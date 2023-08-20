  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 9577 Главный судья: Aydin Uslu
Оденсе
1:1
Конец матча
АГФ Орхус
0'
0:1
2' Гол
Мортенсен Патрик
27' Желтая карточка
Манне Аласана
1:1
38' Гол
Микельсон Николас
40' Желтая карточка
Бех Тобиас
48' Undefined phrase: football_event_
Кристенсен Томас
52' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
53' Undefined phrase: football_event_
Овюсу Лерой
64' Желтая карточка
Беихмо Феликс
85' Желтая карточка
Хаяль Рами
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Мортенсен Патрик
(Беихмо Феликс)
27'
Манне Аласана
 
38'
Микельсон Николас
1:1
40'
 
Бех Тобиас
48'
 
Кристенсен Томас
52'
 
Кнудсен Магнус
53'
Овюсу Лерой
 
64'
 
Беихмо Феликс
65'
Тонгья Франко
Сельвен Йоханнес
 
67'
 
Дуэлунд Миккель
Бех Тобиас
73'
Markus Gustav Jensen
Charly Horneman
 
85'
Хаяль Рами
 
85'
Aske Adelgaard
Микельсон Николас
 
86'
Буя Турай Мохамед
Кадри Башким
 
87'
 
Adam Daghim
Каль Эрик
90'
 
Серра Янни
Кнудсен Магнус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 387 Количество передач 585
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
2
Микельсон
Николас
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
19
Сельвен
Йоханнес
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
15
Кнудсен
Магнус
31
Бех
Тобиас
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
Оденсе
4-2-3-1
АГФ Орхус
3-4-2-1

История личных встреч

Оденсе
АГФ Орхус

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
47.6%
16 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 11 побед

44 матча

34.1%
27.3%
38.6%
15 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.5%
36.4%
34.1%
13 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
0:0
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:0
К
1:0
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
2:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
3:2
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:1
СД
3:6
СД
2:1
СД
2:4
СД
1:2
ММ(
0:0
С
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:2
ТМС
1:1
СЛ
0:3
СЛ
2:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
2:1
К
1:0
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.36
1.45

Среднее время на гол

66
61

Всего голов

68
62

Голов в среднем за матч

1.55
1.41

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
28
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

58
63

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 2 0.4
Хаяль Рами 1 (1) 0.2
Манне Аласана 1 0.2
Микельсон Николас 1 0.2
Буя Турай Мохамед 1 0.2
Charly Horneman 1 0.2
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 3 0.6
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.2
Поульсен Николай 1 0.2
Кнудсен Магнус 1 0.2
Бех Тобиас 1 0.2
Беихмо Феликс 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 3 0
Хаяль Рами 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Кёлер Свен 1 0
Andreas Alm 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Андерсон Микаэль 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Кнудсен Магнус 1 0
Бех Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
АГФ Орхус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
3
Оденсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
60%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2
Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Видовре - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3
Брюгге - АГФ Орхус 3:0 АГФ Орхус - Вайле 1:0 АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2 Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1

Результаты матчей

Оденсе
АГФ Орхус

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Оденсе
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Нордшелланн
 5 4 0 1 15 - 5 12
3.
Брондбю
 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Митьюлланд
 5 3 0 2 6 - 6 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Силькеборг
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Люнгбю
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Виборг
 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Оденсе
 5 1 2 2 7 - 8 5
10.
Видовре
 5 0 2 3 2 - 7 2
11.
Раннерс
 5 0 2 3 4 - 14 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Люнгбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Виборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Оденсе
 3 0 2 1 4 - 5 2
10.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 7 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 3 - 5 0
12.
Видовре
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Нордшелланн
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Брондбю
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Митьюлланд
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Видовре
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Силькеборг
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Люнгбю
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 3 (1)
Силькеборг Линд Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Оденсе Манне Аласана 3
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Видовре Геертсен Николай 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Оденсе: 40%, АГФ Орхус: 60%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Adam Daghim должен был забить с этой позиции.
  • 97'
    Adam Daghim оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Тактическая замена. Кнудсен Магнус уходит с поля и его заменяет Серра Янни
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Оденсе 1:1 АГФ Орхус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     