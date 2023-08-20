Тур: 19. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Крингстад Сигурд
1:2
Конец матча
0'
0:1
34' ГолИбрахимай Илльдрен
45' Желтая карточкаЭд Эскил
0:2
49' ГолОльсен Томас
81' Желтая карточкаРесхольт-Мюра Вильяр
81' Желтая карточкаFredrik Kristensen Dahl
1:2
87' ГолМелькерсен Элиас Хофф
90'+11
Ход матча
34'
45'
49'
0:2
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
37 матчей
45.9%
18.9%
35.2%
17 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
2.41
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.95
1.24
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
80
46
Голов в среднем за матч
2.16
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
41
72
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.32
|Менерт Маркус
|3
|0.16
|Валсвик Густав
|3
|0.16
|Стенгель Херман
|2 (2)
|0.11
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.05
|Стеневик Халлдор
|1
|0.05
|Ипалибо Джек
|1
|0.05
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Лейфссон Ари
|1
|0.05
|Ханссен Сондре
|1
|0.05
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.05
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.79
|Ольсен Томас
|8
|0.42
|Осен Йермунд
|3
|0.16
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.11
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.11
|Гарнас Эспен
|2
|0.11
|Драгснес Ветле
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.05
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|6
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
3
3
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
6
22
Стрёмсгодсет
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Лиллестрём
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
9
25
Голы по времени матча
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Забито
11
25
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
4
16%
1-15
1
9%
5
20%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
45%
1
4%
61-75
3
27%
9
36%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
6
43%
2
13%
76-90
Забито
23
37
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
3
13%
4
11%
1-15
2
9%
7
19%
16-30
5
22%
6
16%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
6
26%
2
5%
61-75
6
26%
14
38%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
3
12%
7
24%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
7
28%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
27
64
18
55
18
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
37
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
514
109
217
613
118
415
118
118
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5