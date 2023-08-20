Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Оденсе

46' Оооо... вот это был удар! Мортенсен Патрик должен был забить с этой позиции.

46' Мортенсен Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

43' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

41' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Тобиас Бех - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Г О О О О Л - Микельсон Николас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

38' Хорошую попытку сделал Хаяль Рами . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Кадри Башким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кнудсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Беихмо Феликс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Каль Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Манне Аласана - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

23' Удар от ворот произведет Оденсе

21' Кёлер Свен не смог попасть в створ ударом издали

20' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Оденсе

20' Оооо... вот это был удар! Беихмо Феликс должен был забить с этой позиции.

20' Беихмо Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Оденсе

13' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

13' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Кадри Башким . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает с правой ноги!

2' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Тобиас Бех наказан за толчок Charly Horneman

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру