Тур: 1.
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаJulian Fernandez II
36' Желтая карточкаMalcom Braida
42' Желтая карточкаBraian Aguirre
63' Желтая карточкаКампи Гастон
0:1
69' ГолБарейро Адам
74' Желтая карточкаЛотти Аугусто
90'+7
Ход матча
36'
42'
63'
69'
0:1
74'
15
Raul
Loaiza
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
25 Dylan Aquino
-
-
26 Juan Ginzo
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ауски КарлосПолузащитник
-
-
-
37 Elias Baez
-
17 Elian Irala
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Ланус
Сан-Лоренсо Альмагро
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
25 матчей
60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.92
1.92
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.62
0.92
Среднее время на гол
55
98
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.76
1.44
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|1
|1
|Марони Гонсало
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Braian Aguirre
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампи Гастон
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия и Эсгрима - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Атлетико Хуракан 1:0 Ланус - Сармьенто 2:1 Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Мерида 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палестино 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Банфилд - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2
Результаты матчей
Ланус
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ланус
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Тальерес Кордоба
|Ramon Sosa
|2 (1)
|Бельграно
|Lucas Passerini
|2
|Бока Хуниорс
|Себальос Эсекиэль
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Медина Кристиан
|1 (1)
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Химнасия и Эсгрима
|Leonardo Morales
|1 1
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 1
|Химнасия и Эсгрима
|Bruno Palazzo
|1
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|1
|Сармьенто
|Мартинес Фернардо
|1