммарбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
6
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Хаммарбю
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

6
17
Кальмар
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Хаммарбю
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

11
23

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
4
40%
4
22%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
1
10%
4
24%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90

Забито

24
25
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
7
29%
29%
2
8%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
7
28%
31-45
1
4%
7
28%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
7
29%
29%
4
16%
76-90

Пропущено

23
27
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
2
9%
3
11%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
3
13%
6
22%
31-45
6
26%
5
19%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
4
17%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0
Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0
Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0

Результаты матчей

Кальмар
Хаммарбю

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
7
6
13
1.5
9
10
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 1:0 20 14 3 3 42 - 15 45
2.
Хеккен
 20 14 2 4 50 - 22 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
Юргорден
 20 10 4 6 27 - 24 34
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Хаммарбю
 0:0 20 8 5 7 25 - 27 29
7.
Мьельбю
 0:1 20 8 4 8 20 - 20 28
8.
Кальмар
 0:0 20 7 6 7 21 - 27 27
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 20 8 1 11 22 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 1:0 10 7 2 1 22 - 5 23
5.
Хаммарбю
 0:0 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 0:0 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 0:1 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 1:0 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 0:1 10 5 1 4 10 - 11 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
11.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Кальмар
 0:0 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Хаммарбю
 0:0 11 1 4 6 8 - 18 7
16.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Хаммарбю
3.50
3.47
2.95
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Кальмар
Хаммарбю
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