Тур: 5. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 10522 Главный судья: Бурхардт Йорген
0:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаШарлес
40' Желтая карточкаГреве Матиас
51' Желтая карточкаХеггхейм Хенрик
59' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
0:1
82' ГолВаллис Николай
90'+5
Ход матча
33'
40'
51'
59'
82'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
407 Количество передач 448
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.12 Победит «Митьюлланд»
-
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
44
Дюр
Николас
17
Franculino
10
Гуэ-Сон
Чо
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
17 FranculinoНападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 МаррониНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Брондбю
27 матчей
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед
32 матча
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 22 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед
59 матчей
33.9%
23.7%
42.4%
20 побед 14 ничьих 25 побед
Первый тайм
20.3%
42.4%
37.3%
12 побед 25 ничьих 22 победы
Второй тайм
35.6%
35.6%
28.8%
21 победа 21 ничья 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.48
1.27
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
53
40
Голов в среднем за матч
1.77
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
96
78
Голов в среднем за матч
1.63
1.32
Тотал матчей
2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 80%
Меньше 20%
12
32
Больше 54%
Меньше 46%
27
21
Больше 36%
Меньше 64%
38
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0.6
|Симсир Араль
|2
|0.4
|Franculino
|1
|0.2
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|5
|1
|Квистгарден Матиас
|1
|0.2
|Эвьен Хэкон
|1
|0.2
|Менса Кевин
|0
|0
|Омойджуфано Охи
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Ортис Пабло
|0
|1
|Thomas Thomasberg
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
|Паулиньо VI
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеггхейм Хенрик
|2
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Митьюлланд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Митьюлланд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
2
Митьюлланд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
4
57%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Омония Никосия 5:1 Вайле - Митьюлланд 1:2 Омония Никосия - Митьюлланд 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1
Прогрес - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Митьюлланд - Прогрес 2:0 Митьюлланд - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 Митьюлланд - Фредерисия 4:3 Митьюлланд - Ольборг 1:2 Виборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Ольборг - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Хорсенс 3:1 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Люнгбю 3:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 Брондбю - Оденсе 1:2 Брондбю - Фремад Амагер 5:3
Силькеборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1
Результаты матчей
Митьюлланд
Брондбю
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Митьюлланд
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3 (1)
|Силькеборг
|Линд Александр
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2