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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 10522 Главный судья: Бурхардт Йорген
Митьюлланд
0:1
Конец матча
Брондбю
0'
33' Желтая карточка
Шарлес
40' Желтая карточка
Греве Матиас
51' Желтая карточка
Хеггхейм Хенрик
59' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
0:1
82' Гол
Валлис Николай
90'+5

Ход матча

20'
Брумадо Жуниор
Гуэ-Сон Чо
 
33'
Шарлес
 
40'
 
Греве Матиас
51'
 
Хеггхейм Хенрик
57'
Фоссум Ивер
Симсир Араль
 
57'
Чилуфя Эдвард
Franculino
 
59'
 
Расмуссен Якоб
60'
 
Радошевич Йосип
Греве Матиас
60'
 
Эвьен Хэкон
Омойджуфано Охи
71'
 
Дивкович Марко
Риверос Блас
72'
 
Oscar Schwartau
Квистгарден Матиас
75'
Гигович Армин
Мартинес Эмилиано
 
82'
0:1
Валлис Николай
(Дивкович Марко)
87'
 
Каппис Кристиан
Васс Даниэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 407 Количество передач 448
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Лоссль
Йонас
24
Серенсен
Оливер
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
44
Дюр
Николас
17
Franculino
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
16
Миккельсен
Томас
3
Хеггхейм
Хенрик
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
14
Менса
Кевин
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
15
Риверос
Блас
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
7
Валлис
Николай
Митьюлланд
3-4-3
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Брондбю

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед

32 матча

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед

59 матчей

33.9%
23.7%
42.4%
20 побед 14 ничьих 25 побед

Первый тайм

20.3%
42.4%
37.3%
12 побед 25 ничьих 22 победы

Второй тайм

35.6%
35.6%
28.8%
21 победа 21 ничья 17 побед

История матчей

СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.48
1.27

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

53
40

Голов в среднем за матч

1.77
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

96
78

Голов в среднем за матч

1.63
1.32

Тотал матчей

2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
32
Больше 54%
Меньше 46%
27
21
Больше 36%
Меньше 64%
38
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 3 0.6
Симсир Араль 2 0.4
Franculino 1 0.2
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Паулиньо VI 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 5 1
Квистгарден Матиас 1 0.2
Эвьен Хэкон 1 0.2
Менса Кевин 0 0
Омойджуфано Охи 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Ортис Пабло 0 1
Thomas Thomasberg 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Гигович Армин 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Паулиньо VI 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеггхейм Хенрик 2 0
Расмуссен Якоб 1 0
Омойджуфано Охи 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Митьюлланд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
2
Митьюлланд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
4
57%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1
Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3
Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1

Результаты матчей

Митьюлланд
Брондбю

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Митьюлланд
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
АГФ Орхус
 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Люнгбю
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Оденсе
 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
10.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
11.
Раннерс
 5 0 2 3 4 - 14 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
АГФ Орхус
 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 1:1 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
АГФ Орхус
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оденсе
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3 (1)
Силькеборг Линд Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10522 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Митьюлланд: 48%, Брондбю: 52%.
  • 95'
    Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Хеггхейм Хенрик выиграл воздушное противоборство у Брумадо Жуниор.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Брондбю
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    Где смотреть матч Митьюлланд 0:1 Брондбю онлайн

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