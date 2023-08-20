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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 10'
Брондбю
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Брондбю
2.26
3.80
3.21
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
24
Серенсен
Оливер
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
44
Дюр
Николас
17
Franculino
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
15
Риверос
Блас
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Митьюлланд
3-4-3
Брондбю
3-4-1-2

История личных встреч

Митьюлланд
Брондбю

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед

32 матча

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед

59 матчей

33.9%
23.7%
42.4%
20 побед 14 ничьих 25 побед

Первый тайм

20.3%
42.4%
37.3%
12 побед 25 ничьих 22 победы

Второй тайм

35.6%
35.6%
28.8%
21 победа 21 ничья 17 побед

История матчей

СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.48
1.27

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.77
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

96
78

Голов в среднем за матч

1.63
1.32

Тотал матчей

2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
32
Больше 54%
Меньше 46%
27
21
Больше 36%
Меньше 64%
38
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.6
Симсир Араль 2 0.4
Franculino 1 0.2
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Паулиньо VI 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 4 0.8
Квистгарден Матиас 1 0.2
Эвьен Хэкон 1 0.2
Менса Кевин 0 0
Омойджуфано Охи 0 0
Риверос Блас 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Ортис Пабло 0 1
Thomas Thomasberg 1 0
Каба Сори 1 0
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Паулиньо VI 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Риверос Блас 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Митьюлланд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
2
Митьюлланд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брондбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
4
57%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1
Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3
Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Митьюлланд
Брондбю

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Митьюлланд
 0:0 5 3 1 1 6 - 5 10
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Брондбю
 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
6.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Люнгбю
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
11.
Раннерс
 5 0 2 3 4 - 14 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Брондбю
 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Брондбю
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 0:0 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 4
Силькеборг Линд Александр 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Видовре Геммер Йонас 2
Весь список
  • 8'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 7'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 6'
    Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Жуниньо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 6'
    Симсир Араль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
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    • 1'
      Назначен штрафной. Пострадал Васс Даниэль, его свалил Шарлес.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Митьюлланд начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Брондбю
    2.26
    3.80
    3.21
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    Где смотреть матч Митьюлланд 0:0 Брондбю онлайн

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