Тур: 19. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Крингстад Сигурд
0:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
37 матчей
45.9%
18.9%
35.2%
17 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
2.41
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.95
1.24
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
80
46
Голов в среднем за матч
2.16
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
41
72
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.32
|Менерт Маркус
|3
|0.16
|Валсвик Густав
|3
|0.16
|Стенгель Херман
|2 (2)
|0.11
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.05
|Стеневик Халлдор
|1
|0.05
|Ипалибо Джек
|1
|0.05
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Ханссен Сондре
|1
|0.05
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.79
|Ольсен Томас
|7
|0.37
|Осен Йермунд
|3
|0.16
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.11
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.11
|Гарнас Эспен
|2
|0.11
|Драгснес Ветле
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.05
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|6
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
2
3
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Лиллестрём
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
6
22
Стрёмсгодсет
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Лиллестрём
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
8
25
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
11
25
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
4
16%
1-15
1
9%
5
20%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
45%
1
4%
61-75
3
27%
9
36%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
6
43%
2
13%
76-90
Забито
22
35
10 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
14%
4
11%
1-15
2
9%
7
20%
16-30
5
23%
5
14%
31-45
1
5%
3
9%
46-60
6
27%
2
6%
61-75
5
23%
14
40%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
9%
3
11%
1-15
6
26%
3
11%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
2
9%
7
25%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
7
30%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
26
64
17
55
17
37
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
53
37
35
19
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
513
99
216
612
117
414
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|2.
|19
|14
|2
|3
|43 - 25
|44
|3.
|18
|12
|3
|3
|27 - 15
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|6.
|1:0
|19
|10
|2
|7
|35 - 29
|32
|7.
|19
|8
|3
|8
|33 - 33
|27
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|7
|4
|8
|23 - 28
|25
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|22 - 24
|23
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|13.
|18
|4
|5
|9
|27 - 36
|17
|14.
|18
|4
|4
|10
|22 - 30
|16
|15.
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|16.
|19
|3
|1
|15
|13 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|28 - 14
|25
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|6.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|7.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|8.
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|9.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|11.
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|18 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|9
|1
|1
|7
|11 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|4.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|8.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|5 - 16
|5
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|16.
|9
|0
|0
|9
|5 - 27
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5