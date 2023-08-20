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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 20. Стадион: . Зрители: 6567
Эльфсборг
2:0
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
37' Гол
Гудьонсен Свейнн
2:0
40' Гол
Michael Baidoo
90'+8

Ход матча

37'
Гудьонсен Свейнн
(Michael Baidoo)
1:0
40'
Michael Baidoo
(Оккельс Йеппе)
2:0
60'
 
Кричак Иван
Эйле Ноа
70'
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
 
70'
Касем Ахмед
Оккельс Йеппе
 
72'
 
Йоханссон Александр
Брорссон Арвид
72'
 
Бергстрем Якоб
Лёфквист Дэвид
72'
 
Gudmundur Nokkvason
Leo Walta
83'
 
Elliot Stroud
Йоханссон Херман
85'
Gottfrid Rapp
Бернхардссон Александер
 
90'
Timothy Ouma
Michael Baidoo
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
Эльфсборг
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Мьельбю

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

А
0:1
А
1:1
А
0:2
А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.65
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 8 (1) 0.4
Ондрейка Якоб 7 0.35
Гудьонсен Свейнн 7 0.35
Бернхардссон Александер 5 0.25
Ларссон Йохан 3 0.15
Michael Baidoo 2 0.1
Фрик Пер 2 0.1
Лагербильке Густав 2 0.1
Хульт Никлас 1 0.05
Лав Джек Купер 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Касем Ахмед 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.2
Фенгер Макс 4 0.2
Брорссон Арвид 2 0.1
Йоханссон Херман 2 0.1
Штоль Адам 2 0.1
Йоханссон Александр 2 (1) 0.1
Кричак Иван 1 0.05
Рослер Колин 1 0.05
Бергстрем Якоб 1 0.05
Seedy Jagne 1 0.05
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хульт Никлас 3 0
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Эйле Ноа 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Мьельбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
0
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Мьельбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

16
9
Эльфсборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Мьельбю
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

18
9

Голы по времени матча

Забито

23
10
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
2
9%
1
10%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
9
39%
2
20%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
2
9%
2
20%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
18%
2
20%
1-15
5
29%
29%
1
10%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
2
12%
1
10%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

40
20
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 7
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
5
13%
3
15%
1-15
6
15%
3
15%
16-30
5
13%
7
35%
31-45
12
30%
3
15%
46-60
8
20%
1
5%
61-75
4
10%
3
15%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
3
14%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
5
29%
29%
4
19%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
2
12%
5
24%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Мьельбю

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5
2
8
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
11
9
12
8
1.5
6
14
6
14
2.5
3
17
5
15
3.5
2
18
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 20 14 3 3 43 - 15 45
2.
Хеккен
 20 14 2 4 50 - 22 44
3.
Мальмё
 20 13 3 4 41 - 16 42
4.
Юргорден
 20 10 4 6 27 - 24 34
5.
ИФК Норрчепинг
 19 9 4 6 31 - 23 31
6.
Хаммарбю
 20 8 5 7 25 - 27 29
7.
Мьельбю
 20 8 4 8 20 - 21 28
8.
Кальмар
 20 7 6 7 21 - 27 27
9.
Броммапойкарна
 20 8 2 10 25 - 31 26
10.
Вернаму
 20 8 1 11 22 - 24 25
11.
Хальмстад
 20 7 4 9 19 - 34 25
12.
Дегерфорс
 20 6 2 12 20 - 43 20
13.
Сириус
 20 5 5 10 26 - 31 20
14.
АИК
 19 4 7 8 18 - 23 19
15.
Гётеборг
 20 4 7 9 19 - 24 19
16.
Варберг БоИС
 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
4.
Эльфсборг
 10 7 2 1 23 - 5 23
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 9 4 2 3 13 - 10 14
8.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
9.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 11 - 12 13
10.
Гётеборг
 10 3 3 4 13 - 8 12
11.
Мьельбю
 10 3 3 4 10 - 9 12
12.
Хальмстад
 10 3 3 4 8 - 14 12
13.
Сириус
 10 3 1 6 15 - 16 10
14.
Вернаму
 9 3 0 6 7 - 10 9
15.
АИК
 9 1 5 3 9 - 12 8
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 7 1 2 20 - 10 22
2.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 18 - 13 17
3.
Мальмё
 9 5 1 3 13 - 8 16
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
7.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
8.
Хальмстад
 10 4 1 5 11 - 20 13
9.
АИК
 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
Сириус
 10 2 4 4 11 - 15 10
11.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Кальмар
 10 2 3 5 8 - 15 9
13.
Варберг БоИС
 10 2 2 6 12 - 16 8
14.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
15.
Хаммарбю
 11 1 4 6 8 - 18 7
16.
Дегерфорс
 9 2 0 7 6 - 26 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (4)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 8 (6)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 5
Хаммарбю Странд Симон 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Оккельс Йеппе сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
  • 37'
    Майкл Байду сделал результативную передачу.
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