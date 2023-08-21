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  4. Кубок Профессиональной Лиги 2023

Аргентина: Кубок Профессиональной Лиги

Тур: 1.
Ланус
0:1
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
15' Желтая карточка
Julian Fernandez II
36' Желтая карточка
Malcom Braida
42' Желтая карточка
Braian Aguirre
63' Желтая карточка
Кампи Гастон
0:1
69' Гол
Барейро Адам
74' Желтая карточка
Лотти Аугусто
90'+7
1
Агуэрре
Алан
35
Braian
Aguirre
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
14
Санчес-Миньо
Хуан
15
Raul
Loaiza
23
Julian
Fernandez
II
32
Matias
Esquivel
20
Franco
Troyansky
18
Leandro
Diaz
III
10
Де
Ла
Вега
Педро
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
23
Gaston
Hernandez
47
Гиай
Агустин
5
Jalil
Elias
8
Марони
Гонсало
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
Ланус
4-3-3
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3

История личных встреч

Ланус
Сан-Лоренсо Альмагро

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

25 матчей

60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:3
С
4:3
С
2:2
С
0:2
КЛ
2:0
КЛ
2:0
П
2:2
П
0:4
П
4:0
П
1:0
П
1:4
П
3:2
П
2:2
П
0:0
ПА
4:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
1:3
ПАК
3:1

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.92
1.92

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
0.92

Среднее время на гол

55
98

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.76
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 1 1
Марони Гонсало 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Braian Aguirre 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампи Гастон 1 0
Malcom Braida 1 0

Результаты матчей

Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия и Эсгрима - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Атлетико Хуракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2

Результаты матчей

Ланус
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ланус
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ривер Плейт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Архентинос Хуниорс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Росарио Сентраль
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Барракас Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ривер Плейт
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико Тукуман
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Институто Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тальерес Кордоба
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арсенал Саранди
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Химнасия и Эсгрима
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сармьенто
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бельграно
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Платенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Колон
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико Тукуман
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Химнасия и Эсгрима
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Индепендьенте Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Саранди
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Хуракан
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Банфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Архентинос Хуниорс
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Барракас Сентраль
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Дефенса и Хустисия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Годой Крус
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Санта-Фе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бельграно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сармьенто
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эстудиантес Ла Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Платенсе
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Ramon Sosa 2 (1)
Бельграно Lucas Passerini 2
Бока Хуниорс Себальос Эсекиэль 1 (1)
Бока Хуниорс Медина Кристиан 1 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия и Эсгрима Leonardo Morales 1 1
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 1
Химнасия и Эсгрима Bruno Palazzo 1
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 1
Сармьенто Мартинес Фернардо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Брайан Агирре получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Малком Брайда получил желтую карточку от судьи
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