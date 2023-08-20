Тур: 20. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 6567
Ход матча
37'
40'
2:0
60'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.41 Победа «Эльфсборга»
-
23
Хульт
Никлас
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
-
21 Боман АндреЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
16 Timothy Ouma
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Эльфсборг
Мьельбю
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.44
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.65
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|8 (1)
|0.4
|Ондрейка Якоб
|7
|0.35
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.35
|Бернхардссон Александер
|5
|0.25
|Ларссон Йохан
|3
|0.15
|Michael Baidoo
|2
|0.1
|Фрик Пер
|2
|0.1
|Лагербильке Густав
|2
|0.1
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|Лав Джек Купер
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Касем Ахмед
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.2
|Фенгер Макс
|4
|0.2
|Брорссон Арвид
|2
|0.1
|Йоханссон Херман
|2
|0.1
|Штоль Адам
|2
|0.1
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.1
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Рослер Колин
|1
|0.05
|Бергстрем Якоб
|1
|0.05
|Seedy Jagne
|1
|0.05
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
|Jalal Abdulai
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Эйле Ноа
|5
|0
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Мьельбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
0
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Мьельбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
16
9
Эльфсборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Мьельбю
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
18
9
Голы по времени матча
Забито
23
10
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
9%
1
10%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
9
39%
2
20%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
2
9%
2
20%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
1
10%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
40
20
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
5
13%
3
15%
1-15
6
15%
3
15%
16-30
5
13%
7
35%
31-45
12
30%
3
15%
46-60
8
20%
1
5%
61-75
4
10%
3
15%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
5
29%
29%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
2
12%
5
24%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Мьельбю
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
64
37
37
19
28
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
64
37
37
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
119
128
614
614
317
515
218
119
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (4)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|8 (6)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.41 Победа «Эльфсборга»
-