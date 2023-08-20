  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:1
34' Гол
Ибрахимай Илльдрен
45' Желтая карточка
Эд Эскил
0:2
49' Гол
Ольсен Томас
81' Желтая карточка
Ресхольт-Мюра Вильяр
81' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
1:2
87' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
90'+11

Ход матча

34'
0:1
Ибрахимай Илльдрен
(Ольсен Томас)
45'
 
Эд Эскил
46'
Ханссен Сондре
Грогард Томас
 
46'
Андерсен Эйрик Улланд
Jonas Torrissen Therkelsen
 
49'
0:2
Ольсен Томас
(Осен Йермунд)
71'
Jostein Ekeland
Лейфссон Ари
 
81'
Ресхольт-Мюра Вильяр
 
81'
Fredrik Kristensen Dahl
 
84'
Дансо Эммануэл
Красники Крешник
 
87'
Мелькерсен Элиас Хофф
(Jostein Ekeland)
1:2
90'
 
Тённесен Кристоффер
Эд Эскил
90'
 
Слёрдаль Филип
Vetle Skjaervik
90'
 
Лундему Мариус
Скогволд Хенрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
5
Сормо
Бент
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
4
Грогард
Томас
7
Стеневик
Халлдор
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
Мелькерсен
Элиас
Хофф
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Стрёмсгодсет
3-4-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
40%
15 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

37 матчей

45.9%
18.9%
35.2%
17 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Э
4:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:1
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
ТМС
1:2
ТМК
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
4:2
ТМС
0:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

2.41
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.95
1.24

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

80
46

Голов в среднем за матч

2.16
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

41
72

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.32
Менерт Маркус 3 0.16
Валсвик Густав 3 0.16
Стенгель Херман 2 (2) 0.11
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.05
Стеневик Халлдор 1 0.05
Ипалибо Джек 1 0.05
Гулликсен Тобиас 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Лейфссон Ари 1 0.05
Ханссен Сондре 1 0.05
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.05
Энерсен Оле 1 0.05
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.79
Ольсен Томас 8 0.42
Осен Йермунд 3 0.16
Ибрахимай Илльдрен 2 0.11
Тённесен Кристоффер 2 0.11
Гарнас Эспен 2 0.11
Драгснес Ветле 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.05
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Fredrik Kristensen Dahl 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 6 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Эд Эскил 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

3
3
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Лиллестрём
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

6
22
Стрёмсгодсет
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Лиллестрём
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

9
25

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Забито

11
25
3 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
4
16%
1-15
1
9%
5
20%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
45%
1
4%
61-75
3
27%
9
36%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
1
7%
5
31%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
6
43%
2
13%
76-90

Забито

23
37
10 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
3
13%
4
11%
1-15
2
9%
7
19%
16-30
5
22%
6
16%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
6
26%
2
5%
61-75
6
26%
14
38%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
2
8%
3
10%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
3
12%
7
24%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
7
28%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
6
4
1
8
2.5
5
5
1
8
3.5
3
7
1
8
4.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
5
14
1.5
10
9
2
17
2.5
6
13
1
18
3.5
4
15
1
18
4.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
2.
Викинг
 19 14 2 3 43 - 25 44
3.
Тромсё
 18 12 3 3 27 - 15 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 19 10 2 7 36 - 30 32
7.
Сарпсборг-08
 19 8 3 8 33 - 33 27
8.
Одд
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Русенборг
 19 7 4 8 23 - 28 25
10.
Стрёмсгодсет
 19 7 2 10 23 - 25 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 19 5 4 10 18 - 29 19
13.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 36 17
14.
Волеренга
 18 4 4 10 22 - 30 16
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 19 3 1 15 13 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 10 8 1 1 28 - 14 25
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
7.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
8.
Русенборг
 10 5 1 4 14 - 14 16
9.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
10.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
11.
Сарпсборг-08
 9 4 1 4 17 - 14 13
12.
Саннефьёрд
 8 3 3 2 18 - 11 12
13.
Стрёмсгодсет
 9 4 0 5 12 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 9 1 1 7 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Тромсё
 8 6 1 1 12 - 6 19
3.
Викинг
 9 6 1 2 15 - 11 19
4.
Лиллестрём
 9 4 2 3 12 - 13 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
9.
Одд
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 10 1 2 7 5 - 16 5
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 9 0 0 9 5 - 27 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Эд Эскил получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Ольсен Томас сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Ибрахимай Илльдрен бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:2 Лиллестрём онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     