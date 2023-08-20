Тур: 5. Стадион: Nature Energy Park. Главный судья: Aydin Uslu
0'
0:1
2' ГолМортенсен Патрик
27' Желтая карточкаМанне Аласана
1:1
38' ГолМикельсон Николас
40' Желтая карточкаБех Тобиас
48' Undefined phrase: football_event_Кристенсен Томас
52' Желтая карточкаКнудсен Магнус
53' Undefined phrase: football_event_Овюсу Лерой
64' Желтая карточкаБеихмо Феликс
Ход матча
2'
27'
38'
40'
48'
52'
53'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
186 Количество передач 318
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Max Ejdum
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Оденсе
АГФ Орхус
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
47.6%
16 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 11 побед
44 матча
34.1%
27.3%
38.6%
15 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.5%
36.4%
34.1%
13 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.73
1.36
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.36
1.45
Среднее время на гол
66
61
Всего голов
68
62
Голов в среднем за матч
1.55
1.41
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
58
63
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|2
|0.4
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.2
|Манне Аласана
|1
|0.2
|Микельсон Николас
|1
|0.2
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.2
|Charly Horneman
|1
|0.2
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|3
|0.6
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.2
|Поульсен Николай
|1
|0.2
|Кнудсен Магнус
|1
|0.2
|Бех Тобиас
|1
|0.2
|Беихмо Феликс
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|3
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Хаяль Рами
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
|Andreas Alm
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Андерсон Микаэль
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Кнудсен Магнус
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
3
Оденсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2
Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1
Результаты матчей
Оденсе
АГФ Орхус
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Оденсе
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|15 - 5
|12
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|3 (1)
|Силькеборг
|Линд Александр
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Видовре
|Геертсен Николай
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2