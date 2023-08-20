Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Олссон Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Митьюлланд

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Шарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Валлис Николай наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

45' Хеггхейм Хенрик из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали

45' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Мартинес Эмилиано из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Греве Матиас получил желтую карточку от судьи

40' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

38' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Удар от ворот произведет Брондбю

37' Franculino нанес удар, но промахнулся очень сильно.

37' Шарлес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Брумадо Жуниор

34' Удар от ворот произведет Митьюлланд

33' Шарлес получил желтую карточку от судьи

32' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Брумадо Жуниор

32' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Менса Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Оооо... вот это был удар! Квистгарден Матиас должен был забить с этой позиции.

28' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Митьюлланд

25' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Franculino навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Оооо... вот это был удар! Олссон Кристоффер должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Олссон Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Брумадо Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали

18' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

17' Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Греве Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

15' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

14' Менса Кевин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Олссон Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Симсир Араль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

4' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Митьюлланд начинает с центра поля