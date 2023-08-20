Тур: 20. Стадион: Boraas Arena.
Ход матча
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
-
21 Боман АндреЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
16 Timothy Ouma
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Эльфсборг
Мьельбю
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.44
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.65
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|8 (1)
|0.4
|Ондрейка Якоб
|7
|0.35
|Гудьонсен Свейнн
|6
|0.3
|Бернхардссон Александер
|5
|0.25
|Ларссон Йохан
|3
|0.15
|Фрик Пер
|2
|0.1
|Лагербильке Густав
|2
|0.1
|Michael Baidoo
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|Лав Джек Купер
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Касем Ахмед
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.2
|Фенгер Макс
|4
|0.2
|Брорссон Арвид
|2
|0.1
|Йоханссон Херман
|2
|0.1
|Штоль Адам
|2
|0.1
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.1
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Рослер Колин
|1
|0.05
|Бергстрем Якоб
|1
|0.05
|Seedy Jagne
|1
|0.05
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
|Jalal Abdulai
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Эйле Ноа
|5
|0
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Мьельбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
0
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Мьельбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
16
9
Эльфсборг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Мьельбю
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
18
9
Голы по времени матча
Забито
21
10
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
10%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
9
43%
2
20%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
2
20%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
1
10%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
38
20
14 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
5
13%
3
15%
1-15
6
16%
3
15%
16-30
3
8%
7
35%
31-45
12
32%
3
15%
46-60
8
21%
1
5%
61-75
4
11%
3
15%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
3
18%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Мьельбю
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:4
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
54
37
36
19
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
64
36
37
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
118
118
613
613
316
514
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|20
|14
|3
|3
|42 - 15
|45
|2.
|20
|14
|2
|4
|50 - 22
|44
|3.
|20
|13
|3
|4
|41 - 16
|42
|4.
|20
|10
|4
|6
|27 - 24
|34
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 23
|31
|6.
|0:0
|20
|8
|5
|7
|25 - 27
|29
|7.
|0:1
|20
|8
|4
|8
|20 - 20
|28
|8.
|0:0
|20
|7
|6
|7
|21 - 27
|27
|9.
|20
|8
|2
|10
|25 - 31
|26
|10.
|20
|8
|1
|11
|22 - 24
|25
|11.
|20
|7
|4
|9
|19 - 34
|25
|12.
|20
|6
|2
|12
|20 - 43
|20
|13.
|20
|5
|5
|10
|26 - 31
|20
|14.
|19
|4
|7
|8
|18 - 23
|19
|15.
|20
|4
|7
|9
|19 - 24
|19
|16.
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|4.
|1:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|5.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|17 - 9
|22
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|7.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|13 - 8
|12
|11.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|12.
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|15 - 16
|10
|14.
|9
|3
|0
|6
|7 - 10
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 12
|8
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|4.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 11
|16
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|8.
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 18
|7
|16.
|9
|2
|0
|7
|6 - 26
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5